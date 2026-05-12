A jégkárokat már csak azért is ajánlott megelőzni, mert javításuk speciális felszerelést és szakértelmet igényel.
Hatalmas baj van Magyarországon, benzinkutak állhatnak le: kifogyhat a dízeltartalék
A Mol leveléből kiderül, hogy szerdára várhatóan kimerül a stratégiai tartalékból származó dízelkészlet. Ez a helyzet súlyosan veszélyezteti a kisebb, független benzinkutak működését. A Független Benzinkutak Szövetsége sürgős beavatkozást kér az új kormánytól.
Az olajtársaság arról tájékoztatta a kisebb benzinkutak tulajdonosait, hogy csütörtöktől hatósági áron értékesíti számukra az üzemanyagot. A kiskereskedőknek ezt a mennyiséget szintén ezen a maximalizált áron kell továbbadniuk a fogyasztóknak. A dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van - nyilatkozta Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az Mfor gazdasági portálnak.
Az elnök felhívta a figyelmet a szektort sújtó aránytalan terhekre is. Az árrés nélküli értékesítés mellett a benzinkutaknak a bér-, járulék- és fenntartási költségeken túl kiskereskedelmi különadót is fizetniük kell. A független kutak egyharmada már jelenleg is haszon nélkül forgalmazza a gázolajat, miután a Mol korábban jelezte a rendelkezésre álló készletek kimerülését.
Gépész László szerint egy-két napon belül teljesen elfogyhatnak a kiskereskedelmi készletek, így több üzemanyagtöltő állomás kénytelen lesz beszüntetni a működését. Különösen a vidéki térségekben fenyegetnek komoly ellátási zavarok. Tokaj-Hegyalján például több kút már hétfőn kifogyott az üzemanyagból.
A MOL levélben értesítette egyes partnerkútjait, hogy kimerítették a számukra biztosított stratégiai gázolajkészletet.
