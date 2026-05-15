2026. május 15. péntek Zsófia, Szonja
14 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Puskás Stadion - kép: Gosztola Judit
Sport

Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer

Pénzcentrum
2026. május 15. 17:06

A BL‑döntőre nemcsak a csapatok, hanem a Puskás Aréna mobilhálózata is csúcsra jár: a stadionban működő, több szolgáltatót kiszolgáló antennarendszert most célzott 5G‑bővítéssel erősítették meg, hogy a több tízezres tömeg adatforgalmát is elbírja. A sajtóbejáráson a felső szervizútról lehetett testközelből megnézni a tetőszerkezetre és a kivetítők mellé telepített egységeket, amelyek a döntő alatt a hálózat gerincét adják.

A május végi BL‑döntő nemcsak a csapatoknak, hanem a Puskás Aréna mobilhálózatának is komoly terhelést jelent majd. A stadionban 2019 óta működik egy több szolgáltató által használt antennarendszer, amelyet a Cetin Hungary épített ki és üzemeltet. A rendszer feladata, hogy a hatvanezres–nyolcvanezres tömeg mellett is használható maradjon a mobilhálózat, ami ma már nemcsak telefonálást, hanem élő videózást, nagy felbontású tartalmak feltöltését és a digitális jegyek kezelését is jelenti. A vállalat szerint az elmúlt évek forgalmi adatai egyértelműen mutatják, hogy a stadionokban a legnagyobb terhelést már nem a hanghívások, hanem a valós idejű adatforgalom okozza, különösen a 5G‑képes telefonok terjedésével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sajtóbejáráson Kozma Zsolt, a vállalat szabályozási igazgatója arról beszélt, hogy a nagy tömegrendezvények sajátossága miatt a kültéri lefedettség önmagában nem elég. A stadion belső tereiben külön antennarendszerre van szükség, mert a mobilszolgáltatók általános hálózata ekkora koncentrált terhelést nem tudna kiszolgálni. A Puskás Arénában működő rendszer 148 antennából áll, és mindhárom nagy szolgáltató hálózatát kiszolgálja. A technológia lényege, hogy egyetlen passzív infrastruktúrára több szolgáltató is rá tud épülni, ami költséghatékonyabb és műszakilag is stabilabb megoldás, mint ha mindegyikük külön rendszert építene. A szakmában ezt a megoldást multioperátoros antennarendszer néven ismerik.

Puskás Stadion Sajtóbejárás (23 kép)

A mostani fejlesztés közvetlenül a BL‑döntőre időzítve készült el. A legnagyobb ügyfél, a Yettel számára tíz darab nagy kapacitású 5G‑antenna került a tetőszerkezetre és a kivetítők környékére, ami a lelátó lefedettségét gyakorlatilag megduplázza. A rendszer mögött három kilométernyi optikai gerinchálózat fut, amely a nagy adatforgalom kiszolgálásához szükséges. A fejlesztés célja, hogy a stadionban egyszerre jelen lévő több tízezer ember adatforgalma ne okozzon torlódást, és a hálózat a csúcsidőszakokban is használható maradjon.

A sajtó képviselői a bejárás során felmehettek a stadion felső szervizútjára is, ahonnan közvetlen közelről láthatták a kihelyezett antennákat és a rendszer egyes elemeit. Innen jól látszott, hogyan helyezkednek el a tetőszerkezetre rögzített egységek, és milyen módon fedik le a lelátó különböző szektorait. 

A bejáráson elhangzott az is, hogy a stadionokhoz hasonló rendszerekre egyre több helyen van szükség: új városnegyedekben, irodaházakban, ipari parkokban és kórházakban is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A mobilhálózat ma már nemcsak kommunikációs eszköz, hanem alapinfrastruktúra, amelyre egyre több digitális szolgáltatás épül. A szakemberek példaként említették a privát 5G‑hálózatok terjedését is, amelyek ipari környezetben autonóm járművek, kiterjesztett valóság‑alkalmazások vagy valós idejű gyártási rendszerek működését támogatják.

A Puskás Aréna mostani fejlesztése tehát nem önmagában a BL‑döntő miatt érdekes, hanem azért, mert jól mutatja, hogyan változik a mobilhálózat szerepe a nagy tömegrendezvények és a digitális szolgáltatások korában. A stadionban működő rendszer egyszerre technológiai háttér és stresszteszt: ha itt működik, akkor a város más, nagy terhelésű pontjain is működnie kell.

Képek: Gosztola Judit
#internet #Budapest #sport #stadion #mobil #technológia #infrastruktúra #puskás aréna #yettel #bajnokok ligája

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:06
17:01
16:44
16:40
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 15.
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
2026. május 15.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
2026. május 15.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
1 hete
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
3
1 hete
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
4
6 napja
Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista
5
3 napja
Tragikusan korán halt meg a Fradi legendája: KEK-győztes sportoló távozott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 16:01
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 14:30
Azbeszt-botrány: több száz magyar településen is ott lehet, teljes régiókba terítették a veszélyes kőzúzalékot
Agrárszektor  |  2026. május 15. 16:32
Váratlan fordulat: vége az ukrán termékek beáramlásának?
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm