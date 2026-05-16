Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerin
Láthatatlan veszély lapul az autók utasterében? Ha ilyen szagot érzel, kezdj gyanakodni: ez állhat a háttérben
Az új autók jellegzetes „szalonillata” mögött valójában összetett vegyi kipárolgások állnak, amelyek hőmérséklet- és használatfüggően jelentősen változhatnak. Az ADAC friss vizsgálata négy új modell utasterének levegőminőségét elemezte laboratóriumi körülmények között, és arra kereste a választ, hogy a mért VOC- és formaldehid-kibocsátások jelentenek-e egészségügyi kockázatot, illetve mennyire felelnek meg a közelgő uniós határértékeknek.
Az új autó jellegzetes „szalonillata” sokak számára a frissesség szimbóluma, mások viszont inkább kellemetlen, vegyszerszerű szagként érzékelik. A háttérben valójában nem egyetlen anyag áll, hanem a ragasztók, műanyagok, kárpitok és habanyagok összetett kipárolgása.
Az ADAC a Fraunhofer Épületfizikai Intézettel (IBP) közösen azt vizsgálta, hogy ezek a kibocsátások milyen mértékben terhelik az utasteret, és van-e ok egészségügyi aggodalomra.
Négy autót vizsgáltak
A kutatás négy, eltérő korú új autót vizsgált laboratóriumi körülmények között:
- VW Golf eTSI (39 napos, később 200 napos ismételt mérés)
- Dacia Spring (92 napos)
- BYD Seal 6 DM-i Touring (116 napos)
- Hyundai Kona Hybrid (216 napos)
A járművek egy zárt vizsgálati kamrába kerültek, ahol három tipikus használati állapotot szimuláltak: normál hőmérsékletet (23 °C), erősen felhevült utasteret (parkoló állapot), valamint aktív szellőztetést és klímahasználatot (menet közbeni állapot).
A szakértők a szagintenzitást a VDA 270 szabvány szerinti skálán értékelték, ahol az 1-es a szinte észrevehetetlen, a 6-os pedig az elviselhetetlen szintet jelenti.
A vizsgálat szerint a különbségek összességében mérsékeltek voltak:
- A Dacia Spring bizonyult a „legsemlegesebb” szagúnak (2,5 normál körülmények között, 3,0 melegben).
- A Hyundai Kona Hybrid középmezőnyben végzett (3,0 és 3,5).
- A BYD Seal 6 DM-i Touring valamivel erősebb szagterhelést mutatott (3,5 mindkét állapotban).
- A VW Golf eTSI esetében a melegedés jelentősen rontotta az értéket (3,0-ról 4,0-ra), és még 200 nap után sem történt érzékelhető javulás a szagérzetben.
Ez utóbbi azért különösen érdekes, mert miközben a mért anyagkoncentráció idővel csökkent, a szubjektív szagérzet nem feltétlenül követte ezt a tendenciát.
Mitől „újautó-szagú” egy autó?
A háttérben úgynevezett illékony szerves vegyületek (VOC-k) állnak, amelyek szobahőmérsékleten is könnyen a levegőbe kerülnek. Egy új autóban akár 150-nél is több különböző vegyület kimutatható, amelyeket együttesen TVOC-értékben (total volatile organic compounds) szoktak összesíteni.
Ezek forrásai jellemzően:
- műanyag burkolatok
- ragasztók és tömítőanyagok
- kárpitok és textíliák
- üléshabok és szigetelőanyagok
A magas VOC-szint tipikusan szúrós szagot, fejfájást vagy nyálkahártya-irritációt is okozhat, bár ezek az anyagok természetes eredetű komponenseket is tartalmazhatnak.
A kutatás külön kiemelte a formaldehidet, valamint az aromás szénhidrogéneket (például benzol, toluol, xilolok), amelyek közül több ismerten vagy feltételezetten rákkeltő hatású.
Határértékek: szigorodó szabályozás Európában
Az Európai Unió 2027-től új formaldehid-határértéket vezet be az új járművek esetében: 0,062 mg/m³. Jelenleg ennél magasabb, 0,10 mg/m³-es irányérték az irányadó az AIR (Ausschuss für Innenraumrichtwerte) ajánlása alapján.
Az ADAC vizsgálata azt is ellenőrizte, hogy a gyártók mennyire közelítik meg ezt az új szabályozást már most.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Alapvetően biztonságosak a kocsik, de nem egyforma a kép
A jó hír az, hogy normál, 23 °C-os körülmények között minden vizsgált jármű a jövőbeli EU-határérték alatt maradt, sőt az aktuális irányértéket is teljesítette.
Más a helyzet azonban magas hőmérsékleten. A parkoló állapot szimulációja során több modell – köztük a VW Golf eTSI, a Dacia Spring és a BYD Seal – is átlépte a jelenlegi óvóhatárnak számító RW I értéket.
Aktív szellőztetés mellett viszont minden jármű jelentős javulást mutatott: a légcsere hatására a formaldehid és más vegyületek koncentrációja számottevően csökkent.
A benzol esetében a VW Golf eTSI normál körülmények között meghaladta az ajánlott értéket, de klímahasználattal ez is visszaesett.
