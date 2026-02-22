Jelentős, 2034-ig tartó úthálózat-fejlesztést és korszerűsítést hajt végre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Tarolnak a kínai autók Európában: mindenki ezeket keresi, Magyarországon is tart az őrület
Jelentős, nyolcvan százalékos növekedést értek el a kínai autógyártók Európában az idei év első hónapjában, annak ellenére, hogy a teljes piac eközben zsugorodott. A több mint 70 ezer forgalomba helyezett járművel a kínai márkák piaci részesedése a kontinensen meghaladta a hét százalékot - írta a Telex.
Bár ez az arány elmarad a tavaly decemberben mért 9,5 százalékos csúcsértéktől, az eredmény mégis kiemelkedő. Különösen annak fényében, hogy januárban az új autók piaca összességében 3,6 százalékkal visszaesett az egy évvel korábbi szinthez képest.
A márkák versenyében az állami tulajdonú SAIC csoporthoz tartozó MG végzett az élen 18 ezer eladott autóval. Szorosan mögötte a BYD következett 17 600 példánnyal, míg a Chery alig ötszáz darabbal lemaradva szerezte meg a harmadik helyet.
A legdinamikusabb bővülést a Chery produkálta, amely egy év alatt három és félszeresére növelte európai eladásait. A látványos növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy az anyacég a saját márkaneve mellett sikeresen vezette be a piacra almárkáit, a Jaecoo-t és az Omodát. Emellett idén megkezdődött a Jetour modellek forgalmazása is.
A típusok szerinti rangsorból kiderül, hogy a hálózatról tölthető (plug-in) hibridek mezőnyében a BYD Seal U bizonyult a legnépszerűbbnek Európában. A modellből egyetlen hónap alatt több mint hétezer darab talált gazdára. Ezzel saját szegmensében a második helyet szerezte meg a kilencezer példányban fogyó Škoda Kodiaq mögött.
Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.
A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.
Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.
A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Újabb óriási perpatvar küszöbén áll Magyarország: most aztán igazán fájhat a fejünk a Barátság kőolajvezeték miatt
Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.
Egy rosszul észlelt úthiba nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat, mivel sérülhet a gumiabroncs, a felni, a futómű vagy akár a jármű alsó...
Szombaton halálos kimenetelű munkabaleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén, ahol egy férfi vesztette életét daruzási munkálatok során.
Az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
A fejlett szenzorok, LED- és lézerfényszórók, valamint a moduláris alkatrészek miatt már kisebb sérülések is több százezer forintos számlát generálhatnak.
A kormány tervei szerint 2026 tavaszától az állam teljes mértékben átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiataloktól.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2025 első három negyedévében tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek száma Magyarországon
Kiderült, ekkor indul az M7-es bővítése: egy kulcsfontosságú gyorsforgalmi út is megépülhet a magyar vidéken
Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből
Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk.
A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
A gyártók biztonsági okokból rendelik szervizbe az érintett modelleket, miután potenciális tűz- és balesetveszély merült fel egyes alkatrészek hibája miatt.
Jelentősen csökkenhet a régebbi Fordok javítási költsége: a gyártó közölte, 2026 januárjától akár 25 százalékkal mérsékli több ezer gyári alkatrész árát.
