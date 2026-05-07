Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Bécs, Ausztria - 2024. augusztus 31: Ferrari Purosangue szuperautó Bécsben.
Autó

Súlyos csapdába sétálnak bele az új autók tulajdonosai: pillanatok alatt elúszhat a garancia, ha erre nem figyelsz

Pénzcentrum
2026. május 7. 11:01

A fogyasztóvédőkhöz egyre több panasz érkezik amiatt, hogyan kezelik a szakszervizek az új autók jótállási időn belüli meghibásodásait: eltérő árak, hiányos jegyzőkönyvek, elhúzódó javítások és sorozatosan visszatérő hibák nehezítik a fogyasztók helyzetét. A FEOSZ szerint sokan nincsenek tisztában azzal, milyen kötelezettségei vannak a szervizeknek, és milyen jogok illetik meg az autósokat, pedig a megfelelő dokumentáció és a pontos eljárásrend nélkül később szinte lehetetlen érvényesíteni a jótállási igényeket.

Egyre több panasz érkezik a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez új gépjárművek jótállási időn belüli meghibásodása során tapasztalt ügyintézésre. Közleményükben felhívják a figyelmet a legfontosabb tudnivalókra. Fontos tudni, hogy a jogszabály kötelező jótállásként 3 évet ír elő új gépjárművek esetében, azonban bármely gyártó/kereskedő vállalhat ennél hosszabb garanciát, de a saját vállalás esetén már bizonyos feltételekhez kötheti az igény érvényesítését. Ilyen lehet például a futott km mértéke, kötelező szervizek megléte, vagy előfordulhat, hogy csak átrozsdásodás ellen érvényesíthető a jótállási igény.

Egyik állandó panasz, miszerint igen eltérő árazással dolgoznak a különböző szakszervizek, így akár a duplájába is kerülhet a kötelező szerviz egyes cégeknél. Érdemes tehát előre árajánlatot kérni, hiszen utólag emiatt nem reklamálhatunk eredményesen. Természetesen, ha az árajánlat és a tényleges számla között indokolatlan különbség van, akkor már tudunk hivatkozni az árajánlatban szereplő tételekre.

A másik problémakör szerint a szerviz nem rögzíti megfelelően a panaszt, a hibajelenséget, és utóbb arra hivatkozik, hogy nem talált semmilyen hibát, vagy a hibáknak csak egy részét javítja ki. Nagyon fontos, hogy a hiba bejelentésekor minden alkalommal jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell:

  • a fogyasztó nevét, címét,
  • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
  • a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
  • a hiba bejelentésének időpontját,
  • a hiba leírását,
  • jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot,
  • a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Valamint a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ez sajnos sok esetben elmarad, és így utóbb nehéz bizonyítani, hogy pontosan mikor milyen hiba kapcsán tette bejelentést a fogyasztó.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre, ezen kívül a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

  • a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, gépjármű esetében a kilométeróra állását,
  • a hiba okát és a kijavítás módját,
  • a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében a kilométeróra állását.

Szintén nehézséget okoz, hogy gépjárművekre nem vonatkozik az a szabály, hogy ha a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. És szintén nem alkalmazható, hogy ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Így sajnos sorozatosan visszatérő panasz az, hogy ugyanazzal a hibával próbálják javítani már akár nyolcadik alkalommal a gépjárművet, és még mindig nem használható megfelelően. Természetesen ebben az esetben is igaz az, hogy törekedni kell arra, hogy a kijavítást a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve végezzék el. Amennyiben nem járnak sikerrel, akkor át lehet térni a következő szavatossági igényre, azaz a kicserélésre, vagy az árleszállításra.

Címlapkép: Getty Images
#autó #árak #fogyasztó #fogyasztóvédelem #jog #szolgáltatás #autóvásárlás #gépjármű #autók #fogyasztók

