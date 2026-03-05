A hazai autópiacon februárban látványosan nőtt az érdeklődés a használt járművek iránt.
Trónfosztás az autópiacon: hatalmas pofont kapott a BYD, erre a drámai fordulatra senki sem számított
A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD eladásai jelentősen visszaestek a kínai piacon az év első két hónapjában. Ezzel egy időben több hazai riválisa, köztük a Xiaomi, a Leapmotor és a Nio látványos növekedést produkált. A kínai elektromosautó-piac átrendeződése egyre nyilvánvalóbb, a BYD piaci dominanciája pedig fokozatosan gyengül, írta a CNBC.
A BYD január-februári összesített értékesítése mintegy 36 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, még a kínai holdújév miatti szezonális hatásokat kiszűrve is. Ezzel szemben a legtöbb versenytárs erősödni tudott. A Leapmotor 19, a Xiaomi 48, a Nio 77, a Geelyhez tartozó Zeekr pedig 84 százalékos éves növekedést ért el. A piaci visszaesés ugyanakkor nem volt általános, bár az Xpeng 42, a Li Auto pedig közel 4 százalékos eladáscsökkenést könyvelt el.
Bár a BYD 2024–2025-ben a kínai alternatív hajtású járművek piacának 26-34 százalékát uralta, ez a tekintélyes előny egyre mérséklődik. Leon Cseng, a YCP tanácsadócég mobilitási üzletágának vezetője szerint a BYD piacvezető pozíciója ugyan még megkérdőjelezhetetlen, de a szakadék szűkül. Ennek oka, hogy a Geely és a Leapmotor éppen a BYD számára kulcsfontosságú középkategóriás szegmenst támadja. A fokozódó belső árverseny jegyében a riválisok egyre vonzóbb, kiváló ár-érték arányú modelleket dobnak piacra. A Xiaomi új YU7 SUV-ja például januárban Kína legkelendőbb személyautójává vált. Több mint kétszer annyi példányt értékesítettek belőle, mint a Tesla Model Y-ból, amely egy hónappal korábban még vezette az eladási listákat.
A belföldi eladások visszaesésében az is jelentős szerepet játszott, hogy a kínai kormány 2025 végén visszaállította az 5 százalékos gépjármű-vásárlási adót az alternatív hajtású járművekre. Ezek a modellek korábban teljes mentességet élveztek a 10 százalékos adóteher alól. Az intézkedés feltehetően előrehozott vásárlási hullámot indított el az év végén, ami 2026 elejére érezhető keresleti vákuumot eredményezett. Abby Tu, az S&P Global Mobility elemzője rámutatott: egy 200 ezer jüan értékű autó esetében az 5 százalékos adó 10 ezer jüannyi többletköltséget jelent a vásárlóknak, ami már látványosan visszafogja a keresletet.
A BYD a növekvő belföldi nyomásra elsősorban intenzív nemzetközi terjeszkedéssel próbál reagálni. Ennek eredményeként februárban a vállalat exportja a történelem során először szárnyalta túl a hazai eladásokat. Cseng kiemelte, hogy a BYD 2025-ben első alkalommal lépte át az egymilliós exportküszöböt. Ez egy olyan biztonsági hálót jelent a vállalat számára, amellyel a kizárólag a kínai piacon jelen lévő versenytársak nem rendelkeznek. Mindemellett a gyártó a belföldi piacon is komoly újításokra készül. Hamarosan bevezetik a Blade Battery 2.0 akkumulátort, valamint a második generációs gyorstöltési technológiájukat. A lépés ahhoz a stratégiához hasonlít, amikor tavaly díjmentesen tették elérhetővé a "God's Eye" elnevezésű vezetéstámogató rendszert.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A piaci lassulás ellensúlyozására a gyártók egyre kreatívabb finanszírozási megoldásokkal igyekeznek felpörgetni a keresletet. A Tesla ötéves kamatmentes, illetve hétéves futamidejű, rendkívül alacsony kamatozású hiteleket kínál Kínában. Ezzel párhuzamosan a Xiaomi szintén hétéves kedvezményes finanszírozási konstrukcióval lépett piacra. Lawrence Loh, a Szingapúri Nemzeti Egyetem professzora szerint a kínai szabályozó hatóságok célja az állami ösztönzők visszavágásával az elektromosautó-piac tudatos normalizálása. A lépéstől azt remélik, hogy hosszú távon megerősíti az iparág önállóságát és piaci alapokon nyugvó stabilitását.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.
Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, a piac első ránézésre stabil képet mutat.
Az autósok körében kötelező tavaszi program a nyári gumikra váltás, amit van, aki már március elején elintéz.
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Íme a 2026-os nagy nyári abroncs teszt!
Kíméletlenül beindul a drágulás a benzinkutakon, beütött az iráni háború: jobb, ha mindenki még ma teletankolja az autót
Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.
Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik.
A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat.
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden intézhető, nem kell okmányirodába menni.
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben.
Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél
A Leapmotor kínai autómárka több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
KRESZ változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ-tervezethez.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
A városi autóhasználat káros hatásai alól a gyerekek sem mentesülnek, különösen az iskolák környékén, ahol a szennyezett levegő és a balesetveszély mindennapos probléma.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.