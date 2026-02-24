Új kínai autómárka hódítaná meg Magyarországot: ezekkel a modellekkel startol az értékesítés

A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség.
Március-április környékén indul a kínai Geely modellek magyarországi forgalmazása. A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül - jelentette a 24.hu.
A márka hazai importőre, a Geely Hungary bejelentése alapján az értékesítés kezdetben két típussal rajtol, amelyeket még az idén további két modell követ. Bár a személyautó-üzletág most debütál, a vállalatcsoport nem ismeretlen a magyar piacon, hiszen a Farizon kisteherautókkal 2025 tavasza óta már jelen vannak. A Geely a BYD mögött Kína második legnagyobb elektromosjármű-gyártójának számít.
A holding dinamikus nemzetközi terjeszkedést folytat, portfóliója pedig számos ismert európai márkát is magában foglal. A cégcsoport 100 százalékos tulajdonosa a Volvo Carsnak, többségi részesedéssel bír a Lotusban, és tulajdonrésszel rendelkezik az Aston Martinban is.
Emellett vegyesvállalatot alapítottak a Mercedes-Benzzel a Smart márka fejlesztésére, a Renault-val pedig a hajtáslánc-technológiák terén léptek partnerségre. A saját márkák közül a Geely Auto mellett ők irányítják a Lynk & Co és a Zeekr márkákat, valamint stratégiai partnerei a malajziai Protonnak. A gyártás jelenleg főként Kínában zajlik, de a vállalat rendelkezik üzemekkel az Egyesült Államokban, Belgiumban és Svédországban is. Középtávon további egy vagy két európai gyártóbázis létesítését tervezik.
A Geely Auto 2025-ben globálisan 4,1 millió autót értékesített, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ebből 3,2 millió darab viselte a Geely márkajelzést, az új energiával hajtott (NEV) járművek száma pedig elérte a 2,29 milliót.
Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor.
Aki sokat közlekedik a városban, annak olyan autóra van szüksége, amely könnyen parkolható, kicsi a fordulóköre és jól átlátható.
A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára.
A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége.
Március 5-én reggel indul a licitálás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén egy fekete Tesla Model 3-ra.
Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest.
Jelentős, nyolcvan százalékos növekedést értek el a kínai autógyártók Európában az idei év első hónapjában, annak ellenére, hogy a teljes piac eközben zsugorodott.
Jelentős, 2034-ig tartó úthálózat-fejlesztést és korszerűsítést hajt végre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A kínálat enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.
A Tesla bemutatta a Cybertruck eddigi legolcsóbb változatát, ezzel egy időben pedig jelentősen csökkentette a csúcsmodell, a Cyberbeast árát.
Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a...
Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.
A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.
Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.
A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
