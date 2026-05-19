Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak

2026. május 19. 12:25

Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC), miután elállt attól a korábbi tervtől, hogy a magyar autósok által is gyakran használt zágrábi elkerülőt a Lucko és Ivanja Reka csomópont közötti teljes szakaszon harmadik sávval bővítse - írta kedden a Jutarnji List című horvát napilap.

A Zágrábot elkerülő autópálya a Magyarország felől az Adria felé tartó forgalom egyik legfontosabb útvonala: sokan ezen keresztül haladnak tovább a tengerpart, így Rijeka, Zadar, Split vagy Dalmácia délebbi részei felé. A szakasz évek óta túlterhelt, különösen a nyári főszezonban és az ünnepi időszakokban.

A horvát autópálya-kezelő eredetileg azt tervezte, hogy a meglévő elkerülő Lucko és Ivanja Reka közötti, mintegy húsz kilométeres részét harmadik sávval bővíti. A szakértők szerint azonban a szakasz átépítése rendkívül költséges és műszakilag bonyolult lenne: több felüljárót, aluljárót, viaduktot, valamint a Száva feletti 1100 méteres hidat és az Ivanja Reka-i 850 méteres hidat is át kellene építeni. A beruházás becsült költsége 340 millió euró, ami kilométerenként 13,5 millió euró lenne.

A költségek miatt azonban a teljes bővítés helyett csak a legforgalmasabb, Zagreb zapad és Lucko közötti, 4,5 kilométeres szakaszon építenek harmadik sávot. Ezen naponta mintegy százezer jármű halad át. A kivitelezőkkel a múlt héten írták alá a szerződést, a munkálatok a turisztikai idény után kezdődhetnek, és a tervek szerint jövő ősszel fejeződhetnek be.

Ezen a rövidebb, most bővítendő szakaszon Horvátországban elsőként vezetnek be olyan intelligens forgalomirányítási rendszert, amely mesterséges intelligenciát is használ.

A tervek szerint 16 acélportált, 24 változtatható jelzésképű kijelzőt, kilenc hőkamerát, nyolc forgatható megfigyelőkamerát, zajmérő állomásokat, meteorológiai állomást és új generációs forgalomszámlálókat telepítenek. A rendszer képes lesz például a forgalommal szemben haladó járművek, balesetek, gyalogosok vagy az úttesten lévő tárgyak észlelésére.

A horvát autópálya-kezelő ugyanakkor a teljes zágrábi térség hosszabb távú tehermentesítésére is készül. A 95 kilométeres déli elkerülő Luka közelében Zágráb-Macelj, Szlovénia felé csatlakozna az A2-es autópályához, majd Sveta Helenánál érné el az A4-es autópályát Zágráb-Gorican, Magyarország felé. A mintegy egymilliárd euróra becsült beruházás részeként körülbelül 14 csomópont épülne, és az elkerülő kapcsolódna a Lipovac, Sisak, Gorican, Split és Macelj felé vezető autópályákhoz is. A tervek szerint a tranzit teherforgalom így elkerülhetné Zágrábot. A déli elkerülőhöz jelenleg a tanulmányi dokumentáció készítése és a területrendezési tervek összehangolása zajlik. Az engedélyezés két-három évig tarthat, ezt követően írhatják ki a kivitelezési pályázatot. Az építkezés több ütemben valósulna meg, az új út négy-öt év alatt készülhet el.
#utazás #közlekedés #autó #turizmus #beruházás #horvátország #adria #építés #utak #mesterséges intelligencia #ai

