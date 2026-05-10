Rendkívüli! Kiszivárgott a MOL levele: kimerülőben a gázolajkeret, erre számíthatnak az autósok

A MOL levélben értesítette egyes partnerkútjait, hogy kimerítették a számukra biztosított stratégiai gázolajkészletet. Bár a Független Benzinkutak Szövetsége szerint ez a fejlemény az ellátórendszer összeomlását vetítheti előre, az olajtársaság tisztázta a helyzetet. A keret elfogyása után saját termelésből, továbbra is garantált áron biztosítják az üzemanyagot.

A kiszivárgott levélben a MOL arról tájékoztatta bizonyos nagykereskedelmi partnereit, hogy maradéktalanul felhasználták a kormányrendelet alapján kiutalt gázolajmennyiséget a stratégiai tartalékból - írja a 444.hu. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője elmondta, hogy a nagykereskedők előre meghatározott kvótákat osztottak szét a kutak között. A szakember úgy fogalmazott, hogy a keretek kimerülésével "eldőlt az első dominó".

Egri a nemzetközi piacon tapasztalható kőolaj- és gázolajhiányra hivatkozva figyelmeztetett a veszélyekre. Szerinte először regionális ellátási zavarok alakulhatnak ki, ami végül a 2022-eshez hasonló országos összeomláshoz vezethet. A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis azoknak a benzinkutaknak, amelyek nem tudnak hatósági áron üzemanyagot értékesíteni, kötelezően át kell adniuk az üzemeltetést. Ezt a feladatot egy olyan piaci szereplő veheti át, amely hajlandó és képes biztosítani az ellátást.

A lehetséges áruhiánytól való félelmet azonban a MOL hivatalos válasza árnyalja. Az olajtársaság egyértelművé tette, hogy az állam által felszabadított stratégiai készletekből a vevők számára valóban csak véges, előre meghatározott mennyiség állt rendelkezésre. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a keret elfogyása esetén sem hagyják cserben a kutakat. A vállalat a további igényeket saját termelésből szolgálja ki. A benzinkutaknak ráadásul az árak miatt sem kell aggódniuk. A MOL ugyanis továbbra is a megszokott, hatósági áron – a benzint 595, a gázolajat 615 forintért – biztosítja az utánpótlást.