Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Névtelen vezető készül csatlakoztatni a fegyvert a modern kék elektromos autó töltőportjához, amely a város napos utcáján parkol...
Gazdaság

Rekordáras üzemanyag, robbanó érdeklődés az elektromos autók iránt – mutatjuk, mi változott az autópiacon

Pénzcentrum
2026. március 18. 20:46

Az iráni konfliktus nyomán meredeken emelkedő üzemanyagárak már éreztetik hatásukat az autópiacon. Európában és az Egyesült Államokban egyaránt nő az érdeklődés az elektromos járművek iránt. A szakértők szerint ugyanakkor tartósan magas árakra lenne szükség ahhoz, hogy a vásárlói szokások érdemben átrendeződjenek - számolt be róla a Reuters.

Az Izrael és az Egyesült Államok által február 28-án indított iráni háború megzavarta a hajózást a Hormuzi-szorosban, amelyen a globális olajszállítmányok mintegy ötöde halad át. Azóta az átlagos benzinár az Egyesült Királyságban 7, az Európai Unióban 8, az Egyesült Államokban pedig 27 százalékkal emelkedett. Utóbbi országban ez gallononként 3,72 dolláros árat jelent. Vietnámban a háború kitörése óta 50 százalékos drágulást mértek.

Az első jelek már látszanak a piacon. Egy londoni használtautó-kereskedés tulajdonosa elmondta, hogy a háború kitörése utáni szombat volt a történetük legforgalmasabb napja. Azóta is "eszeveszett" tempóban vásárolják fel az elektromos autókat az aukciókon. Az Edmunds járműkereső platform adatai szerint a háború első hetében az elektromos vagy hibrid modelleket böngésző vásárlók aránya 20,7-ről 22,4 százalékra nőtt az Egyesült Államokban. A CarGurus oldalán ugyanakkor egyelőre nem tapasztaltak jelentős elmozdulást.

Az elemzők szerint az olajársokkoknak történelmi precedensei vannak. Az 1970-es évek energiaválsága annak idején a kisebb, takarékosabb autók felé terelte az amerikai vásárlókat, ami a japán gyártóknak kedvezett. Ahhoz azonban, hogy a fogyasztók tömegesen váltsanak, az üzemanyagáraknak általában egy lélektani határt kell átlépniük. A CarGurus szakértője szerint az Egyesült Államokban a gallononkénti 4 dolláros szint lehet ez a küszöb, hasonlóan a 2022-es, orosz-ukrán háború utáni olajársokk idején tapasztaltakhoz. A Cox Automotive kutatása alapján a legtöbb amerikai fogyasztó csak a gallononkénti 6 dolláros ár elérésénél gondolkodna komolyan az elektromos hajtásra történő átálláson.

Európában jóval nagyobb az esélye az elektromos fordulat felgyorsulásának. Tavaly a tisztán elektromos autók már az új eladások 19,5 százalékát tették ki a kontinensen, több kormány pedig újra bevezette a vásárlást ösztönző adókedvezményeket. Németországban a MeinAuto online kereskedő platformján 40 százalékkal nőtt az elektromos autók iránti érdeklődés a háború kezdete óta. A Carwow piactér március 12-én készített, 1164 fős németországi felmérésében a válaszadók 48 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az emelkedő üzemanyagárak befolyásolnák a döntését egy elektromos vagy hibrid jármű megvásárlásakor. A platform adatai szerint március elejére a vásárlók 66 százaléka böngészett elektromos modelleket, szemben a február végi 55 százalékkal.

Az Egyesült Államokban az elektromos átállás üteme lassabb maradhat. Tavaly az elektromos járművek mindössze az új eladások 7,7 százalékát adták, ráadásul a Trump-kormányzat eltörölte a 7500 dolláros szövetségi adókedvezményt. A Cox Automotive szakértője arra is figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak emelkedése, a vámokkal és az inflációval kapcsolatos bizonytalansággal párosulva, összességében visszafoghatja az amerikai autópiacot.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #infláció #gazdaság #benzinár #autópiac #olajár #üzemanyagár #gazdasági hatás #elektromos jármű #izraeli-iráni háború

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 18. 16:40
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak - Mennyire aggódhat Magyarország?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 18. 19:53
Az RTL A bírónő címmel tervez új reality-t
Az új műsor jogi eseteket mutat majd be.
Holdblog  |  2026. március 18. 09:04
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a p...
Bankmonitor  |  2026. március 17. 17:59
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben d...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
4 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
3
1 napja
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
4
1 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
5
2 hete
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. játékhéten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 19:01
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Agrárszektor  |  2026. március 18. 20:31
Tényleg ez mentheti meg a magyar szőlőt? Nincs idő, lépni kell