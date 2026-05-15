Rég várt határt lépett át David és Victoria Beckham: ekkora most a vagyonuk, leesik az állad a számoktól

David Beckham lett az első brit milliárdos sportoló a 2026-os Sunday Times Rich List szerint. Az egykori angol válogatott csapatkapitány és felesége, Victoria közös vagyonát 1,185 milliárd fontra becsülik a lista összeállítói. A Beckham házaspár ezzel a sportolók között a második helyre került, egyedül az egykori Forma–1-es vezető, Bernie Ecclestone családja előzi meg őket a maguk kétmilliárd fontos vagyonával.

A novemberben lovaggá ütött, 51 éves Beckham az amerikai Inter Miami társtulajdonosa. A klubot az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) legértékesebb csapatának tartják, amelynek becsült értéke 1,45 milliárd dollár. Az egykori futballista emellett többek között az Adidas és a Hugo Boss márkanagykövete is. Victoria Beckham vagyonát elsősorban a saját divatmárkája termelte ki, miután a Spice Girls együttes tagjaként világszerte ismertté vált.

A listán az északír golfozóm Rory McIlroy a hetedik helyen áll 325 millió fonttal, miután a 37 éves sztár sorozatban másodszor is megnyerte a Masterst. Az ötödik helyen a hétszeres Forma–1-es világbajnok, Sir Lewis Hamilton található 435 millió fonttal. Harry Kane, az angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a kétszeres wimbledoni bajnok Sir Andy Murray 110-110 millió fonttal holtversenyben a tizedik pozíciót foglalja el.

A brit milliárdosok klubjához csatlakozott a Barry és Eddie Hearn promóterpáros is, akiknek együttes vagyonát 1,035 milliárd fontra becsülik. Cégük, a Matchroom Sport a boksz, a darts és a snooker egyik vezető eseményszervezője. Eddie Hearn többek között Anthony Joshuát is menedzseli. Az ökölvívó 240 millió fonttal a nyolcadik a sportolók rangsorában, és ezzel egy hellyel megelőzi nehézsúlyú riválisát, a 162 millió fonttal rendelkező Tyson Furyt.

A Manchester United társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe vagyona 1,85 milliárd fonttal csökkent. Az üzletember így az összetett brit gazdaglistán a hetedikről a kilencedik helyre esett vissza, jelenlegi becsült vagyona pedig 15,194 milliárd font.