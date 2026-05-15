Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer

A BL‑döntőre nemcsak a csapatok, hanem a Puskás Aréna mobilhálózata is csúcsra jár: a stadionban működő, több szolgáltatót kiszolgáló antennarendszert most célzott 5G‑bővítéssel erősítették meg, hogy a több tízezres tömeg adatforgalmát is elbírja. A sajtóbejáráson a felső szervizútról lehetett testközelből megnézni a tetőszerkezetre és a kivetítők mellé telepített egységeket, amelyek a döntő alatt a hálózat gerincét adják.

A május végi BL‑döntő nemcsak a csapatoknak, hanem a Puskás Aréna mobilhálózatának is komoly terhelést jelent majd. A stadionban 2019 óta működik egy több szolgáltató által használt antennarendszer, amelyet a Cetin Hungary épített ki és üzemeltet. A rendszer feladata, hogy a hatvanezres–nyolcvanezres tömeg mellett is használható maradjon a mobilhálózat, ami ma már nemcsak telefonálást, hanem élő videózást, nagy felbontású tartalmak feltöltését és a digitális jegyek kezelését is jelenti. A vállalat szerint az elmúlt évek forgalmi adatai egyértelműen mutatják, hogy a stadionokban a legnagyobb terhelést már nem a hanghívások, hanem a valós idejű adatforgalom okozza, különösen a 5G‑képes telefonok terjedésével.

A sajtóbejáráson Kozma Zsolt, a vállalat szabályozási igazgatója arról beszélt, hogy a nagy tömegrendezvények sajátossága miatt a kültéri lefedettség önmagában nem elég. A stadion belső tereiben külön antennarendszerre van szükség, mert a mobilszolgáltatók általános hálózata ekkora koncentrált terhelést nem tudna kiszolgálni. A Puskás Arénában működő rendszer 148 antennából áll, és mindhárom nagy szolgáltató hálózatát kiszolgálja. A technológia lényege, hogy egyetlen passzív infrastruktúrára több szolgáltató is rá tud épülni, ami költséghatékonyabb és műszakilag is stabilabb megoldás, mint ha mindegyikük külön rendszert építene. A szakmában ezt a megoldást multioperátoros antennarendszer néven ismerik.

A mostani fejlesztés közvetlenül a BL‑döntőre időzítve készült el. A legnagyobb ügyfél, a Yettel számára tíz darab nagy kapacitású 5G‑antenna került a tetőszerkezetre és a kivetítők környékére, ami a lelátó lefedettségét gyakorlatilag megduplázza. A rendszer mögött három kilométernyi optikai gerinchálózat fut, amely a nagy adatforgalom kiszolgálásához szükséges. A fejlesztés célja, hogy a stadionban egyszerre jelen lévő több tízezer ember adatforgalma ne okozzon torlódást, és a hálózat a csúcsidőszakokban is használható maradjon.

A sajtó képviselői a bejárás során felmehettek a stadion felső szervizútjára is, ahonnan közvetlen közelről láthatták a kihelyezett antennákat és a rendszer egyes elemeit. Innen jól látszott, hogyan helyezkednek el a tetőszerkezetre rögzített egységek, és milyen módon fedik le a lelátó különböző szektorait.

A bejáráson elhangzott az is, hogy a stadionokhoz hasonló rendszerekre egyre több helyen van szükség: új városnegyedekben, irodaházakban, ipari parkokban és kórházakban is.

A mobilhálózat ma már nemcsak kommunikációs eszköz, hanem alapinfrastruktúra, amelyre egyre több digitális szolgáltatás épül. A szakemberek példaként említették a privát 5G‑hálózatok terjedését is, amelyek ipari környezetben autonóm járművek, kiterjesztett valóság‑alkalmazások vagy valós idejű gyártási rendszerek működését támogatják.

A Puskás Aréna mostani fejlesztése tehát nem önmagában a BL‑döntő miatt érdekes, hanem azért, mert jól mutatja, hogyan változik a mobilhálózat szerepe a nagy tömegrendezvények és a digitális szolgáltatások korában. A stadionban működő rendszer egyszerre technológiai háttér és stresszteszt: ha itt működik, akkor a város más, nagy terhelésű pontjain is működnie kell.

Képek: Gosztola Judit