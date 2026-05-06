A legközelebbi gyártósorok csupán néhány száz méterre lehetnek a házaktól, nem több kilométerre.
Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni
A Kia XCeed frissítése már a gyártás küszöbén áll, a kifutó modellből készletkisöprést tart a hazai importőr: az előző generációt akár 20 százalékos kedvezménnyel is meg lehet venni.
A Kia május 29-én elindítja az új Kia XCeed gyártását a zsolnai üzemében. Ez önmagában nem meglepő, a modell eddig is ott készült (az elektromos EV2 és EV4 és a Sportage mellett), ám a facelift érkezése előtt az importőr elég komoly, 20 százalékos akcióval próbálja kisöpörni a készleten lévő autókat.
A jelenlegi XCeed listaára 8,6 millió forintról indult, ehhez képest az akciós kezdőár 7,499 millió forint. Ez közel 1,2 milliós különbség, a drágább verzióknál értelemszerűen még nagyobb a vágás.
- Gold felszereltség: 9,849 millió helyett 7,849 millió Ft
- Gold Sport: 10,589 millió helyett 8,589 millió Ft
- Platinum: 10,589 millió helyett 8,589 millió Ft
- GT Line: 11,149 millió helyett 9,149 millió Ft
Motoroktól függően a kedvezmény sok esetben eléri a 1,5-2 millió forintot, ami ebben a kategóriában már érdemi tétel. Elérhető a 115 lóerős alap benzines, a mild hibrid (MHEV) verzió, valamint a 150 és 180 lóerős turbós változatok is, így nem egy-egy kifutó konfigurációról van szó, hanem gyakorlatilag a teljes facelidt előtti palettát leárazták.
Mit tud az új XCeed?
A Kia XCeed alapos ráncfelvarráson esik át. A külsőn finomítottak: átrajzolt első rész, új fénygrafika, frissebb részletek, de az alapforma maradt. Továbbra is egy emelt hasmagasságú, kompakt crossoverről van szó, ami inkább a stílusra és a városi használhatóságra épít, mint terepképességekre.
Belül nagyobb a változás. Megjelenik a dupla, 12,3 colos kijelzőből álló digitális műszerfal–infotainment páros, ami már a Kia újabb modelljeiben már bejáratott megoldás. A rendszer gyorsabb, több online funkcióval dolgozik, és jön a Digital Key 2.0 is, amivel telefonról lehet nyitni-zárni és indítani az autót.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A hajtásláncoknál nincs radikális változás: maradnak a benzines és mild hibrid opciók, tehát ez a modell továbbra sem villanyosított mélyen, inkább egy hagyományos, részben elektrifikált kínálatot visz tovább. A hangsúly inkább a finomhangoláson van – fogyasztás, komfort, zajszint.
Az új modell árlistáját egyelőre nem közölték.
Címlapkép: Kia Motors
Tömegével vásárolják ezeket a járműveket külföldről a hazai autósok: rengetegen fázhatnak rá a döntésre
Áprilisban 12 821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 10 378-as mennyiséget.
A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik keddtől.
A jelentős díjemelés látványosan visszavetette az egyedi és egyéni rendszámtáblák iránti keresletet
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
Havi egymillió forintos nettó fizetés, modern technológia és Európa országútjai – a kamionos szakma papíron az egyik legvonzóbb karrierút ma Magyarországon.
Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt a műszaki problémák miatt, holott ezek a gyártók korábban a tartósság és megbízhatóság etalonjainak számítottak.
A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon a hagyományos parkolóhelyek egy részét villámparkolókká alakítják.
Egy kávézónak otthont adó épület falába csapódott egy személyautó a budapesti Corvin köz közelében.
Fű alatt élesedett komoly KRESZ-változás, hamarosan új okmányok is kellenek: ez rengeteg magyart érint
Pontosították a szabályokat az Európai Unióban. A közlekedésbiztonsági kérdéseket továbbra is a nemzeti szabályok, így a KRESZ kezeli külön.
Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött
A kiállítási csarnokokban a kínai márkák domináltak. A BYD teljes márkaportfólióját, köztük a Dynasty, a Denza, a Jangvang és a Fangcsengpao almárkákat is felvonultatta.
Vadonatúj kütyük lepték el az egyik hazai autópályát: zseniális újítással mentik meg a sofőröket a dugóktól
Automatikusan érzékeli a torlódásokat, és azonnali tájékoztatással segíti a sofőröket az optimális sáv kiválasztásában.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig.
A Tesla az idei évre 25 milliárd dollár fölé emelte beruházási keretét, miközben Elon Musk a mesterséges intelligenciára, a robotikára és a chipgyártásra összpontosít.
Az európai városok többségében látványosan csökkent a közúti halálesetek és a személyi sérülések száma a 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése óta.
Tízmilliárdok hiányoznak a költségvetésből emiatt: kötelező lenne befizetni, de rengetegen sumákolnak
Egyetlen év alatt mintegy tízmilliárd, az elmúlt három évben pedig több mint 21 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabálytalankodók.
Súlyos krízis közeleg a hazai kutakon: kongatja a vészharangot a szövetség, a biztonságos ellátás a tét
Elengedhetetlen az adóterhek felülvizsgálata és a folyamatos szakmai párbeszéd.
Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra
Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban.
Nemsokára szükség sem lesz a védett árakra? Újabb brutális csökkentést jelentettek be a benzinkutakon
Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe
Ketyeg az időzített bomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok
Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n