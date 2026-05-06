Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni

Pénzcentrum
2026. május 6. 16:16

A Kia XCeed frissítése már a gyártás küszöbén áll, a kifutó modellből készletkisöprést tart a hazai importőr: az előző generációt akár 20 százalékos kedvezménnyel is meg lehet venni.

A Kia május 29-én elindítja az új Kia XCeed gyártását a zsolnai üzemében. Ez önmagában nem meglepő, a modell eddig is ott készült (az elektromos EV2 és EV4 és a Sportage mellett), ám a facelift érkezése előtt az importőr elég komoly, 20 százalékos akcióval próbálja kisöpörni a készleten lévő autókat.

A jelenlegi XCeed listaára 8,6 millió forintról indult, ehhez képest az akciós kezdőár 7,499 millió forint. Ez közel 1,2 milliós különbség, a drágább verzióknál értelemszerűen még nagyobb a vágás.

  • Gold felszereltség: 9,849 millió helyett 7,849 millió Ft
  • Gold Sport: 10,589 millió helyett 8,589 millió Ft
  • Platinum: 10,589 millió helyett 8,589 millió Ft
  • GT Line: 11,149 millió helyett 9,149 millió Ft

Motoroktól függően a kedvezmény sok esetben eléri a 1,5-2 millió forintot, ami ebben a kategóriában már érdemi tétel. Elérhető a 115 lóerős alap benzines, a mild hibrid (MHEV) verzió, valamint a 150 és 180 lóerős turbós változatok is, így nem egy-egy kifutó konfigurációról van szó, hanem gyakorlatilag a teljes facelidt előtti palettát leárazták.

Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.

Mit tud az új XCeed?

A Kia XCeed alapos ráncfelvarráson esik át. A külsőn finomítottak: átrajzolt első rész, új fénygrafika, frissebb részletek, de az alapforma maradt. Továbbra is egy emelt hasmagasságú, kompakt crossoverről van szó, ami inkább a stílusra és a városi használhatóságra épít, mint terepképességekre.

Belül nagyobb a változás. Megjelenik a dupla, 12,3 colos kijelzőből álló digitális műszerfal–infotainment páros, ami már a Kia újabb modelljeiben már bejáratott megoldás. A rendszer gyorsabb, több online funkcióval dolgozik, és jön a Digital Key 2.0 is, amivel telefonról lehet nyitni-zárni és indítani az autót.

A hajtásláncoknál nincs radikális változás: maradnak a benzines és mild hibrid opciók, tehát ez a modell továbbra sem villanyosított mélyen, inkább egy hagyományos, részben elektrifikált kínálatot visz tovább. A hangsúly inkább a finomhangoláson van – fogyasztás, komfort, zajszint.

Az új modell árlistáját egyelőre nem közölték.

EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

