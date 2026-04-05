2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepciója
Autó

A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás

Pénzcentrum
2026. április 5. 19:02

A hét bőven tartogatott feszültséget és meglepetéseket: üzemanyag‑korlátozásról döntöttek a régióban, itthon kötelező befizetésekre figyelmeztetett a NAV, bezárt egy népszerű arborétum, kiderült, mennyi pénz jár a nyugdíjasoknak, és újabb fordulat jött az energiaellátás körüli vitákban. Összeszedtük, a Pénzcentrum mely cikkei érdekelték legjobban az olvasókat a 14. héten.

Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor

A cseh kormány április 8-tól maximalizálja az üzemanyagok kereskedői árrését, és csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés célja a közel-keleti feszültségek miatt elszabadult árak megfékezése. A korlátozásokat egyelőre egy hónapra vezetik be, majd felülvizsgálják a piaci helyzetet 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette

Március végén lejárt a kötelező kamarai hozzájárulás befizetési határideje. Aki elmulasztja, annak a NAV közreműködésével is behajthatják a tartozást. Bírságot ugyan nem szabnak ki, de az eljárás végrehajtási költségei jelentősen növelhetik az eredeti összeget.

Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma

Az elmúlt napok viharos időjárása a szombathelyi Kámoni Arborétumot sem kímélte, komoly károk keletkeztek a területen. Emiatt egy időre be is zárják, amíg elvégzik a szükséges helyreállítási munkákat.

Megjelent a rendelet amire 90 ezer magyar nyugdíjas várt: végre kiderült, mennyi pénzt is kapnak valójában
EZ IS ÉRDEKELHET
Megjelent a rendelet amire 90 ezer magyar nyugdíjas várt: végre kiderült, mennyi pénzt is kapnak valójában
Megjelent a rendelet, amely meghatározza a 2026-ban megállapítandó nyugdíjak kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámokat.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
EZ IS ÉRDEKELHET
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
Az elmúlt időszakban feltűnően megszaporodtak a közlekedéssel kapcsolatos hírek, viták és sokszor indulatokat kiváltó esetek.

Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását

A szlovén kormány hétfőn visszavonta az egy benzinkúton naponta értékesíthető üzemanyag mennyiségének korlátozásáról szóló rendeletet, miután a piac és az ellátás stabilizálódott - közölte a kormány kommunikációs hivatala.

Rossz hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: elúszott a remélt juttatás

A vártnál jóval alacsonyabb gazdasági növekedés miatt idén novemberben sem kapnak nyugdíjprémiumot az idősek. Az év második felében várhatóan emelkedő infláció miatt azonban egy kisebb összegű, visszamenőleges nyugdíjkorrekcióra számíthatnak. Ez az összeg nagyjából a remélt prémium felét teszi majd ki.

Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?

Egyre nagyobb feszültséget okoz Brüsszelben, hogy Ukrajna hetek óta nem engedi az uniós szakértőknek a sérült Barátság kőolajvezeték megvizsgálását. A helyzet súlyos diplomáciai patthelyzethez vezetett. A javítások elmaradása miatt Magyarország az olajszállítások újraindításához köti a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag jóváhagyását.

Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
EZ IS ÉRDEKELHET
Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
Az incidens lakatlan területen történt, így sem személyi sérülést, sem anyagi kárt nem okozott
Ezzel a végzettséggel valóságos pokol most elhelyezkedni Magyarországon: szó szerint nincs erre szükségük a cégeknek
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezzel a végzettséggel valóságos pokol most elhelyezkedni Magyarországon: szó szerint nincs erre szükségük a cégeknek
Egyes szakmákban gyors az elhelyezkedés, máshol hónapokig tart: egyre nagyobb a különbség a munkaerőpiacon.
Címlapkép: Getty Images
#autó #nyugdij #NAV #kormány #benzinkút #tartozás #üzemanyag #ukrajna #nyugdíjasok #barátság kőolajvezeték #üzemanyagárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 4.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
4 napja
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
3
3 hete
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
4
2 hete
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
5
1 hete
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási díj
a biztosító kockázatviselésének ellenértéke

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 16:05
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 14. játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben