Most érkezett! Teljes pályazárat rendeltek el az M7-es autópályán, a főváros és a Balaton felé haladókat egyaránt érinti

Átadták az új velencei gyalogos- és kerékpároshidat az M7-es autópálya felett, így megkezdődik a régi átkelő bontása. A munkálatok miatt május első felében komoly forgalomkorlátozásokra és sávszűkítésekre kell számítaniuk az autósoknak. Két hétvégén éjszakai teljes pályazár is nehezíti majd a közlekedést.

A forgalom minél kisebb mértékű zavarása érdekében a régi hidat két hétvégén bontják el. A munkálatokat május 9. és 10., illetve május 16. és 17. között, elsősorban az éjszakai órákban végzik. A korlátozások május 6-án sávszűkítésekkel kezdődnek. Ez a főváros és a Balaton felé haladókat egyaránt érinti. Május 9-én, szombat délutántól a Balaton felé vezető oldalt ideiglenesen lezárják. A járműveket ekkor átterelik az ellenkező irányú útpályára.

A legjelentősebb változás május 9-én 20 órakor lép életbe. Ekkortól ugyanis másnap reggelig teljes pályazár lesz az érintett szakaszon. Az éjszakai órákban a forgalmat a 7-es főútra terelik a Kápolnásnyék–Velence és az Agárd–Gárdony csomópontok között. Ebben az időszakban a pihenőhelyeket és az érintett csomóponti ágakat sem lehet majd használni.

A következő hétvégén, május 16-án este újabb korlátozás lép életbe. Ekkor a Budapest felé tartó oldalt zárják le, a forgalmat pedig ismét a 7-es főútra irányítják. Az autósoknak a terelések miatt érdemes előre tervezniük, és hosszabb menetidővel számolniuk.