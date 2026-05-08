President Donald J. Trump delivers remarks at a press conference, March 9, 2026. (Official White House Photo by Daniel Torok)
Autó

Trump már belengette a 25 százalékos vámot, aztán jött a fordulat

Pénzcentrum/MTI
2026. május 8. 09:23

Egyelőre nem emeli meg az Európai Unióból érkező járművek vámját Donald Trump. Az amerikai elnök egy telefonbeszélgetést követően döntött úgy, hogy haladékot ad Brüsszelnek a kereskedelmi megállapodás végrehajtására. A vámemelés komoly hatással lehetett volna az európai autóiparra. Trump ugyanakkor világossá tette: ha nem történik előrelépés, később mégis életbe léphet a szigorítás.

Donald Trump amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést, miután telefonon beszélt az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével csütörtökön.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését.

"Beleegyeztem, hogy országunk 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd" - fogalmazott Donald Trump. Az amerikai elnök "nagyszerűnek" nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról: egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.

"Egyetértettünk abban, hogy egy rezsimnek, amelyik saját polgárait gyilkolja meg, nem lehet ellenőrzése egy olyan bomba felett, amely milliókat képes meggyilkolni" - fogalmazott az elnök.

Donald Trump a múlt hét végén jelentette be, hogy 15-ről 25 százalékra szándékozik emelni az Európai Unióból érkező járművek és járműalkatrészek vámját, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyezséget.

