2026. május 12. kedd Pongrác
9 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Autó

Hatalmas baj van Magyarországon, benzinkutak állhatnak le: kifogyhat a dízeltartalék

Pénzcentrum
2026. május 12. 16:52

A Mol leveléből kiderül, hogy szerdára várhatóan kimerül a stratégiai tartalékból származó dízelkészlet. Ez a helyzet súlyosan veszélyezteti a kisebb, független benzinkutak működését. A Független Benzinkutak Szövetsége sürgős beavatkozást kér az új kormánytól.

Az olajtársaság arról tájékoztatta a kisebb benzinkutak tulajdonosait, hogy csütörtöktől hatósági áron értékesíti számukra az üzemanyagot. A kiskereskedőknek ezt a mennyiséget szintén ezen a maximalizált áron kell továbbadniuk a fogyasztóknak. A dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van - nyilatkozta Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az Mfor gazdasági portálnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök felhívta a figyelmet a szektort sújtó aránytalan terhekre is. Az árrés nélküli értékesítés mellett a benzinkutaknak a bér-, járulék- és fenntartási költségeken túl kiskereskedelmi különadót is fizetniük kell. A független kutak egyharmada már jelenleg is haszon nélkül forgalmazza a gázolajat, miután a Mol korábban jelezte a rendelkezésre álló készletek kimerülését.

Gépész László szerint egy-két napon belül teljesen elfogyhatnak a kiskereskedelmi készletek, így több üzemanyagtöltő állomás kénytelen lesz beszüntetni a működését. Különösen a vidéki térségekben fenyegetnek komoly ellátási zavarok. Tokaj-Hegyalján például több kút már hétfőn kifogyott az üzemanyagból.

 
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #benzinkút #üzemanyag #magyarország #különadó #mol #gázolaj #kiskereskedelem #ellátás #árstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:05
17:03
16:52
16:45
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
4 hete
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
1 hónapja
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
2 hónapja
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
5
1 hónapja
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel
Vállalati ügyfélkörnek nyújtható éven belüli hitel. Közraktári jegy fedezete mellett, elsősorban búza, takarmánykukorica, szója, árpa, napraforgó, rozs terményekre vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 16:11
Pont kerülhet a találgatás végére: végre kiderül Trumpról egy nagyon fontos dolog
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 16:04
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
Agrárszektor  |  2026. május 12. 16:29
Hihetetlen, de igaz: itt milliókat kapnak havonta a gazdálkodók
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm