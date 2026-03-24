2026. március 24. kedd Gábor, Karina
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London. UK- 11.03.2024. A kínai BYD autógyártó elektromos járműveit árusító új bemutatóterem.
Autó

Brutális pofont kaptak a legendás autógyártók: egy kínai márka letarolta a piacot

Pénzcentrum
2026. március 24. 11:01

Az Európai Autógyártók Szövetsége adatai szerint februárban 1,4 százalékkal, 865 437-re nőtt az új autók eladása az Európai Unió piacán éves alapon.

Az akkumulátoros elektromos autók értékesítése 20,6 százalékkal 158 280-ra emelkedett, piaci részesedésük 18,3 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 15,4 százalékról. A hibrid-elektromos modellek aránya 38,7 százalékra bővült. Ezzel párhuzamosan a benzinüzemű autók részesedése 23,1 százalékra csökkent, a dízeleké 8,1 százalékra esett vissza.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A négy legnagyobb elektromosautó-piacon vegyes volt a kép. Franciaországban 38,5 százalékos, Németországban 26,3 százalékos növekedést mértek, Belgiumban 11 százalékos, Hollandiában 34,9 százalékos visszaesés történt.

Az év első két hónapjában összesen 1,66 millió új autót helyeztek forgalomba az EU-ban, ami 1,2 százalékos csökkenés éves alapon. A benzin- és dízelautók eladása jelentősen visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek növekedtek.

Magyarországon az első két hónapban 19 016 új autót adtak el, 3,5 százalékkal kevesebbet, mint egy éve. Az elektromos autók eladása 30,5 százalékkal nőtt, miközben a benzinesek és dízelek értékesítése jelentősen csökkent. A plug-in hibridek eladása megduplázódott, a hibrideké enyhén emelkedett. Februárban 10 729 új autót helyeztek forgalomba, ami 1,4 százalékos növekedést jelent.

A gyártók között eltérő trendek látszanak. A Volkswagen Csoport eladásai enyhén csökkentek, a Renault jelentős visszaesést mutatott, míg a Stellantis növekedni tudott.

A prémiumgyártók közül a BMW Csoport és a Mercedes-Benz is kisebb csökkenést könyvelt el. A Hyundai Motor Group, a Toyota Motor Corporation és a Ford Motor Company eladásai szintén visszaestek. Közben az elektromos szegmensben erős a növekedés. A Tesla eladásai 16,7 százalékkal nőttek, míg a kínai BYD több mint 179 százalékos bővülést ért el.
Címlapkép: Getty Images
#autó #magyarország #európai unió #elektromos autó #tesla #volkswagen #új autó #autópiac #eladások #hibridautó #BYD

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:33
11:12
11:01
10:27
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
