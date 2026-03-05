2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sanghaj, Kína - 2023. július 9.: BYD autósbolt. Kínai elektromos autógyár
Autó

Trónfosztás az autópiacon: hatalmas pofont kapott a BYD, erre a drámai fordulatra senki sem számított

Pénzcentrum
2026. március 5. 11:43

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD eladásai jelentősen visszaestek a kínai piacon az év első két hónapjában. Ezzel egy időben több hazai riválisa, köztük a Xiaomi, a Leapmotor és a Nio látványos növekedést produkált. A kínai elektromosautó-piac átrendeződése egyre nyilvánvalóbb, a BYD piaci dominanciája pedig fokozatosan gyengül, írta a CNBC.

A BYD január-februári összesített értékesítése mintegy 36 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, még a kínai holdújév miatti szezonális hatásokat kiszűrve is. Ezzel szemben a legtöbb versenytárs erősödni tudott. A Leapmotor 19, a Xiaomi 48, a Nio 77, a Geelyhez tartozó Zeekr pedig 84 százalékos éves növekedést ért el. A piaci visszaesés ugyanakkor nem volt általános, bár az Xpeng 42, a Li Auto pedig közel 4 százalékos eladáscsökkenést könyvelt el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a BYD 2024–2025-ben a kínai alternatív hajtású járművek piacának 26-34 százalékát uralta, ez a tekintélyes előny egyre mérséklődik. Leon Cseng, a YCP tanácsadócég mobilitási üzletágának vezetője szerint a BYD piacvezető pozíciója ugyan még megkérdőjelezhetetlen, de a szakadék szűkül. Ennek oka, hogy a Geely és a Leapmotor éppen a BYD számára kulcsfontosságú középkategóriás szegmenst támadja. A fokozódó belső árverseny jegyében a riválisok egyre vonzóbb, kiváló ár-érték arányú modelleket dobnak piacra. A Xiaomi új YU7 SUV-ja például januárban Kína legkelendőbb személyautójává vált. Több mint kétszer annyi példányt értékesítettek belőle, mint a Tesla Model Y-ból, amely egy hónappal korábban még vezette az eladási listákat.

Kapcsolódó cikkeink:

A belföldi eladások visszaesésében az is jelentős szerepet játszott, hogy a kínai kormány 2025 végén visszaállította az 5 százalékos gépjármű-vásárlási adót az alternatív hajtású járművekre. Ezek a modellek korábban teljes mentességet élveztek a 10 százalékos adóteher alól. Az intézkedés feltehetően előrehozott vásárlási hullámot indított el az év végén, ami 2026 elejére érezhető keresleti vákuumot eredményezett. Abby Tu, az S&P Global Mobility elemzője rámutatott: egy 200 ezer jüan értékű autó esetében az 5 százalékos adó 10 ezer jüannyi többletköltséget jelent a vásárlóknak, ami már látványosan visszafogja a keresletet.

A BYD a növekvő belföldi nyomásra elsősorban intenzív nemzetközi terjeszkedéssel próbál reagálni. Ennek eredményeként februárban a vállalat exportja a történelem során először szárnyalta túl a hazai eladásokat. Cseng kiemelte, hogy a BYD 2025-ben első alkalommal lépte át az egymilliós exportküszöböt. Ez egy olyan biztonsági hálót jelent a vállalat számára, amellyel a kizárólag a kínai piacon jelen lévő versenytársak nem rendelkeznek. Mindemellett a gyártó a belföldi piacon is komoly újításokra készül. Hamarosan bevezetik a Blade Battery 2.0 akkumulátort, valamint a második generációs gyorstöltési technológiájukat. A lépés ahhoz a stratégiához hasonlít, amikor tavaly díjmentesen tették elérhetővé a "God's Eye" elnevezésű vezetéstámogató rendszert.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A piaci lassulás ellensúlyozására a gyártók egyre kreatívabb finanszírozási megoldásokkal igyekeznek felpörgetni a keresletet. A Tesla ötéves kamatmentes, illetve hétéves futamidejű, rendkívül alacsony kamatozású hiteleket kínál Kínában. Ezzel párhuzamosan a Xiaomi szintén hétéves kedvezményes finanszírozási konstrukcióval lépett piacra. Lawrence Loh, a Szingapúri Nemzeti Egyetem professzora szerint a kínai szabályozó hatóságok célja az állami ösztönzők visszavágásával az elektromosautó-piac tudatos normalizálása. A lépéstől azt remélik, hogy hosszú távon megerősíti az iparág önállóságát és piaci alapokon nyugvó stabilitását.
Címlapkép: Getty Images
#autó #adó #elektromos autó #export #autóipar #finanszírozás #kína #autópiac #kínai gazdaság #BYD #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:43
11:31
11:25
11:14
11:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
2026. március 5.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
2026. március 5.
Súlyos öröklési tévhitben él a magyarok többsége: egy apró hiba, és végleg elúszhat a családi vagyon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
2
3 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
3
3 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
4
3 hete
Sokan megúszhatják a gépjárműadót: a NAV most árulta el, hogyan lehetséges ez
5
1 hónapja
Óriási árcsökkentést jelentett be a Volkswagen: rengeteg slágermodell kerül kevesebbe Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 11:25
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 10:36
Napirendre került a benzinárstop újbóli bevezetése? Megszólalt Gulyás Gergely: így tervez a kormány
Agrárszektor  |  2026. március 5. 11:32
Akkora tornádót kavart Trump, hogy az EU kénytelen kifelé kacsintgatni
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel