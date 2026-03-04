Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott

Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, az év első két hónapjának összesített adata pedig alig tér el a tavalyi szinttől, vagyis a piac első ránézésre stabil képet mutat. A márkák és modellek rangsorában jelentős átrendeződések látszanak, miközben egyes gyártók látványos növekedést, mások komoly visszaesést könyvelhettek el. A kedvező statisztikák mögött ugyanakkor továbbra is ott a kérdés: mennyi autó marad ténylegesen a magyar piacon, és mennyit visznek rövid időn belül külföldre?

10 729 személyautó állt forgalomba februárban Magyarországon, majdnem hajszálpontosan annyi, mint 2025 és 2024 azonos hónapjában.

A Datahouse adatai szerint az év első két hónapjában 19 016 autó kapott magyar rendszámot, lényegesen ez sem tér el a korábbi évek adataitól.

Februárban a legtöbb forgalomba helyezést a Toyota könyvelte el (1282 darab), második helyen a Suzuki végzett 1206 darabbal, ezeken kívül ezer fölé csak a Skoda tudott érni (1088). A negyedik Volkswagen 658 darabbal végzett, de nem sokkal maradt le a Ford sem 620 forgalomba helyezéssel.

A 2026-os összesítést szintén a Toyota vezeti 2732 forgalomba helyezéssel, ezt a Skoda követi jócskán lemaradva, 1747 darabbal, harmadik pedig a Suzuki 1728 forgalomba helyezéssel.

Ez a márka a legnagyobb nyertes

A 2026. január-februári forgalomba helyezési adatok alapján egyértelműen a legnagyobb nyertes a Citroen, amely 172,5 százalékos növekedést produkált az előző év azonos időszakához képest. Szintén kiugróan teljesített a BYD 84,9 százalékos, illetve az MG 59,6 százalékos bővüléssel. Jelentős pluszt ért el a Nissan (41,6%) és a Toyota (23,2%) is, miközben a prémiumszegmensben a BMW 17,3 százalékos növekedése számít figyelemre méltónak.

A középmezőnyben több márka mérsékelt, de stabil bővülést tudott felmutatni: az Opel 16,1, a Hyundai 13,6, a Peugeot 12,4, míg a Dacia 7,5 százalékkal növelte forgalomba helyezéseit. A prémiumgyártók közül a Mercedes-Benz lényegében stagnált, 1,4 százalékos plusza inkább stabilitást jelez, mint érdemi piacszerzést.

A vesztes oldalon már jóval markánsabb mozgások láthatók. Az Audi enyhe, 3 százalékos visszaesést könyvelt el, míg a Skoda és a Volkswagen már számottevőbb, 7,5, illetve 17,4 százalékos mínuszban zárt. A legnagyobb visszaesést a Suzuki (-38,6%), a Ford (-36,7%), valamint a Renault (–29,8%) szenvedte el, de a Kia és a Volvo volumene is negyedével csökkent.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez most Magyarország kedvenc autója

Az első két hónapban a legtöbb forgalomba helyezést a Suzuki S-Cross érte el 889 darabbal. A második helyen a Nissan Qashqai végzett 805 darabbal, míg a harmadik a Škoda Octavia lett 771 példánnyal. A top 5-be még a Suzuki Vitara (724) és a Toyota Yaris Cross (670) fért be.

A középmezőnyben a Toyota Corolla 553, a Hyundai Tucson 538, míg a Kia Sportage 440 darabbal szerepel. A Volkswagen T-Roc 360 példánnyal került be az első tízbe, amelyet a Toyota C-HR (325) és a Toyota Corolla Cross (315) követ.

A lista második felében a Ford Tourneo Custom 306, a Ford Kuga 292, a Škoda Superb 280 darabbal szerepel. A Toyota Aygo X 247, a Škoda Kodiaq 235, a Citroën C3 Aircross 222 példányt ért el. A sort a Ford Puma (208), a Dacia Duster (204) és a Dacia Bigster (194) zárja.

Csalóka a statisztika?

Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke a 2025-ös forgalomba helyezési adatok kapcsán korábbi interjúnkban arról beszélt, a statisztikák önmagukban félrevezetők. Bár a statisztikák bizakodásra adhatnak okot, a valós piaci teljesítmény ennél jóval gyengébb, mivel az újonnan regisztrált autók jelentős részét rövid időn belül kiviszik az országból. A szakmai becslések szerint idén legalább 50 ezer jármű érintett lehet reexportban, egyes márkáknál pedig a forgalomba helyezések akár 70 százaléka is külföldön köt ki.

A jelenség mögött elsősorban árverseny áll. A magyar piacon erős a konkurencia, és európai összevetésben is kedvezőek a beszerzési árak. A döntő tényező azonban a nettó árkülönbség: a 27 százalékos magyar áfa – szemben a környező országok 17–19 százalékos kulcsával – nagyobb visszaigénylési lehetőséget teremt a külföldi vállalkozások számára. Többmilliós járművek esetében ez az áfaelőny számottevő megtakarítást jelent, ezért sok külföldi, független kereskedő Magyarországon vásárol, majd saját piacán értékesíti tovább az autókat.