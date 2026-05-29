Vége az ingyenes csobbanásnak: bezárják az évtizedes múltú magyar szabadstrandot, kemény tiltás lép életbe

Lezárul egy korszak Szolnokon: idén nem nyit ki a város Tisza-parti szabadstrandja, és a folyó érintett szakaszán a fürdőzés jogszabály szerint is tilos lesz. A döntést a város polgármestere közölte a Facebook-oldalán, indokként a biztonsági kockázatokat és az új élményfürdő megnyitását nevezve meg. A változás sok helybélit érint, akik évtizedek óta megszokott nyári fürdőhelyüket veszítik el.

Györfi Mihály szolnoki polgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szabadstrand az idei szezonban nem nyit ki, így a Tisza érintett szakaszán a fürdőzés tilos lesz. A döntés a hatályos jogszabályok értelmében is egyértelmű helyzetet teremt: ahol nincs kijelölt és működtetett strand, ott a folyó adott része nem használható fürdőzésre.

A városvezetés szerint a lépés hátterében a biztonsági szempontok mellett gazdasági és infrastrukturális megfontolások is állnak. Györfi Mihály azt írta: a szabadstrand fenntartásával járó kockázatokat és költségeket a hamarosan megnyíló Tiszaligeti Élményfürdővel kívánják kiváltani, amely korszerűbb és ellenőrzött körülmények között biztosít fürdési lehetőséget.

A polgármester szerint az új létesítmény június 19-i átadása indokolttá teszi a régi, kevésbé biztonságosnak ítélt szabadstrand megszüntetését. Hozzátette: a város célja, hogy a lakosok kulturált környezetben, kedvezményes belépővel vehessék igénybe az új fürdőt, amely a szolnoki lakcímkártyával rendelkezőknek jelentős, 28 százalékos kedvezményt biztosít.

A bejelentés ugyanakkor nem maradt visszhang nélkül: sok helyi lakos számára a szabadstrand nemcsak fürdőhely, hanem közösségi tér is volt, amely ingyenes kikapcsolódást jelentett a nyári hónapokban. A döntés így érezhetően átrendezi a város és a Tisza kapcsolatát is.

A városvezetés emlékeztetett arra is, hogy a Tiszaligeti Élményfürdő felújítása évek óta húzódik: a beruházás még hét évvel ezelőtt indult, de a koronavírus-járvány, az áremelkedések és kivitelezési problémák miatt csak mostanra jutott el az átadásig.

