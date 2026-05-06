2026. május 6. szerda Ivett, Frida
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légifelvétel különböző használt autókról, amelyek szépen parkolnak egy autóárverésen
Autó

Tömegével vásárolják ezeket a járműveket külföldről a hazai autósok: rengetegen fázhatnak rá a döntésre

Pénzcentrum
2026. május 6. 16:34

Áprilisban a DataHouse adatai szerint 12 821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 10 378-as mennyiséget. Ebben a hónapban már egyértelműen a vásárlók számára igen kedvező devizaárfolyam pörgette a forgalmat: az euró jegyzése négy éve nem látott, 360 forint közeli szintre süllyedt ebben az időszakban.

„A használtautó-behozatal számai immár február óta tartósan a 12 ezer feletti szint felett mozognak. Míg a februári és márciusi adatokban még jórészt a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések korrekciója látszódott, áprilisban már a bezuhanó euróárfolyam ösztönözte a külföldi piacokon vásárlókat. Ugyanannyi hazai fizetőeszközből jelenleg mintegy 10 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni, mint egy évvel ezelőtt” – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zömmel öreg autók érkeznek

Az immár 16,5 átlagéletkorú magyar személyautópark érdemi fiatalodását a meglóduló használtimporttól sem várhatjuk, hiszen a behozott járművek átlagéletkora is 12 év. Ennek a tendenciának számos negatív következménye van: az idősebb autók szervizigénye magasabb, biztonsági szintjük pedig amiatt is alacsonyabb, mert még hiányoznak belőlük a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek. Emellett a régi motorok károsanyag-kibocsátása is jelentősebb.

Ezek most a legjobb és legproblémásabb használt autók: meglepő márkák kerültek a legrosszabbak közé
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezek most a legjobb és legproblémásabb használt autók: meglepő márkák kerültek a legrosszabbak közé
Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt a műszaki problémák miatt, holott ezek a gyártók korábban a tartósság és megbízhatóság etalonjainak számítottak.

„A kedvező árfolyam mellett a következő hónapokban az import összetételében kismértékű elmozdulás remélhető a fiatalabb, jobb minőségű autók felé” – tette hozzá a JóAutók.hu szakértője.

A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen (12,6%), a Ford (8,7%) pedig immár stabilizálta második helyét az Opel (8,3%) előtt. Az Audi 6,5 százalékkal a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,7%), míg a hatodikon a Hyundai (5,3%) áll.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A használtautó-import 48 712-es darabszáma 2026 első négy hónapjában 18,8 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 41 008-as értéket. Érdekesség, hogy az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt: a 48 291 forgalomba helyezett új személygépkocsi 10,5 százalékkal több az egy évvel korábbi 43 691-es mennyiségnél.
Címlapkép: Getty Images
#autó #import #használtautó #autóvásárlás #autópiac #használtautó-piac #forgalomba helyezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:42
16:34
16:16
16:00
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
3 hete
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
1 hónapja
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
1 hónapja
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
5
1 hónapja
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 16:16
Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 16:00
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
Agrárszektor  |  2026. május 6. 16:32
Óriásira nő az iszlám élelmiszerpiac - a magyarok is kereshetnek rajta
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm