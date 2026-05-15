Negyven éve repült be a mozivásznakra Maverick, és egy (szárny)csapásra egy egész generáció vágyott a pilótafülkébe. A naplementében motorozás, a bömbölő sugárhajtóművek és a legendás egysorosok kora ez, amik azóta sem koptak meg. Te vajon még mindig fejből tudod a legfontosabb részleteket, vagy ideje lenne visszatérni egy újabb bevetésre? Teszteld ezzel a kvízzel a tudásod és a rajongásod a Top Gun 40. évfordulója alkalmából!

Kvíz: 40 éves a Top Gun! Mennyit tudsz a filmtörténelem kultikus pilótaiskolájáról? 1/10 kérdés Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel! Ki játssza a főhőst, Pete „Maverick” Mitchellt? Anthony Edwarsds Tom Cruise Val Kilmer Miles Teller Következő kérdés 2/10 kérdés Mi Maverick legjobb barátjának a hívójele? Viper Goose Slider Iceman Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen vadászgépet vezetnek az 1986-os filmben? F-18 Hornet F-16 Fighting Falcon F-14 Tomcat F-15 Eagle Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a címe a film leghíresebb szerelmes dalának? Mighty Wings Playing with the Boys Danger Zone Take My Breath Away Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy hívják Maverick riválisát, akit Val Kilmer alakít? Wolfman Iceman Hollywood Slider Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik sportot játsszák a srácok a híres félmeztelen jelenetben? Kosárlabda Strandfoci Röplabda Amerikai foci Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen ikonikussá vált kiegészítőt visel Maverick szinte mindig, amikor motorozik? Sál Aviator napszemüveg Bukósisak Bőrnadrág Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a neve a női oktatónak, aki Maverick szerelme? Carole Penny Sarah Charlie Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik városban található a filmbéli kiképzőközpont? Los Angeles Miami Pensacola San Diego Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen márkájú motorral száguld Maverick a kifutópályán? Honda Ducati Kawasaki Harley-Davidson Eredmények Címlapkép: Wikimedia Commons A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

