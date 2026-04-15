Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok

Jelentős mértékű csökkenést tapasztalhatunk csütörtökön a hazai benzinkutak nagykereskedelmi piaci áraiban. A benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 24 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan - írja a holtankoljak.hu.

2026.04.15-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 686 Ft/liter

Gázolaj: 772 Ft/liter

A védett árak továbbra is érvényesek az arra jogosultakra: