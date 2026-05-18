2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az útjelzőtábla külső jelzése A jármű házépülettel szembeni parkolásának módja. Fotó mélységélességgel
Autó

Brutális parkolási díjemelés élesedik Budapesten: rengeteg autóstól szednek be dupla pénzt

Pénzcentrum
2026. május 18. 08:44

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében 2027-től dupla parkolási díjat kell fizetniük a két tonnánál nehezebb autóknak, így a villanyautóknak is Budapesten. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület a rendelet módosítását kéri. Szerintük ugyanis a szabályozás indokolatlanul bünteti a tulajdonosokat, és éppen a városi környezetben vetheti vissza a környezetkímélő autózás terjedését.

A jelenleg elfogadott fővárosi rendelet nem tesz különbséget a hagyományos, belső égésű motorral hajtott és a tisztán elektromos járművek között. Ennek következtében a 2000 kilogrammot meghaladó saját tömegű villanyautók után is kétszeres parkolási díjat szednek majd be. A szigorítás elsősorban a budapestieket és az agglomerációból ingázókat érinti. Ez a fővárosi és a Pest vármegyei villanyautósok közel húsz százalékát teszi ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a tisztán elektromos autók aránya a hazai gépjárműállományban továbbra is elenyésző, mindössze két százalék körüli. Az érdekképviselet szerint a piac még messze van attól a kritikus szinttől, amely azonnali beavatkozást és büntető jellegű díjszabást indokolna.

Kapcsolódó cikkeink:

A szervezet úgy látja, hogy a megnövelt parkolási díj bevezetése pont abban a sűrűn lakott környezetben lassíthatja az elektromos autók elterjedését, ahol a leginkább szükség lenne a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentésére. Marsi Norbert, az egyesület elnöke ezért azt javasolja, hogy a főváros módosítsa a rendeletet. Indítványa szerint a tisztán elektromos járművek esetében, saját tömegtől függetlenül a normál parkolási díjnak kellene érvényben maradnia.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #Budapest #elektromos autó #szabályozás #agglomeráció #rendelet #fizetős parkolás #elektromobilitás #fővárosi közgyűlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:19
09:14
09:10
09:03
08:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
2026. május 17.
Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
1 hónapja
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
4 napja
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
5
1 hónapja
Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 07:15
Nagyon elázhatnak ma több megyében is az ott lakók: mutatjuk, hol kell még az esernyő
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 06:30
Brutális pénzszórás fenyegeti a gazdaságot: drága átverés áldozata lehet Magyarország is?
Agrárszektor  |  2026. május 18. 08:16
Figyelmeztet a meteorológia: durva vihar jöhet ma ebben a 2 megyében
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm