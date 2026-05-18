Brutális parkolási díjemelés élesedik Budapesten: rengeteg autóstól szednek be dupla pénzt

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében 2027-től dupla parkolási díjat kell fizetniük a két tonnánál nehezebb autóknak, így a villanyautóknak is Budapesten. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület a rendelet módosítását kéri. Szerintük ugyanis a szabályozás indokolatlanul bünteti a tulajdonosokat, és éppen a városi környezetben vetheti vissza a környezetkímélő autózás terjedését.

A jelenleg elfogadott fővárosi rendelet nem tesz különbséget a hagyományos, belső égésű motorral hajtott és a tisztán elektromos járművek között. Ennek következtében a 2000 kilogrammot meghaladó saját tömegű villanyautók után is kétszeres parkolási díjat szednek majd be. A szigorítás elsősorban a budapestieket és az agglomerációból ingázókat érinti. Ez a fővárosi és a Pest vármegyei villanyautósok közel húsz százalékát teszi ki.

A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a tisztán elektromos autók aránya a hazai gépjárműállományban továbbra is elenyésző, mindössze két százalék körüli. Az érdekképviselet szerint a piac még messze van attól a kritikus szinttől, amely azonnali beavatkozást és büntető jellegű díjszabást indokolna.

A szervezet úgy látja, hogy a megnövelt parkolási díj bevezetése pont abban a sűrűn lakott környezetben lassíthatja az elektromos autók elterjedését, ahol a leginkább szükség lenne a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentésére. Marsi Norbert, az egyesület elnöke ezért azt javasolja, hogy a főváros módosítsa a rendeletet. Indítványa szerint a tisztán elektromos járművek esetében, saját tömegtől függetlenül a normál parkolási díjnak kellene érvényben maradnia.