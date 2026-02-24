Új kínai autómárka hódítaná meg Magyarországot: ezekkel a modellekkel startol az értékesítés

Március-április környékén indul a kínai Geely modellek magyarországi forgalmazása. A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül - jelentette a 24.hu.

A márka hazai importőre, a Geely Hungary bejelentése alapján az értékesítés kezdetben két típussal rajtol, amelyeket még az idén további két modell követ. Bár a személyautó-üzletág most debütál, a vállalatcsoport nem ismeretlen a magyar piacon, hiszen a Farizon kisteherautókkal 2025 tavasza óta már jelen vannak. A Geely a BYD mögött Kína második legnagyobb elektromosjármű-gyártójának számít.

A holding dinamikus nemzetközi terjeszkedést folytat, portfóliója pedig számos ismert európai márkát is magában foglal. A cégcsoport 100 százalékos tulajdonosa a Volvo Carsnak, többségi részesedéssel bír a Lotusban, és tulajdonrésszel rendelkezik az Aston Martinban is.

Emellett vegyesvállalatot alapítottak a Mercedes-Benzzel a Smart márka fejlesztésére, a Renault-val pedig a hajtáslánc-technológiák terén léptek partnerségre. A saját márkák közül a Geely Auto mellett ők irányítják a Lynk & Co és a Zeekr márkákat, valamint stratégiai partnerei a malajziai Protonnak. A gyártás jelenleg főként Kínában zajlik, de a vállalat rendelkezik üzemekkel az Egyesült Államokban, Belgiumban és Svédországban is. Középtávon további egy vagy két európai gyártóbázis létesítését tervezik.

A Geely Auto 2025-ben globálisan 4,1 millió autót értékesített, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ebből 3,2 millió darab viselte a Geely márkajelzést, az új energiával hajtott (NEV) járművek száma pedig elérte a 2,29 milliót.