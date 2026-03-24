Brutális pofont kaptak a legendás autógyártók: egy kínai márka letarolta a piacot

Az Európai Autógyártók Szövetsége adatai szerint februárban 1,4 százalékkal, 865 437-re nőtt az új autók eladása az Európai Unió piacán éves alapon.

Az akkumulátoros elektromos autók értékesítése 20,6 százalékkal 158 280-ra emelkedett, piaci részesedésük 18,3 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 15,4 százalékról. A hibrid-elektromos modellek aránya 38,7 százalékra bővült. Ezzel párhuzamosan a benzinüzemű autók részesedése 23,1 százalékra csökkent, a dízeleké 8,1 százalékra esett vissza.

A négy legnagyobb elektromosautó-piacon vegyes volt a kép. Franciaországban 38,5 százalékos, Németországban 26,3 százalékos növekedést mértek, Belgiumban 11 százalékos, Hollandiában 34,9 százalékos visszaesés történt.

Az év első két hónapjában összesen 1,66 millió új autót helyeztek forgalomba az EU-ban, ami 1,2 százalékos csökkenés éves alapon. A benzin- és dízelautók eladása jelentősen visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek növekedtek.

Magyarországon az első két hónapban 19 016 új autót adtak el, 3,5 százalékkal kevesebbet, mint egy éve. Az elektromos autók eladása 30,5 százalékkal nőtt, miközben a benzinesek és dízelek értékesítése jelentősen csökkent. A plug-in hibridek eladása megduplázódott, a hibrideké enyhén emelkedett. Februárban 10 729 új autót helyeztek forgalomba, ami 1,4 százalékos növekedést jelent.

A gyártók között eltérő trendek látszanak. A Volkswagen Csoport eladásai enyhén csökkentek, a Renault jelentős visszaesést mutatott, míg a Stellantis növekedni tudott.

A prémiumgyártók közül a BMW Csoport és a Mercedes-Benz is kisebb csökkenést könyvelt el. A Hyundai Motor Group, a Toyota Motor Corporation és a Ford Motor Company eladásai szintén visszaestek. Közben az elektromos szegmensben erős a növekedés. A Tesla eladásai 16,7 százalékkal nőttek, míg a kínai BYD több mint 179 százalékos bővülést ért el.