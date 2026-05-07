Durva szigor élesedik, kitiltják a belvárosból ezeket az autókat nyártól: rengetegen kaphatnak bírságot

Radikális lépésre szánta el magát Salzburg: 2026. július 1-jétől a nyári hónapokban gyakorlatilag kizárják a külföldi rendszámú autókat a történelmi belvárosból. A döntés célja egyértelmű: kezelni a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt - hívta fel a figyelmet az ADAC.

A július–augusztusi időszakban csak a helyi és közvetlen környékbeli rendszámokkal rendelkező járművek hajthatnak be az óvárosba, különösen az Államhíd (Staatsbrücke) környékére. A városvezetés számításai szerint az intézkedés napi mintegy ezer autóval csökkentheti a forgalmat.

Szigorú behajtási szabályok

A korlátozás értelmében kizárólag a Salzburg városához és környékéhez tartozó rendszámok – például S, SL, HA, illetve a német határ menti BGL régióhoz kötődő jelzések – kapnak szabad bejárást. Minden más, különösen külföldi rendszámú autó számára a belváros lezárttá válik.

A tiltás több kulcsfontosságú bevezető útvonalat érint, köztük a Müllner Hügel, a Neutor és az Imbergstraße térségét, valamint a Schwarzstraße egy szakaszát. Az ellenőrzést kezdetben rendőri jelenléttel, később kamerás rendszerrel oldják meg.

Nem teljes a tiltás: vannak kivételek

A szabályozás ugyanakkor nem teljesen merev. Kivételt kapnak:

a szállodai vendégek,

az áruszállítók,

a fogyatékkal élők,

valamint azok, akik igazolni tudják, hogy a belvárosban dolgoznak.

Ez azt jelenti, hogy a turizmus nem áll le, de az autós forgalmat jelentősen visszafogják. Az egynapos turisták számára a város három park-and-ride parkolót jelölt ki a peremterületeken – például a vásár területénél és az outletközpont közelében. A napi 7,50 eurós jegy nemcsak parkolást biztosít, hanem akár öt fő számára érvényes tömegközlekedési bérletet is tartalmaz.

Turizmus kontra élhetőség

Salzburg Ausztria egyik legfontosabb turisztikai központja, amely 1996 óta az UNESCO világörökség része. Az évente több ezer kulturális esemény – köztük a világhírű Salzburgi Ünnepi Játékok – hatalmas látogatószámot generál, ami komoly terhelést ró a városi infrastruktúrára.

Az új intézkedés jól illeszkedik az európai trendekbe: egyre több történelmi város próbálja korlátozni az autós forgalmat a fenntarthatóság és az élhetőség érdekében. A kérdés most az, hogy a turisták és a helyiek mennyire fogadják el az új rendszert – és valóban sikerül-e vele megszüntetni a nyári dugókat.