Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Kvíz: 40 éves a Top Gun! Mennyit tudsz a filmtörténelem kultikus pilótaiskolájáról?
Kvíz: 40 éves a Top Gun! Mennyit tudsz a filmtörténelem kultikus pilótaiskolájáról?

2026. május 15. 18:02

Negyven éve repült be a mozivásznakra Maverick, és egy (szárny)csapásra egy egész generáció vágyott a pilótafülkébe. A naplementében motorozás, a bömbölő sugárhajtóművek és a legendás egysorosok kora ez, amik azóta sem koptak meg. Te vajon még mindig fejből tudod a legfontosabb részleteket, vagy ideje lenne visszatérni egy újabb bevetésre? Teszteld ezzel a kvízzel a tudásod és a rajongásod a Top Gun 40. évfordulója alkalmából!

Kvíz: 40 éves a Top Gun! Mennyit tudsz a filmtörténelem kultikus pilótaiskolájáról?

1/10 kérdés
Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel! Ki játssza a főhőst, Pete „Maverick” Mitchellt?
Anthony Edwarsds
Tom Cruise
Val Kilmer
Miles Teller
2/10 kérdés
Mi Maverick legjobb barátjának a hívójele?
Viper
Goose
Slider
Iceman
3/10 kérdés
Milyen vadászgépet vezetnek az 1986-os filmben?
F-18 Hornet
F-16 Fighting Falcon
F-14 Tomcat
F-15 Eagle
4/10 kérdés
Mi a címe a film leghíresebb szerelmes dalának?
Mighty Wings
Playing with the Boys
Danger Zone
Take My Breath Away
5/10 kérdés
Hogy hívják Maverick riválisát, akit Val Kilmer alakít?
Wolfman
Iceman
Hollywood
Slider
6/10 kérdés
Melyik sportot játsszák a srácok a híres félmeztelen jelenetben?
Kosárlabda
Strandfoci
Röplabda
Amerikai foci
7/10 kérdés
Milyen ikonikussá vált kiegészítőt visel Maverick szinte mindig, amikor motorozik?
Sál
Aviator napszemüveg
Bukósisak
Bőrnadrág
8/10 kérdés
Mi a neve a női oktatónak, aki Maverick szerelme?
Carole
Penny
Sarah
Charlie
9/10 kérdés
Melyik városban található a filmbéli kiképzőközpont?
Los Angeles
Miami
Pensacola
San Diego
10/10 kérdés
Milyen márkájú motorral száguld Maverick a kifutópályán?
Honda
Ducati
Kawasaki
Harley-Davidson

