Szamara, Oroszország - 2024. április 16: Chery kínai márka autószalonja. A Chery hivatalos márkakereskedés felirata az irodaépület falán.
Autó

Tarolnak a kínai autók Európában: mindenki ezeket keresi, Magyarországon is tart az őrület

Pénzcentrum
2026. február 22. 09:34

Jelentős, nyolcvan százalékos növekedést értek el a kínai autógyártók Európában az idei év első hónapjában, annak ellenére, hogy a teljes piac eközben zsugorodott. A több mint 70 ezer forgalomba helyezett járművel a kínai márkák piaci részesedése a kontinensen meghaladta a hét százalékot - írta a Telex.

Bár ez az arány elmarad a tavaly decemberben mért 9,5 százalékos csúcsértéktől, az eredmény mégis kiemelkedő. Különösen annak fényében, hogy januárban az új autók piaca összességében 3,6 százalékkal visszaesett az egy évvel korábbi szinthez képest.

A márkák versenyében az állami tulajdonú SAIC csoporthoz tartozó MG végzett az élen 18 ezer eladott autóval. Szorosan mögötte a BYD következett 17 600 példánnyal, míg a Chery alig ötszáz darabbal lemaradva szerezte meg a harmadik helyet.

Kapcsolódó cikkeink:

A legdinamikusabb bővülést a Chery produkálta, amely egy év alatt három és félszeresére növelte európai eladásait. A látványos növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy az anyacég a saját márkaneve mellett sikeresen vezette be a piacra almárkáit, a Jaecoo-t és az Omodát. Emellett idén megkezdődött a Jetour modellek forgalmazása is.

A típusok szerinti rangsorból kiderül, hogy a hálózatról tölthető (plug-in) hibridek mezőnyében a BYD Seal U bizonyult a legnépszerűbbnek Európában. A modellből egyetlen hónap alatt több mint hétezer darab talált gazdára. Ezzel saját szegmensében a második helyet szerezte meg a kilencezer példányban fogyó Škoda Kodiaq mögött.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európa #kínai #autóipar #új autó #autópiac #forgalomba helyezés #hibridautó #kínai autók #BYD

