Légi felvétel az autópálya-forgalomról léggömbből.
Óriási hírt kaptak a magyar utazók: 2026-ban díjmentes lett egy, az Adria felé vezető autópálya, sokat lehet spórolni

Pénzcentrum
2026. május 24. 10:02

Jelentős könnyítést vezetett be Szlovénia: 2026 elejétől már nem kell matricát vásárolni a tengerpart egyik legforgalmasabb útszakaszára. A döntéstől nemcsak a turisták olcsóbb utazását, hanem a part menti települések túlterhelt mellékútjainak tehermentesítését is várják.

2026. január 1-jétől már nem kell autópálya-matricát vásárolniuk azoknak a személyautósoknak, akik az olaszországi Trieszt és Koper között haladnak a szlovén tengerparton. A szlovén kormány ugyanis megszüntette a díjfizetési kötelezettséget a H5-ös gyorsforgalmi út egy fontos szakaszán - írja az ADAC.

Az intézkedés az olasz határ és Izola közötti útvonalat érinti, amelyet eddig sok autós csak drága matricával használhatott. A probléma különösen a nyári időszakban volt érzékeny, hiszen sokan mindössze néhány kilométert tettek meg Szlovéniában Olaszország vagy Horvátország felé, mégis meg kellett vásárolniuk a 16 euróba (kb. 5800 forint) kerülő heti matricát.

A szlovén kormány 2025 végén döntött úgy, hogy a H5-ös gyorsforgalmi utat főúttá minősíti át. Ennek következtében 2026 elejétől a személyautók és a 3,5 tonna alatti lakóautók számára megszűnt a matrica-kötelezettség ezen a szakaszon. A döntés ugyanakkor csak átmeneti megoldásnak számít: a szabályozás addig marad érvényben, amíg el nem készül a tervezett Koper–Dragonja gyorsforgalmi út.

A Koper és Izola közötti H6-os szakasz egyébként már korábban is díjmentesen használható volt, így most gyakorlatilag a teljes szlovén tengerparti tranzitút matrica nélkül járható be az autósok számára.

A döntés mögött nemcsak a turisták érdekei állnak. A tengerparti régió lakói évek óta panaszkodtak arra, hogy sok autós a matrica elkerülése érdekében kisebb településeken keresztül vezető helyi utakat használt. 

A helyiek szerint a megnövekedett forgalom túlterhelte az önkormányzati utakat, növelte a balesetveszélyt, és jelentősen rontotta az életminőséget is. A kormány ezért a díjmentességtől azt várja, hogy az autósok visszatérnek a fő közlekedési útvonalakra.

Fontos ugyanakkor, hogy a könnyítés nem minden járműre vonatkozik. A 3,5 tonnánál nagyobb teherautók és lakóautók számára továbbra is kötelező marad az útdíjfizetés.

Az intézkedés része egy szélesebb közlekedéspolitikai csomagnak is. Szlovénia ugyanis az éves elektronikus matricák érvényességi idejének meghosszabbítását is tervezi, részben az autópálya-hálózatot érintő egyre gyakoribb torlódások és útépítések miatt.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #autó #autópálya #tengerpart #olaszország #útdíj #szlovénia #autósok #autópálya-matrica

