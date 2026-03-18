A helyi benzinkutak magasabb árat kérhetnek a gázolajért a külföldi rendszámú autósoktól, és korlátozhatják a megvásárolható mennyiséget is.
Rekordáras üzemanyag, robbanó érdeklődés az elektromos autók iránt – mutatjuk, mi változott az autópiacon
Az iráni konfliktus nyomán meredeken emelkedő üzemanyagárak már éreztetik hatásukat az autópiacon. Európában és az Egyesült Államokban egyaránt nő az érdeklődés az elektromos járművek iránt. A szakértők szerint ugyanakkor tartósan magas árakra lenne szükség ahhoz, hogy a vásárlói szokások érdemben átrendeződjenek - számolt be róla a Reuters.
Az Izrael és az Egyesült Államok által február 28-án indított iráni háború megzavarta a hajózást a Hormuzi-szorosban, amelyen a globális olajszállítmányok mintegy ötöde halad át. Azóta az átlagos benzinár az Egyesült Királyságban 7, az Európai Unióban 8, az Egyesült Államokban pedig 27 százalékkal emelkedett. Utóbbi országban ez gallononként 3,72 dolláros árat jelent. Vietnámban a háború kitörése óta 50 százalékos drágulást mértek.
Az első jelek már látszanak a piacon. Egy londoni használtautó-kereskedés tulajdonosa elmondta, hogy a háború kitörése utáni szombat volt a történetük legforgalmasabb napja. Azóta is "eszeveszett" tempóban vásárolják fel az elektromos autókat az aukciókon. Az Edmunds járműkereső platform adatai szerint a háború első hetében az elektromos vagy hibrid modelleket böngésző vásárlók aránya 20,7-ről 22,4 százalékra nőtt az Egyesült Államokban. A CarGurus oldalán ugyanakkor egyelőre nem tapasztaltak jelentős elmozdulást.
Az elemzők szerint az olajársokkoknak történelmi precedensei vannak. Az 1970-es évek energiaválsága annak idején a kisebb, takarékosabb autók felé terelte az amerikai vásárlókat, ami a japán gyártóknak kedvezett. Ahhoz azonban, hogy a fogyasztók tömegesen váltsanak, az üzemanyagáraknak általában egy lélektani határt kell átlépniük. A CarGurus szakértője szerint az Egyesült Államokban a gallononkénti 4 dolláros szint lehet ez a küszöb, hasonlóan a 2022-es, orosz-ukrán háború utáni olajársokk idején tapasztaltakhoz. A Cox Automotive kutatása alapján a legtöbb amerikai fogyasztó csak a gallononkénti 6 dolláros ár elérésénél gondolkodna komolyan az elektromos hajtásra történő átálláson.
Európában jóval nagyobb az esélye az elektromos fordulat felgyorsulásának. Tavaly a tisztán elektromos autók már az új eladások 19,5 százalékát tették ki a kontinensen, több kormány pedig újra bevezette a vásárlást ösztönző adókedvezményeket. Németországban a MeinAuto online kereskedő platformján 40 százalékkal nőtt az elektromos autók iránti érdeklődés a háború kezdete óta. A Carwow piactér március 12-én készített, 1164 fős németországi felmérésében a válaszadók 48 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az emelkedő üzemanyagárak befolyásolnák a döntését egy elektromos vagy hibrid jármű megvásárlásakor. A platform adatai szerint március elejére a vásárlók 66 százaléka böngészett elektromos modelleket, szemben a február végi 55 százalékkal.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Egyesült Államokban az elektromos átállás üteme lassabb maradhat. Tavaly az elektromos járművek mindössze az új eladások 7,7 százalékát adták, ráadásul a Trump-kormányzat eltörölte a 7500 dolláros szövetségi adókedvezményt. A Cox Automotive szakértője arra is figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak emelkedése, a vámokkal és az inflációval kapcsolatos bizonytalansággal párosulva, összességében visszafoghatja az amerikai autópiacot.
