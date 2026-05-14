autók a használtautó-piacon
Autó

Bajban a magyar autóvásárlók: csendben eltűnnek a legolcsóbb használt kocsik a piacról, felborult az eddigi rend

Pénzcentrum
2026. május 14. 17:29

Tovább szűkült az olcsóbb autók kínálata a magyar használtautó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya egy év alatt 5 százalékponttal, 35,6 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a középkategóriás autók részesedése tovább nőtt, miközben az átlagos kínálati ár 5,54 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók ismét a legdrágább hajtásláncnak számítottak, átlagosan 11,48 millió forintos árszinttel.

A friss adatok alapján a legolcsóbb szegmens folyamatosan veszít súlyából a piacon. Áprilisban a 2,5 és 5 millió forint közötti kategória részesedése 2,4 százalékponttal emelkedett éves összevetésben, míg az 5 és 10 millió forintos autók aránya 2,7 százalékponttal nőtt. A 10 millió forint feletti kategória részesedése érdemben nem változott.

A használtautók átlagos kínálati ára éves alapon emelkedett, ugyanakkor márciushoz képest enyhe korrekció látszott. Az átlagár az egy évvel korábbi 5,42 millió forintról 5,54 millióra nőtt, ami havi összevetésben 1,3 százalékos csökkenést jelentett.

A meghirdetett autók között továbbra is a benzines modellek voltak többségben. Áprilisban több mint 55 ezer benzines és közel 48,5 ezer dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból nagyjából 5400-at hirdettek.

A legnagyobb növekedést továbbra is a hibridek produkálták: számuk egy év alatt 32,2 százalékkal emelkedett. Az elektromos autók kínálata 2,3 százalékkal nőtt, miközben a benzines és dízel modellek száma is emelkedett, előbbieké 3,7, utóbbiaké 4,4 százalékkal.

Jelentős különbség maradt a benzines és dízel autók futásteljesítménye között. A benzines modellek átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek több mint 220 ezret, vagyis átlagosan 43,8 százalékkal többet. Életkor alapján ugyanakkor a benzinesek bizonyultak idősebbnek: átlagosan 13,4 évesek voltak, míg a dízelek átlagéletkora 12,3 év volt.

Az alternatív hajtású modellek ára továbbra is jóval magasabb a hagyományos autókénál. Az elektromos autók átlagára áprilisban 11,48 millió forint volt, amivel ismét megelőzték a hibrideket, amelyek átlagosan 11,07 millió forintos árszinten jelentek meg a kínálatban. Az elektromos autók ára éves szinten 2 százalékkal mérséklődött, míg a hibrideké 10,8 százalékkal csökkent.

A benzines és dízel modellek ára továbbra is közel alakult egymáshoz, ugyanakkor a dízelek átlagosan 5,1 százalékkal drágábbak voltak. Az adatok szerint az autók értékét továbbra is leginkább az életkor, a futásteljesítmény és az állapot befolyásolja. A benzines modellek évente átlagosan 6,9 százalékot veszítenek az értékükből, a dízelek 7,7 százalékot, míg az elektromos autóknál ez az arány 8,1 százalék.

A márkák között továbbra is a Volkswagen rendelkezett a legtöbb hirdetéssel, mögötte a BMW és a Ford következett. Az első ötben az Opel és a Mercedes-Benz is stabilan tartotta helyét, míg a Toyota, a Škoda, a Renault és a Kia továbbra is a legnépszerűbb márkák között szerepelt. A legfiatalabb kínálattal továbbra is a Kia rendelkezett, átlagosan 9,1 éves modellekkel, miközben az Opel, a Renault és a Volkswagen autói számítottak a legidősebbnek.

A legnépszerűbb modellek közül az Audi A6 maradt a legdrágább, átlagosan 6,49 millió forintos árral, míg a Suzuki Swift továbbra is a legolcsóbbnak számított 1,86 millió forintos átlagárral. A Swift ugyanakkor egy év alatt jelentősen drágult, átlagára 25,7 százalékkal emelkedett. A legnagyobb fiatalodást a Toyota Yaris produkálta, amelynek átlagéletkora 18,3 százalékkal csökkent egy év alatt.
Címlapkép: Getty Images
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

