Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott

Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, az év első két hónapjának összesített adata pedig alig tér el a tavalyi szinttől, vagyis a piac első ránézésre stabil képet mutat. A márkák és modellek rangsorában jelentős átrendeződések látszanak, miközben egyes gyártók látványos növekedést, mások komoly visszaesést könyvelhettek el. A kedvező statisztikák mögött ugyanakkor továbbra is ott a kérdés: mennyi autó marad ténylegesen a magyar piacon, és mennyit visznek rövid időn belül külföldre?
10 729 személyautó állt forgalomba februárban Magyarországon, majdnem hajszálpontosan annyi, mint 2025 és 2024 azonos hónapjában.
A Datahouse adatai szerint az év első két hónapjában 19 016 autó kapott magyar rendszámot, lényegesen ez sem tér el a korábbi évek adataitól.
Februárban a legtöbb forgalomba helyezést a Toyota könyvelte el (1282 darab), második helyen a Suzuki végzett 1206 darabbal, ezeken kívül ezer fölé csak a Skoda tudott érni (1088). A negyedik Volkswagen 658 darabbal végzett, de nem sokkal maradt le a Ford sem 620 forgalomba helyezéssel.
A 2026-os összesítést szintén a Toyota vezeti 2732 forgalomba helyezéssel, ezt a Skoda követi jócskán lemaradva, 1747 darabbal, harmadik pedig a Suzuki 1728 forgalomba helyezéssel.
Ez a márka a legnagyobb nyertes
A 2026. január-februári forgalomba helyezési adatok alapján egyértelműen a legnagyobb nyertes a Citroen, amely 172,5 százalékos növekedést produkált az előző év azonos időszakához képest. Szintén kiugróan teljesített a BYD 84,9 százalékos, illetve az MG 59,6 százalékos bővüléssel. Jelentős pluszt ért el a Nissan (41,6%) és a Toyota (23,2%) is, miközben a prémiumszegmensben a BMW 17,3 százalékos növekedése számít figyelemre méltónak.
A középmezőnyben több márka mérsékelt, de stabil bővülést tudott felmutatni: az Opel 16,1, a Hyundai 13,6, a Peugeot 12,4, míg a Dacia 7,5 százalékkal növelte forgalomba helyezéseit. A prémiumgyártók közül a Mercedes-Benz lényegében stagnált, 1,4 százalékos plusza inkább stabilitást jelez, mint érdemi piacszerzést.
A vesztes oldalon már jóval markánsabb mozgások láthatók. Az Audi enyhe, 3 százalékos visszaesést könyvelt el, míg a Skoda és a Volkswagen már számottevőbb, 7,5, illetve 17,4 százalékos mínuszban zárt. A legnagyobb visszaesést a Suzuki (-38,6%), a Ford (-36,7%), valamint a Renault (–29,8%) szenvedte el, de a Kia és a Volvo volumene is negyedével csökkent.
Ez most Magyarország kedvenc autója
Az első két hónapban a legtöbb forgalomba helyezést a Suzuki S-Cross érte el 889 darabbal. A második helyen a Nissan Qashqai végzett 805 darabbal, míg a harmadik a Škoda Octavia lett 771 példánnyal. A top 5-be még a Suzuki Vitara (724) és a Toyota Yaris Cross (670) fért be.
A középmezőnyben a Toyota Corolla 553, a Hyundai Tucson 538, míg a Kia Sportage 440 darabbal szerepel. A Volkswagen T-Roc 360 példánnyal került be az első tízbe, amelyet a Toyota C-HR (325) és a Toyota Corolla Cross (315) követ.
A lista második felében a Ford Tourneo Custom 306, a Ford Kuga 292, a Škoda Superb 280 darabbal szerepel. A Toyota Aygo X 247, a Škoda Kodiaq 235, a Citroën C3 Aircross 222 példányt ért el. A sort a Ford Puma (208), a Dacia Duster (204) és a Dacia Bigster (194) zárja.
Csalóka a statisztika?
Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke a 2025-ös forgalomba helyezési adatok kapcsán korábbi interjúnkban arról beszélt, a statisztikák önmagukban félrevezetők. Bár a statisztikák bizakodásra adhatnak okot, a valós piaci teljesítmény ennél jóval gyengébb, mivel az újonnan regisztrált autók jelentős részét rövid időn belül kiviszik az országból. A szakmai becslések szerint idén legalább 50 ezer jármű érintett lehet reexportban, egyes márkáknál pedig a forgalomba helyezések akár 70 százaléka is külföldön köt ki.
A jelenség mögött elsősorban árverseny áll. A magyar piacon erős a konkurencia, és európai összevetésben is kedvezőek a beszerzési árak. A döntő tényező azonban a nettó árkülönbség: a 27 százalékos magyar áfa – szemben a környező országok 17–19 százalékos kulcsával – nagyobb visszaigénylési lehetőséget teremt a külföldi vállalkozások számára. Többmilliós járművek esetében ez az áfaelőny számottevő megtakarítást jelent, ezért sok külföldi, független kereskedő Magyarországon vásárol, majd saját piacán értékesíti tovább az autókat.
A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden intézhető, nem kell okmányirodába menni.
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben.
Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
