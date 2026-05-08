Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni

A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria. A változások májusban lépnek életbe, és az importmodellek esetében a kedvezőbb beszerzési árak megjelennek a végfelhasználói árakban is - közölték.

A vállalat szerint az árkorrekció mértéke márkánként és modellenként eltérő, de több esetben néhány százalékos árcsökkenést jelent. A háttérben az euró-forint árfolyam javulása áll, amely csökkentette az importköltségeket.

Kiemelték: a módosítás nem egységes: az árak változása függ a modellváltozattól, a felszereltségtől és a hajtáslánctól is. Mint márkákra lebontva részletezték:

Az Audi esetében az ügyfelek a konfigurátorban érhetik el a kedvezményeket, amelyek akár 3,5 százalékos árcsökkenést is jelenthetnek egyes modelleknél.

A Volkswagen személyautóknál 2026. május 13-tól 3-6 százalék közötti árcsökkentés vagy kedvezménynövelés lép életbe, ugyanakkor bizonyos belépő modellek nem érintettek. A Volkswagen haszonjárműveknél egyes készletakciók keretében a teljes kedvezmény akár nettó 5 millió forintot is elérhet.

A Skoda korábban egységesen 300 ezer forinttal csökkentette listaárait, és a vállalat jelezte: a további árfolyammozgásokat is figyelemmel kísérik, és szükség esetén újabb korrekciókat vezethetnek be.

A SEAT és CUPRA márkáknál szintén megjelentek kisebb ármódosítások. A SEAT egyes modelleknél - például az Ibiza és az Arona esetében - 1 százalékos árcsökkentés történt, míg a CUPRA kínálatában jellemzően 1,5 százalékos korrekció érvényesül.

A Porsche Hungaria szerint a cél, hogy az árfolyamváltozások hatása megjelenjen a piaci árakban, és az ügyfelek számára kiszámíthatóbbá váljon az árazás.

Célunk, hogy a kedvezőbb piaci környezet előnyeit ügyfeleink számára is kézzelfoghatóvá tegyük. A forint erősödése lehetőséget ad arra, hogy továbbra is versenyképes árakat kínáljunk, ezáltal tovább erősítve márkáink pozícióját a magyar piacon

- mondta Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója.

A cég közlése szerint a jövőben is folyamatosan figyelik a gazdasági és árfolyamatokat, és ezek alapján igazítják az árpolitikát. Az aktuális kedvezmények és feltételek a márkakereskedésekben és a konfigurátorokban érhetők el.