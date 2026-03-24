Brutális pofont kaptak a legendás autógyártók: egy kínai márka letarolta a piacot
Az Európai Autógyártók Szövetsége adatai szerint februárban 1,4 százalékkal, 865 437-re nőtt az új autók eladása az Európai Unió piacán éves alapon.
Az akkumulátoros elektromos autók értékesítése 20,6 százalékkal 158 280-ra emelkedett, piaci részesedésük 18,3 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 15,4 százalékról. A hibrid-elektromos modellek aránya 38,7 százalékra bővült. Ezzel párhuzamosan a benzinüzemű autók részesedése 23,1 százalékra csökkent, a dízeleké 8,1 százalékra esett vissza.
A négy legnagyobb elektromosautó-piacon vegyes volt a kép. Franciaországban 38,5 százalékos, Németországban 26,3 százalékos növekedést mértek, Belgiumban 11 százalékos, Hollandiában 34,9 százalékos visszaesés történt.
Az év első két hónapjában összesen 1,66 millió új autót helyeztek forgalomba az EU-ban, ami 1,2 százalékos csökkenés éves alapon. A benzin- és dízelautók eladása jelentősen visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek növekedtek.
Magyarországon az első két hónapban 19 016 új autót adtak el, 3,5 százalékkal kevesebbet, mint egy éve. Az elektromos autók eladása 30,5 százalékkal nőtt, miközben a benzinesek és dízelek értékesítése jelentősen csökkent. A plug-in hibridek eladása megduplázódott, a hibrideké enyhén emelkedett. Februárban 10 729 új autót helyeztek forgalomba, ami 1,4 százalékos növekedést jelent.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A gyártók között eltérő trendek látszanak. A Volkswagen Csoport eladásai enyhén csökkentek, a Renault jelentős visszaesést mutatott, míg a Stellantis növekedni tudott.
A prémiumgyártók közül a BMW Csoport és a Mercedes-Benz is kisebb csökkenést könyvelt el. A Hyundai Motor Group, a Toyota Motor Corporation és a Ford Motor Company eladásai szintén visszaestek. Közben az elektromos szegmensben erős a növekedés. A Tesla eladásai 16,7 százalékkal nőttek, míg a kínai BYD több mint 179 százalékos bővülést ért el.
Kiderült, mi kergeti őrületbe a magyar autósokat: hatalmas könnyítés érkezett a mindennapos problémára
A parkolóhely keresése jelenti a legnagyobb stresszt az autósok számára a vezetéssel kapcsolatban
Mennyiségi korlátozást vezetett be az Orlen a magyarországi hálózatának 31 töltőállomásán. Ezeken a kutakon egy tranzakció során legfeljebb 40 liter üzemanyagot lehet tankolni.
Váratlan fordulat a hatósági áras üzemanyagoknál: komoly korlátozást vezettek be, erről jobb, ha minden autós tud
A hatósági üzemanyagár-stop miatt továbbra is válságos helyzetben vannak a független benzinkutak.
A legtöbb autót még mindig a bent hagyott kulccsal viszik el, Budapest pedig a lopások fő gócpontja a statisztikák szerint.
Újra a csőd szélére sodródhatnak a kisebb, független benzinkutak a frissen bevezetett üzemanyagár-szabályozás miatt.
Tényleg itt a benzinkatasztrófa? A magyar benzinkutak nagy része már lépett, futótűzként terjed a korlátozás
A Független Benzinkutak Szövetségének adatai alapján a töltőállomások felénél már él valamilyen árkorlátozásra vonatkozó limit-
A vidéki benzinkutak egyre több helyen vezetnek be mennyiségi korlátozásokat, miután késik az üzemanyag‑utánpótlás
A kormány péntektől megszünteti az üzemanyagárak hatósági szabályozását az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon, miközben más területeken fenntartja az árplafont
Elképesztő váltás a szinte új autók piacán: ezekért a francia típusokért őrülnek meg most a magyarok
A Használtautó.hu adatai szerint stabil maradt a francia autók piaca Magyarországon, de a részletek már eltérő trendeket mutatnak.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé bruttó 17 forinttal kúszik feljebb péntektől.
Kegyetlen ársokk söpör végig a hazai kutakon: elképesztő, mekkora a szakadék a valós és a fizetett összegek között
Az elszabaduló árak miatt Magyarország mellett számos más európai állam is rendkívüli beavatkozásra kényszerült a fogyasztók védelmében.
Megállíthatatlan a kínai autógyártó: duplázza hálózatát Magyarországon, hamarosan a top márkák közé törhet
Magyarországon is látványos növekedést tervez, a márkakereskedések száma a tavalyi 14-ről 30-ra emelkedhet.
Döntött a kormány, komoly tankolási korlátozást vezetnek be: ez a felső határ, többet senki sem vehet
A Mol és a Shell kútjain mennyiségi korlátozást vezettek be az üzemanyag-tankolásra az elmúlt két hétben megugró kereslet miatt.
Fájdalmas búcsú: végleg elkaszálja legendás csúcsmodelljét az Audi, elképesztő, mi veszi át a helyét
Az Audi utód nélkül kivezeti a piacról eddigi csúcsmodelljét, az A8-at, amelynek szerepét a hamarosan érkező Q9 veszi át.
Időzített bomba ketyeg a magyar városok alatt: évtizedekig tarthat a rémálom Budapesten is, ezt nehéz lesz kijavítani
A hazai csőrendszer annyira elöregedett, hogy a gyakori csőtörésekre, a vízszivárgásokra és az ezekből fakadó közlekedési fennakadásokra a jövőben is tartósan fel kell készülnünk.
Így csapják be azokat, akik használt autót vásárolnak: rengeteg magyar futhat bele a drága átverésbe
A használtautó-vásárlás sokak számára komoly pénzügyi döntést jelent, ugyanakkor jelentős kockázatot is hordoz.
Kegyetlen áremelés jön a benzinkutakon: súlyos, ami kiderült a védett árakról, ebből még baj lehet Magyarországon
A benzin piaci ára literenként 48, a gázolajé pedig 84 forinttal magasabb a védett árnál.
Drasztikus mennyiségi korlátozást vezetnek be rengeteg benzinkúton: üzemanyaghiány jöhet az árstop miatt?
Nagy kérdés, hogy a védett áras rendszer mikor kezdi veszélyeztetni komolyabban az üzemanyagellátást Magyarországon.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.