Csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni
A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria. A változások májusban lépnek életbe, és az importmodellek esetében a kedvezőbb beszerzési árak megjelennek a végfelhasználói árakban is - közölték.
A vállalat szerint az árkorrekció mértéke márkánként és modellenként eltérő, de több esetben néhány százalékos árcsökkenést jelent. A háttérben az euró-forint árfolyam javulása áll, amely csökkentette az importköltségeket.
Kiemelték: a módosítás nem egységes: az árak változása függ a modellváltozattól, a felszereltségtől és a hajtáslánctól is. Mint márkákra lebontva részletezték:
- Az Audi esetében az ügyfelek a konfigurátorban érhetik el a kedvezményeket, amelyek akár 3,5 százalékos árcsökkenést is jelenthetnek egyes modelleknél.
- A Volkswagen személyautóknál 2026. május 13-tól 3-6 százalék közötti árcsökkentés vagy kedvezménynövelés lép életbe, ugyanakkor bizonyos belépő modellek nem érintettek. A Volkswagen haszonjárműveknél egyes készletakciók keretében a teljes kedvezmény akár nettó 5 millió forintot is elérhet.
- A Skoda korábban egységesen 300 ezer forinttal csökkentette listaárait, és a vállalat jelezte: a további árfolyammozgásokat is figyelemmel kísérik, és szükség esetén újabb korrekciókat vezethetnek be.
- A SEAT és CUPRA márkáknál szintén megjelentek kisebb ármódosítások. A SEAT egyes modelleknél - például az Ibiza és az Arona esetében - 1 százalékos árcsökkentés történt, míg a CUPRA kínálatában jellemzően 1,5 százalékos korrekció érvényesül.
A Porsche Hungaria szerint a cél, hogy az árfolyamváltozások hatása megjelenjen a piaci árakban, és az ügyfelek számára kiszámíthatóbbá váljon az árazás.
Célunk, hogy a kedvezőbb piaci környezet előnyeit ügyfeleink számára is kézzelfoghatóvá tegyük. A forint erősödése lehetőséget ad arra, hogy továbbra is versenyképes árakat kínáljunk, ezáltal tovább erősítve márkáink pozícióját a magyar piacon
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- mondta Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója.
A cég közlése szerint a jövőben is folyamatosan figyelik a gazdasági és árfolyamatokat, és ezek alapján igazítják az árpolitikát. Az aktuális kedvezmények és feltételek a márkakereskedésekben és a konfigurátorokban érhetők el.
Durva szigor élesedik, kitiltják a belvárosból ezeket az autókat nyártól: rengetegen kaphatnak bírságot
2026 nyarán kitiltják a külföldi rendszámú autókat a történelmi belvárosból. A döntéssel a város a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt próbálja megfékezni.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
Tovább gyorsult a magyar újautó-piac: áprilisban közel 12 ezer személyautó kapott rendszámot, ami csaknem 10 százalékos növekedés éves alapon.
Súlyos csapdába sétálnak bele az új autók tulajdonosai: pillanatok alatt elúszhat a garancia, ha erre nem figyelsz
A fogyasztóvédőkhöz egyre több panasz érkezik amiatt, hogyan kezelik a szakszervizek az új autók jótállási időn belüli meghibásodásait.
Tömegével vásárolják ezeket a járműveket külföldről a hazai autósok: rengetegen fázhatnak rá a döntésre
Áprilisban 12 821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 10 378-as mennyiséget.
Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni
A Kia XCeed frissítése már a gyártás küszöbén áll, a kifutó modellből készletkisöprést tart a hazai importőr: az előző generációt akár 20 százalékos kedvezménnyel is...
A legközelebbi gyártósorok csupán néhány száz méterre lehetnek a házaktól, nem több kilométerre.
Az olasz luxusató-gyár az idei első negyedévben kevesebb járművet értékesített, mégis jelentősen növelni tudta a profitját.
A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik keddtől.
A jelentős díjemelés látványosan visszavetette az egyedi és egyéni rendszámtáblák iránti keresletet
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
Havi egymillió forintos nettó fizetés, modern technológia és Európa országútjai – a kamionos szakma papíron az egyik legvonzóbb karrierút ma Magyarországon.
Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt a műszaki problémák miatt, holott ezek a gyártók korábban a tartósság és megbízhatóság etalonjainak számítottak.
A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon a hagyományos parkolóhelyek egy részét villámparkolókká alakítják.
Egy kávézónak otthont adó épület falába csapódott egy személyautó a budapesti Corvin köz közelében.
Fű alatt élesedett komoly KRESZ-változás, hamarosan új okmányok is kellenek: ez rengeteg magyart érint
Pontosították a szabályokat az Európai Unióban. A közlekedésbiztonsági kérdéseket továbbra is a nemzeti szabályok, így a KRESZ kezeli külön.
Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött
A kiállítási csarnokokban a kínai márkák domináltak. A BYD teljes márkaportfólióját, köztük a Dynasty, a Denza, a Jangvang és a Fangcsengpao almárkákat is felvonultatta.
Vadonatúj kütyük lepték el az egyik hazai autópályát: zseniális újítással mentik meg a sofőröket a dugóktól
Automatikusan érzékeli a torlódásokat, és azonnali tájékoztatással segíti a sofőröket az optimális sáv kiválasztásában.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig.
A Tesla az idei évre 25 milliárd dollár fölé emelte beruházási keretét, miközben Elon Musk a mesterséges intelligenciára, a robotikára és a chipgyártásra összpontosít.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n