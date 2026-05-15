Gigabírságot postáznak a magyar autósoknak a szomszédból: egyetlen apró hiba 800 ezer forintba is kerülhet

Ausztriában a jövőben automatizált kamerarendszerekkel ellenőrzik a városi behajtási tilalmakat. Ez a magyar autósokat is érzékenyen érintheti. Az új technológia a külföldi rendszámokat is azonnal felismeri. A szabálytalankodók akár több százezer forintos bírságra is számíthatnak, amelyet az uniós adatcserének köszönhetően egyenesen a magyarországi lakcímükre postáznak - írja a drive.

Az osztrák KRESZ (StVO) módosítása lehetővé teszi a jogosulatlanul közlekedők emberi beavatkozás nélküli kiszűrését. A rendszer a védett zónák, például a történelmi városközpontok, az iskolakörnyékek és a lakóövezetek határán figyeli a forgalmat. Az intelligens szoftver a másodperc tört része alatt összeveti a rögzített adatokat a helyi jogosultsági adatbázissal.

A büntetési tételek rendkívül szigorúak. Egy egyszerű tiltott behajtás 70 és 150 euró (körülbelül 25-55 ezer forint) közötti bírságot von maga után. Ismételt vagy súlyos szabályszegés esetén azonban a bírság összege akár a 2180 eurót (közel 800 ezer forintot) is elérheti.

Az ellenőrzött zónákat egyértelműen jelzik majd a sofőrök számára. A megfigyelt szakaszokon fekete kamerát ábrázoló táblák figyelmeztetnek. Emellett az aszfalton egy fehér kamera-szimbólum és a "Zuf-Kontrolle" felirat hívja fel a figyelmet a kamerák jelenlétére.

Bár a szükséges jogszabályi háttér már hatályba lépett, a konkrét zónák kijelölése az önkormányzatok hatáskörében maradt. Bécs, Linz és Graz már jelezte csatlakozási szándékát. A nagyvárosokban a teljes hálózat kiépítése és a 2026 májusára időzített jelentős szigorítás bevezetése éveket vehet igénybe. A kisebb településeken ugyanakkor az ellenőrzés akár már idén élesedhet.