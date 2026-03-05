Trónfosztás az autópiacon: hatalmas pofont kapott a BYD, erre a drámai fordulatra senki sem számított

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD eladásai jelentősen visszaestek a kínai piacon az év első két hónapjában. Ezzel egy időben több hazai riválisa, köztük a Xiaomi, a Leapmotor és a Nio látványos növekedést produkált. A kínai elektromosautó-piac átrendeződése egyre nyilvánvalóbb, a BYD piaci dominanciája pedig fokozatosan gyengül, írta a CNBC.

A BYD január-februári összesített értékesítése mintegy 36 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, még a kínai holdújév miatti szezonális hatásokat kiszűrve is. Ezzel szemben a legtöbb versenytárs erősödni tudott. A Leapmotor 19, a Xiaomi 48, a Nio 77, a Geelyhez tartozó Zeekr pedig 84 százalékos éves növekedést ért el. A piaci visszaesés ugyanakkor nem volt általános, bár az Xpeng 42, a Li Auto pedig közel 4 százalékos eladáscsökkenést könyvelt el.

Bár a BYD 2024–2025-ben a kínai alternatív hajtású járművek piacának 26-34 százalékát uralta, ez a tekintélyes előny egyre mérséklődik. Leon Cseng, a YCP tanácsadócég mobilitási üzletágának vezetője szerint a BYD piacvezető pozíciója ugyan még megkérdőjelezhetetlen, de a szakadék szűkül. Ennek oka, hogy a Geely és a Leapmotor éppen a BYD számára kulcsfontosságú középkategóriás szegmenst támadja. A fokozódó belső árverseny jegyében a riválisok egyre vonzóbb, kiváló ár-érték arányú modelleket dobnak piacra. A Xiaomi új YU7 SUV-ja például januárban Kína legkelendőbb személyautójává vált. Több mint kétszer annyi példányt értékesítettek belőle, mint a Tesla Model Y-ból, amely egy hónappal korábban még vezette az eladási listákat.

A belföldi eladások visszaesésében az is jelentős szerepet játszott, hogy a kínai kormány 2025 végén visszaállította az 5 százalékos gépjármű-vásárlási adót az alternatív hajtású járművekre. Ezek a modellek korábban teljes mentességet élveztek a 10 százalékos adóteher alól. Az intézkedés feltehetően előrehozott vásárlási hullámot indított el az év végén, ami 2026 elejére érezhető keresleti vákuumot eredményezett. Abby Tu, az S&P Global Mobility elemzője rámutatott: egy 200 ezer jüan értékű autó esetében az 5 százalékos adó 10 ezer jüannyi többletköltséget jelent a vásárlóknak, ami már látványosan visszafogja a keresletet.

A BYD a növekvő belföldi nyomásra elsősorban intenzív nemzetközi terjeszkedéssel próbál reagálni. Ennek eredményeként februárban a vállalat exportja a történelem során először szárnyalta túl a hazai eladásokat. Cseng kiemelte, hogy a BYD 2025-ben első alkalommal lépte át az egymilliós exportküszöböt. Ez egy olyan biztonsági hálót jelent a vállalat számára, amellyel a kizárólag a kínai piacon jelen lévő versenytársak nem rendelkeznek. Mindemellett a gyártó a belföldi piacon is komoly újításokra készül. Hamarosan bevezetik a Blade Battery 2.0 akkumulátort, valamint a második generációs gyorstöltési technológiájukat. A lépés ahhoz a stratégiához hasonlít, amikor tavaly díjmentesen tették elérhetővé a "God's Eye" elnevezésű vezetéstámogató rendszert.

A piaci lassulás ellensúlyozására a gyártók egyre kreatívabb finanszírozási megoldásokkal igyekeznek felpörgetni a keresletet. A Tesla ötéves kamatmentes, illetve hétéves futamidejű, rendkívül alacsony kamatozású hiteleket kínál Kínában. Ezzel párhuzamosan a Xiaomi szintén hétéves kedvezményes finanszírozási konstrukcióval lépett piacra. Lawrence Loh, a Szingapúri Nemzeti Egyetem professzora szerint a kínai szabályozó hatóságok célja az állami ösztönzők visszavágásával az elektromosautó-piac tudatos normalizálása. A lépéstől azt remélik, hogy hosszú távon megerősíti az iparág önállóságát és piaci alapokon nyugvó stabilitását.