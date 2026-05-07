Súlyos csapdába sétálnak bele az új autók tulajdonosai: pillanatok alatt elúszhat a garancia, ha erre nem figyelsz

A fogyasztóvédőkhöz egyre több panasz érkezik amiatt, hogyan kezelik a szakszervizek az új autók jótállási időn belüli meghibásodásait: eltérő árak, hiányos jegyzőkönyvek, elhúzódó javítások és sorozatosan visszatérő hibák nehezítik a fogyasztók helyzetét. A FEOSZ szerint sokan nincsenek tisztában azzal, milyen kötelezettségei vannak a szervizeknek, és milyen jogok illetik meg az autósokat, pedig a megfelelő dokumentáció és a pontos eljárásrend nélkül később szinte lehetetlen érvényesíteni a jótállási igényeket.

Egyre több panasz érkezik a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez új gépjárművek jótállási időn belüli meghibásodása során tapasztalt ügyintézésre. Közleményükben felhívják a figyelmet a legfontosabb tudnivalókra. Fontos tudni, hogy a jogszabály kötelező jótállásként 3 évet ír elő új gépjárművek esetében, azonban bármely gyártó/kereskedő vállalhat ennél hosszabb garanciát, de a saját vállalás esetén már bizonyos feltételekhez kötheti az igény érvényesítését. Ilyen lehet például a futott km mértéke, kötelező szervizek megléte, vagy előfordulhat, hogy csak átrozsdásodás ellen érvényesíthető a jótállási igény.

Egyik állandó panasz, miszerint igen eltérő árazással dolgoznak a különböző szakszervizek, így akár a duplájába is kerülhet a kötelező szerviz egyes cégeknél. Érdemes tehát előre árajánlatot kérni, hiszen utólag emiatt nem reklamálhatunk eredményesen. Természetesen, ha az árajánlat és a tényleges számla között indokolatlan különbség van, akkor már tudunk hivatkozni az árajánlatban szereplő tételekre.

A másik problémakör szerint a szerviz nem rögzíti megfelelően a panaszt, a hibajelenséget, és utóbb arra hivatkozik, hogy nem talált semmilyen hibát, vagy a hibáknak csak egy részét javítja ki. Nagyon fontos, hogy a hiba bejelentésekor minden alkalommal jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell:

a fogyasztó nevét, címét,

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

a hiba bejelentésének időpontját,

a hiba leírását,

jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot,

a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Valamint a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ez sajnos sok esetben elmarad, és így utóbb nehéz bizonyítani, hogy pontosan mikor milyen hiba kapcsán tette bejelentést a fogyasztó.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre, ezen kívül a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, gépjármű esetében a kilométeróra állását,

a hiba okát és a kijavítás módját,

a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében a kilométeróra állását.

Szintén nehézséget okoz, hogy gépjárművekre nem vonatkozik az a szabály, hogy ha a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. És szintén nem alkalmazható, hogy ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Így sajnos sorozatosan visszatérő panasz az, hogy ugyanazzal a hibával próbálják javítani már akár nyolcadik alkalommal a gépjárművet, és még mindig nem használható megfelelően. Természetesen ebben az esetben is igaz az, hogy törekedni kell arra, hogy a kijavítást a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve végezzék el. Amennyiben nem járnak sikerrel, akkor át lehet térni a következő szavatossági igényre, azaz a kicserélésre, vagy az árleszállításra.