A BYD Seal 6 DM-i Touring két szempontból is gyengébb eredményt mutatott:
- a xilolok esetében túllépte a megelőzési határértéket
- a TVOC-összterhelés a referenciaérték fölött volt
A vizsgálat szerint bizonyos esetekben a koncentrációk akár ötszörös különbséget is mutattak a különböző szimulációs módok között. Külön figyelemre méltó, hogy míg más modelleknél a szellőztetés jelentősen csökkentette a TVOC-szintet, ennél az autónál a terhelés magasabb maradt.
Nem csak kémia: a szellőztetés kulcskérdés
A vizsgálat egyik legfontosabb tanulsága, hogy az utastér levegőminősége erősen függ a használati körülményektől. A magas hőmérséklet jelentősen felerősíti a kipárolgást, míg az aktív klíma- és szellőztetőrendszer ezt hatékonyan mérsékli. Ez különösen fontos lehet nyári időszakban, amikor a napon hagyott autók belső hőmérséklete extrém módon megemelkedhet.
Az ADAC összegzése szerint egyik vizsgált jármű sem jelent közvetlen egészségügyi kockázatot. Ugyanakkor bizonyos anyagok – különösen magas hőmérsékleten – a határértékek közelébe vagy fölé kerülhetnek, ami hosszabb távon nem elhanyagolható tényező.
A különösen érzékeny csoportok (például kisgyermekek vagy várandósok) esetében a magas hőterhelés fokozottan kerülendő.
Mit lehet tenni a vegyszerszag ellen?
A kutatás gyakorlati tanulságai egyszerűek, de hatékonyak:
- indulás előtt intenzív szellőztetés
- menet közben frisslevegő-üzemmód használata
- hosszabb parkolás után az autó átszellőztetése
- erős szagforrások kerülése az utastérben
- vásárlás előtt próbaút és szagérzékelés
Az ADAC vizsgálata összességében megnyugtató képet ad: az új autók utastere a legtöbb esetben nem jelent közvetlen veszélyt, ugyanakkor jól látható, hogy a hőmérséklet, a szellőztetés és az anyaghasználat jelentősen befolyásolja a levegő minőségét. A különbségek pedig nemcsak laboratóriumi adatokban, hanem a mindennapi használatban is érzékelhetők.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte az ország biztonsági üzemanyagkészletének részleges felszabadítását.
Bajban a magyar autóvásárlók: csendben eltűnnek a legolcsóbb használt kocsik a piacról, felborult az eddigi rend
Tovább szűkült az olcsóbb autók kínálata a magyar használtautó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya egy év alatt 5 százalékponttal, 35,6 százalékra csökkent.
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
Újabb kötelező biztonsági rendszerekkel szerelik fel az autókat az Európai Unióban 2026 júliusától.
Visszatérhet a magyar autósok legnagyobb rémálma: heteken belül durva üzemanyaghiány jöhet a benzinkutasok szerint
Akár heteken belül országos üzemanyag-ellátási problémák alakulhatnak ki a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) szerint.
A Mol leveléből kiderül, hogy szerdára várhatóan kimerül a stratégiai tartalékból származó dízelkészlet.
Elképesztő trükkhöz folyamodnak a magyar autóvásárlók: így jutnak modern kocsikhoz a brutális drágulás ellenére is
Az új járművek beszerzési ára 2020 óta átlagosan 15–25 százalékkal emelkedett, ami érdemben megemelte az autóvásárlás belépési költségét.
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n
A MOL levélben értesítette egyes partnerkútjait, hogy kimerítették a számukra biztosított stratégiai gázolajkészletet.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
A gyártók egymás alá árazzák modelljeiket, miközben több típus is tartósan a 6 millió forintos lélektani határ közelében vagy az alatt maradt. A
Most érkezett! Teljes pályazárat rendeltek el az M7-es autópályán, a főváros és a Balaton felé haladókat egyaránt érinti
Munkálatok miatt május első felében komoly forgalomkorlátozásokra és sávszűkítésekre kell számítaniuk az autósoknak. Két hétvégén éjszakai teljes pályazár is lesz.
Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni
A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria.
Telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel az amerikai elnök, majd váratlanul haladékot adott az EU-nak.
Durva szigor élesedik, kitiltják a belvárosból ezeket az autókat nyártól: rengetegen kaphatnak bírságot
2026 nyarán kitiltják a külföldi rendszámú autókat a történelmi belvárosból. A döntéssel a város a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt próbálja megfékezni.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
Tovább gyorsult a magyar újautó-piac: áprilisban közel 12 ezer személyautó kapott rendszámot, ami csaknem 10 százalékos növekedés éves alapon.
Súlyos csapdába sétálnak bele az új autók tulajdonosai: pillanatok alatt elúszhat a garancia, ha erre nem figyelsz
A fogyasztóvédőkhöz egyre több panasz érkezik amiatt, hogyan kezelik a szakszervizek az új autók jótállási időn belüli meghibásodásait.
Tömegével vásárolják ezeket a járműveket külföldről a hazai autósok: rengetegen fázhatnak rá a döntésre
Áprilisban 12 821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 10 378-as mennyiséget.
Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni
A Kia XCeed frissítése már a gyártás küszöbén áll, a kifutó modellből készletkisöprést tart a hazai importőr: az előző generációt akár 20 százalékos kedvezménnyel is...
A legközelebbi gyártósorok csupán néhány száz méterre lehetnek a házaktól, nem több kilométerre.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n