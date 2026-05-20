2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Megtakarítás

Súlyos hibát követ el rengeteg magyar, amikor ismerősnek ad kölcsön: így úszhat el végleg a pénzed

Pénzcentrum
2026. május 20. 14:04

A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza a pénzét. Az okostelefont használó felnőtt magyar lakosság körében nem rég végzett reprezentatív kutatás szerint a megkérdezettek között nagy a bizonytalanság, mivel igazolható a pénz átadása. Az emberek harmada egyáltalán nem tudja, mit tehet, ha adósa nem törleszt. Minden ötödik felnőtt azzal sincs tisztában, hogy akkor is van esély jogainak érvényesítésére, ha csak szóban állapodtak meg a kölcsönről. Abban viszont a válaszadók fele biztos, hogy kérhet kamatot, és ha közjegyző előtt szerződik, nem kell pereskednie ahhoz, hogy visszaszerezze a pénzét.

Szinte minden második magyar tartozott valakinek tavaly: egy felmérés szerint közülük sokan fordultak rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz kisebb összegű kölcsönért, nagyjából négyszer annyian, mint amennyien bankoktól vettek fel hitelt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az emberek ugyanakkor nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan adjanak hitelt rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek úgy, hogy vissza is kapják a kölcsönzött összeget. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) megbízásából készült reprezentatív kutatás szerint a lakosság harmada egyáltalán nem tudja, hogyan juthat pénzéhez, ha az ismerőse nem fizet. A megkérdezettek tizede szerint egy banki átutalási bizonylat alapján is lehet végrehajtást indítani, míg 15 százalék szerint elegendő két tanú aláírása a pénz átadásáról. Önmagában egy banki átutalási bizonylat vagy két tanú aláírása nem elegendő az azonnali bírósági végrehajtás megindításához. Ehhez fő szabály szerint végrehajtható okiratra van szükség, például jogerős bírósági határozatra, jogerős fizetési meghagyás alapján kiállított végrehajtási lapra vagy a törvényi feltételeknek megfelelő, végrehajtási záradékkal ellátható közjegyzői okiratra.

Kapcsolódó cikkeink:

Írásban kell szerződni, hasznos jogász segítségét kérni

„Bárki kér kölcsön, mindenképp érdemes írásban szerződni. Bár az emberek általában rendben szeretnék visszafizetni a kölcsönt, de váratlan helyzetek közbejöhetnek, amelyek miatt mégsem tudnak vagy akarnak törleszteni. A kölcsönadónak ilyenkor írásos bizonyíték nélkül sokkal kevesebb esélye van kölcsönbe adott pénze visszaszerzésére” – mondja Tóth Ádám, a MOKK elnöke. A szerződésben érdemes részletezni, hogy ki, kinek, mikor és mennyi pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel kell visszafizetni, és azt is, hogy hogyan (például melyik bankszámlaszámra). Nagyobb kölcsön esetén pedig mindenképp érdemes jogász – közjegyző vagy ügyvéd – közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést, hogy biztosan ne maradjon ki fontos részlet a dokumentumból.

A felmérés szerint a lakosság majdnem hatvan százaléka tudja, hogy ha közjegyzői okiratba foglalják a kölcsönszerződést, akkor a vissza nem fizetett pénz – a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően – peres eljárás nélkül végrehajtható. A negyven év alattiak ugyanakkor kevésbé tájékozottak, közülük csak minden második volt tisztában ezzel. A válaszadók valamivel több mint fele tudta, hogy magánkölcsönöknél is lehet kamatot kérni.

„A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, hiszen csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek” – teszi hozzá a MOKK elnöke.

A fizetési meghagyás hatásos megoldás

A kölcsönadónak akkor is van lehetősége követelése érvényesítésére, ha nem készült írásos szerződés vagy közjegyzői okirat a kölcsönről. Mindössze a válaszadók harmada tudta, hogy kisebb összegű, legfeljebb hárommillió forintos tartozások esetén ehhez fizetési meghagyásos eljárást kell kezdeményeznie egy közjegyzőnél, 3 és 30 millió forintos összeg között választhatja a fizetési meghagyást és a pereskedést is, harmincmillió forint felett csak bírósági út járható.

Ha a fizetési meghagyás kötelezettje a 15 napos, ellentmondásra rendelkezésre álló időn belül vitatja a követelést, az eljárás perré alakul, és a bíróságon folytatódhat. A közjegyzők tapasztalata szerint azonban az adósok jelentős része a meghagyás kézhezvétele után – tartva a súlyosabb következményektől – rendezi a tartozást.

A felmérést a MOKK megbízásából a Pulzus készítette 2025 novemberében okostelefonos applikáció segítségével, ezer ember megkérdezésével. Életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus alapján reprezentatív a magyar okostelefont használó felnőtt lakosság körében.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #pénz #tartozás #megtakarítás #pénzügyek #felmérés #végrehajtás #társadalom #lakossági pénzügyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
14:16
14:04
13:52
13:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 19. 16:49
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. május 20. 11:25
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és kifizetődőbb a biztosítási díjat inkább fé...
Holdblog  |  2026. május 20. 10:26
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mo...
iO Charts  |  2026. május 20. 10:01
Top 3 ukrán részvény és egy titkos tipp 2026-ra
Piaci áttekintés Melyik a legjobban agyonvert ukrán részvény? Ki merne most belenyúlni egy ilyen méh...
MEDIA1  |  2026. május 20. 09:33
Kiderült, mi kerül a megszűnő Győr+ Rádió helyére
Várhatóan nem marad üresen a Győr+ Rádió által használt frekvencia: hamarosan az egyik legnépszerűbb...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
2026. május 20.
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
2026. május 19.
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
4
1 hónapja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
5
3 hónapja
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 13:52
Gazdasági világháborút forral a Nyugat Moszkva ellen: így döntenék be a teljes orosz gazdaságot
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 12:56
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
Agrárszektor  |  2026. május 20. 14:27
Durva, ami a világ élelmezésével történhet: súlyos krízis fenyeget minket
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm