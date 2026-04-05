A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás

A hét bőven tartogatott feszültséget és meglepetéseket: üzemanyag‑korlátozásról döntöttek a régióban, itthon kötelező befizetésekre figyelmeztetett a NAV, bezárt egy népszerű arborétum, kiderült, mennyi pénz jár a nyugdíjasoknak, és újabb fordulat jött az energiaellátás körüli vitákban. Összeszedtük, a Pénzcentrum mely cikkei érdekelték legjobban az olvasókat a 14. héten.

A cseh kormány április 8-tól maximalizálja az üzemanyagok kereskedői árrését, és csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés célja a közel-keleti feszültségek miatt elszabadult árak megfékezése. A korlátozásokat egyelőre egy hónapra vezetik be, majd felülvizsgálják a piaci helyzetet

Március végén lejárt a kötelező kamarai hozzájárulás befizetési határideje. Aki elmulasztja, annak a NAV közreműködésével is behajthatják a tartozást. Bírságot ugyan nem szabnak ki, de az eljárás végrehajtási költségei jelentősen növelhetik az eredeti összeget.

Az elmúlt napok viharos időjárása a szombathelyi Kámoni Arborétumot sem kímélte, komoly károk keletkeztek a területen. Emiatt egy időre be is zárják, amíg elvégzik a szükséges helyreállítási munkákat.

A szlovén kormány hétfőn visszavonta az egy benzinkúton naponta értékesíthető üzemanyag mennyiségének korlátozásáról szóló rendeletet, miután a piac és az ellátás stabilizálódott - közölte a kormány kommunikációs hivatala.

A vártnál jóval alacsonyabb gazdasági növekedés miatt idén novemberben sem kapnak nyugdíjprémiumot az idősek. Az év második felében várhatóan emelkedő infláció miatt azonban egy kisebb összegű, visszamenőleges nyugdíjkorrekcióra számíthatnak. Ez az összeg nagyjából a remélt prémium felét teszi majd ki.

Egyre nagyobb feszültséget okoz Brüsszelben, hogy Ukrajna hetek óta nem engedi az uniós szakértőknek a sérült Barátság kőolajvezeték megvizsgálását. A helyzet súlyos diplomáciai patthelyzethez vezetett. A javítások elmaradása miatt Magyarország az olajszállítások újraindításához köti a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag jóváhagyását.