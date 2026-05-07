2026. május 7. csütörtök Gizella
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Salzburg történelmi belvárosának panorámaképe, barokk dómkupolákkal, középkori háztetőkkel és a Hohensalzburg várral a domb tetején, tiszta égbolt alatt.
Autó

Durva szigor élesedik, kitiltják a belvárosból ezeket az autókat nyártól: rengetegen kaphatnak bírságot

Pénzcentrum
2026. május 7. 18:58

Salzburg drasztikus lépésre szánja el magát: 2026 nyarán kitiltja a külföldi rendszámú autókat a történelmi belvárosból. A döntéssel a város a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt próbálja megfékezni, napi akár ezer autóval csökkentve a forgalmat.

Radikális lépésre szánta el magát Salzburg: 2026. július 1-jétől a nyári hónapokban gyakorlatilag kizárják a külföldi rendszámú autókat a történelmi belvárosból. A döntés célja egyértelmű: kezelni a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt - hívta fel a figyelmet az ADAC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A július–augusztusi időszakban csak a helyi és közvetlen környékbeli rendszámokkal rendelkező járművek hajthatnak be az óvárosba, különösen az Államhíd (Staatsbrücke) környékére. A városvezetés számításai szerint az intézkedés napi mintegy ezer autóval csökkentheti a forgalmat.

Szigorú behajtási szabályok

A korlátozás értelmében kizárólag a Salzburg városához és környékéhez tartozó rendszámok – például S, SL, HA, illetve a német határ menti BGL régióhoz kötődő jelzések – kapnak szabad bejárást. Minden más, különösen külföldi rendszámú autó számára a belváros lezárttá válik.

Kapcsolódó cikkeink:

A tiltás több kulcsfontosságú bevezető útvonalat érint, köztük a Müllner Hügel, a Neutor és az Imbergstraße térségét, valamint a Schwarzstraße egy szakaszát. Az ellenőrzést kezdetben rendőri jelenléttel, később kamerás rendszerrel oldják meg.

Nem teljes a tiltás: vannak kivételek

A szabályozás ugyanakkor nem teljesen merev. Kivételt kapnak:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • a szállodai vendégek,
  • az áruszállítók,
  • a fogyatékkal élők,
  • valamint azok, akik igazolni tudják, hogy a belvárosban dolgoznak.

Ez azt jelenti, hogy a turizmus nem áll le, de az autós forgalmat jelentősen visszafogják. Az egynapos turisták számára a város három park-and-ride parkolót jelölt ki a peremterületeken – például a vásár területénél és az outletközpont közelében. A napi 7,50 eurós jegy nemcsak parkolást biztosít, hanem akár öt fő számára érvényes tömegközlekedési bérletet is tartalmaz.

Turizmus kontra élhetőség

Salzburg Ausztria egyik legfontosabb turisztikai központja, amely 1996 óta az UNESCO világörökség része. Az évente több ezer kulturális esemény – köztük a világhírű Salzburgi Ünnepi Játékok – hatalmas látogatószámot generál, ami komoly terhelést ró a városi infrastruktúrára.

Az új intézkedés jól illeszkedik az európai trendekbe: egyre több történelmi város próbálja korlátozni az autós forgalmat a fenntarthatóság és az élhetőség érdekében. A kérdés most az, hogy a turisták és a helyiek mennyire fogadják el az új rendszert – és valóban sikerül-e vele megszüntetni a nyári dugókat.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #turizmus #ausztria #tömegközlekedés #forgalom #tilalom #turisták #autósok #nyári szezon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:23
19:15
19:07
18:58
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 7.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
2026. május 6.
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
NAPTÁR
Tovább
2026. május 7. csütörtök
Gizella
19. hét
Május 7.
Jelszó világnap
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
3 hete
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
1 hónapja
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
1 hónapja
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
5
1 hónapja
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 18:11
Kútba eshet a Mol szerbiai üzlete: megszólalt a miniszterelnök, visszadobták a magyar ajánlatot
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 18:04
Kvíz: Mennyire ismered az ősi szláv mitológiát, a szláv nyelveket és népeket? Gyere és tanulj!
Agrárszektor  |  2026. május 7. 18:33
Veszélyes hús kerülhetett rengeteg boltba: hatalmas botrányt lepleztek le
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm