Prága, Csehország - 2019. május 6.: A Volkswagen cég logója a márkakereskedés épületén 2019. május 6-án Prágában, Csehországban.
Autó

Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni

Pénzcentrum
2026. május 8. 12:28

A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria. A változások májusban lépnek életbe, és az importmodellek esetében a kedvezőbb beszerzési árak megjelennek a végfelhasználói árakban is - közölték.

A vállalat szerint az árkorrekció mértéke márkánként és modellenként eltérő, de több esetben néhány százalékos árcsökkenést jelent. A háttérben az euró-forint árfolyam javulása áll, amely csökkentette az importköltségeket.

A Kia XCeed frissítése már a gyártás küszöbén áll, a kifutó modellből készletkisöprést tart a hazai importőr: az előző generációt akár 20 százalékos kedvezménnyel is meg lehet venni.

Kiemelték: a módosítás nem egységes: az árak változása függ a modellváltozattól, a felszereltségtől és a hajtáslánctól is. Mint márkákra lebontva részletezték:

  • Az Audi esetében az ügyfelek a konfigurátorban érhetik el a kedvezményeket, amelyek akár 3,5 százalékos árcsökkenést is jelenthetnek egyes modelleknél.
  • A Volkswagen személyautóknál 2026. május 13-tól 3-6 százalék közötti árcsökkentés vagy kedvezménynövelés lép életbe, ugyanakkor bizonyos belépő modellek nem érintettek. A Volkswagen haszonjárműveknél egyes készletakciók keretében a teljes kedvezmény akár nettó 5 millió forintot is elérhet.
  • A Skoda korábban egységesen 300 ezer forinttal csökkentette listaárait, és a vállalat jelezte: a további árfolyammozgásokat is figyelemmel kísérik, és szükség esetén újabb korrekciókat vezethetnek be.
  • A SEAT és CUPRA márkáknál szintén megjelentek kisebb ármódosítások. A SEAT egyes modelleknél - például az Ibiza és az Arona esetében - 1 százalékos árcsökkentés történt, míg a CUPRA kínálatában jellemzően 1,5 százalékos korrekció érvényesül.
A Porsche Hungaria szerint a cél, hogy az árfolyamváltozások hatása megjelenjen a piaci árakban, és az ügyfelek számára kiszámíthatóbbá váljon az árazás.

Célunk, hogy a kedvezőbb piaci környezet előnyeit ügyfeleink számára is kézzelfoghatóvá tegyük. A forint erősödése lehetőséget ad arra, hogy továbbra is versenyképes árakat kínáljunk, ezáltal tovább erősítve márkáink pozícióját a magyar piacon

- mondta Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója.

A cég közlése szerint a jövőben is folyamatosan figyelik a gazdasági és árfolyamatokat, és ezek alapján igazítják az árpolitikát. Az aktuális kedvezmények és feltételek a márkakereskedésekben és a konfigurátorokban érhetők el.
