Visszatérhet a magyar autósok legnagyobb rémálma: heteken belül durva üzemanyaghiány jöhet a benzinkutasok szerint

Akár heteken belül országos üzemanyag-ellátási problémák alakulhatnak ki a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) szerint. Az üzemeltetők ugyanis nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést. Bár az állami stratégiai gázolajkészlet kimerülőben van, a Mol hangsúlyozza: saját termeléséből továbbra is stabilan biztosítja a hazai ellátást.

A feszültséget az okozza, hogy a Mol tájékoztatása alapján a napokban elfogy a stratégiai tartalékból származó gázolaj. Ezt követően az olajtársaság hatósági áron biztosítja az üzemanyagot a kiskereskedőknek. Ők azonban csak pontosan ugyanezen az áron, vagyis haszon nélkül adhatják tovább a terméket a vásárlóknak. Gépész László, az FBSZ elnöke rámutatott: a kutak nem tudják kigazdálkodni az árrés nélküli működést, miközben az extraprofitadót továbbra is fizetniük kell.

A kialakult helyzet miatt a független benzinkutak saját készleteik apadásával korlátozhatják a kiadható mennyiséget. Erre országszerte már most is van példa. Amint a tartályaik kiürülnek, kénytelenek lesznek bezárni. Az elnök szerint a pánikvásárlások és a megugró kereslet miatt sokan rövid időn belül felfüggeszthetik a működésüket. Úgy véli, azonnali beavatkozás hiányában könnyen megismétlődhet a 2022-es országos üzemanyaghiány.

Az érdekképviselet szerint a szektor működése fenntarthatatlanná vált. Az államkasszának évi 400 milliárd forint adóbevételt termelő független kutak jelenleg a saját veszteségeiket finanszírozzák, a beígért támogatások pedig nem érkeztek meg. Az ellátásbiztonság és a tisztességes verseny érdekében a piacot torzító átmeneti szabályozások mielőbbi kivezetését, valamint érdemi szakmai egyeztetéseket sürgetnek.

A Mol ugyanakkor megerősítette, hogy az ország üzemanyag-ellátása stabil, van elegendő benzin és gázolaj is. Bár a számukra biztosított állami stratégiai készlet valóban kimerül, a vállalat hangsúlyozta: saját finomítói termeléséből továbbra is folyamatosan és zavartalanul kiszolgálja a partnereit.