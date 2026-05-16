Close-up view of a cars center console, showcasing the gear stick, cupholders, and sleek design elements. The interior is dark and stylish.
Autó

Láthatatlan veszély lapul az autók utasterében? Ha ilyen szagot érzel, kezdj gyanakodni: ez állhat a háttérben

Pénzcentrum
2026. május 16. 07:02

Az új autók jellegzetes „szalonillata” mögött valójában összetett vegyi kipárolgások állnak, amelyek hőmérséklet- és használatfüggően jelentősen változhatnak. Az ADAC friss vizsgálata négy új modell utasterének levegőminőségét elemezte laboratóriumi körülmények között, és arra kereste a választ, hogy a mért VOC- és formaldehid-kibocsátások jelentenek-e egészségügyi kockázatot, illetve mennyire felelnek meg a közelgő uniós határértékeknek.

Az új autó jellegzetes „szalonillata” sokak számára a frissesség szimbóluma, mások viszont inkább kellemetlen, vegyszerszerű szagként érzékelik. A háttérben valójában nem egyetlen anyag áll, hanem a ragasztók, műanyagok, kárpitok és habanyagok összetett kipárolgása.

Az ADAC a Fraunhofer Épületfizikai Intézettel (IBP) közösen azt vizsgálta, hogy ezek a kibocsátások milyen mértékben terhelik az utasteret, és van-e ok egészségügyi aggodalomra.

Négy autót vizsgáltak

A kutatás négy, eltérő korú új autót vizsgált laboratóriumi körülmények között:

  • VW Golf eTSI (39 napos, később 200 napos ismételt mérés)
  • Dacia Spring (92 napos)
  • BYD Seal 6 DM-i Touring (116 napos)
  • Hyundai Kona Hybrid (216 napos)

A járművek egy zárt vizsgálati kamrába kerültek, ahol három tipikus használati állapotot szimuláltak: normál hőmérsékletet (23 °C), erősen felhevült utasteret (parkoló állapot), valamint aktív szellőztetést és klímahasználatot (menet közbeni állapot).

A szakértők a szagintenzitást a VDA 270 szabvány szerinti skálán értékelték, ahol az 1-es a szinte észrevehetetlen, a 6-os pedig az elviselhetetlen szintet jelenti.

A vizsgálat szerint a különbségek összességében mérsékeltek voltak:

  • A Dacia Spring bizonyult a „legsemlegesebb” szagúnak (2,5 normál körülmények között, 3,0 melegben).
  • A Hyundai Kona Hybrid középmezőnyben végzett (3,0 és 3,5).
  • A BYD Seal 6 DM-i Touring valamivel erősebb szagterhelést mutatott (3,5 mindkét állapotban).
  • A VW Golf eTSI esetében a melegedés jelentősen rontotta az értéket (3,0-ról 4,0-ra), és még 200 nap után sem történt érzékelhető javulás a szagérzetben.

Ez utóbbi azért különösen érdekes, mert miközben a mért anyagkoncentráció idővel csökkent, a szubjektív szagérzet nem feltétlenül követte ezt a tendenciát.

Mitől „újautó-szagú” egy autó?

A háttérben úgynevezett illékony szerves vegyületek (VOC-k) állnak, amelyek szobahőmérsékleten is könnyen a levegőbe kerülnek. Egy új autóban akár 150-nél is több különböző vegyület kimutatható, amelyeket együttesen TVOC-értékben (total volatile organic compounds) szoktak összesíteni.

Ezek forrásai jellemzően:

  • műanyag burkolatok
  • ragasztók és tömítőanyagok
  • kárpitok és textíliák
  • üléshabok és szigetelőanyagok

A magas VOC-szint tipikusan szúrós szagot, fejfájást vagy nyálkahártya-irritációt is okozhat, bár ezek az anyagok természetes eredetű komponenseket is tartalmazhatnak.

A kutatás külön kiemelte a formaldehidet, valamint az aromás szénhidrogéneket (például benzol, toluol, xilolok), amelyek közül több ismerten vagy feltételezetten rákkeltő hatású.

Határértékek: szigorodó szabályozás Európában

Az Európai Unió 2027-től új formaldehid-határértéket vezet be az új járművek esetében: 0,062 mg/m³. Jelenleg ennél magasabb, 0,10 mg/m³-es irányérték az irányadó az AIR (Ausschuss für Innenraumrichtwerte) ajánlása alapján.

Az ADAC vizsgálata azt is ellenőrizte, hogy a gyártók mennyire közelítik meg ezt az új szabályozást már most.

Alapvetően biztonságosak a kocsik, de nem egyforma a kép

A jó hír az, hogy normál, 23 °C-os körülmények között minden vizsgált jármű a jövőbeli EU-határérték alatt maradt, sőt az aktuális irányértéket is teljesítette.

Más a helyzet azonban magas hőmérsékleten. A parkoló állapot szimulációja során több modell – köztük a VW Golf eTSI, a Dacia Spring és a BYD Seal – is átlépte a jelenlegi óvóhatárnak számító RW I értéket.

Aktív szellőztetés mellett viszont minden jármű jelentős javulást mutatott: a légcsere hatására a formaldehid és más vegyületek koncentrációja számottevően csökkent.

A benzol esetében a VW Golf eTSI normál körülmények között meghaladta az ajánlott értéket, de klímahasználattal ez is visszaesett.

A BYD Seal 6 DM-i Touring két szempontból is gyengébb eredményt mutatott:

  • a xilolok esetében túllépte a megelőzési határértéket
  • a TVOC-összterhelés a referenciaérték fölött volt

A vizsgálat szerint bizonyos esetekben a koncentrációk akár ötszörös különbséget is mutattak a különböző szimulációs módok között. Külön figyelemre méltó, hogy míg más modelleknél a szellőztetés jelentősen csökkentette a TVOC-szintet, ennél az autónál a terhelés magasabb maradt.

Nem csak kémia: a szellőztetés kulcskérdés

A vizsgálat egyik legfontosabb tanulsága, hogy az utastér levegőminősége erősen függ a használati körülményektől. A magas hőmérséklet jelentősen felerősíti a kipárolgást, míg az aktív klíma- és szellőztetőrendszer ezt hatékonyan mérsékli. Ez különösen fontos lehet nyári időszakban, amikor a napon hagyott autók belső hőmérséklete extrém módon megemelkedhet.

Az ADAC összegzése szerint egyik vizsgált jármű sem jelent közvetlen egészségügyi kockázatot. Ugyanakkor bizonyos anyagok – különösen magas hőmérsékleten – a határértékek közelébe vagy fölé kerülhetnek, ami hosszabb távon nem elhanyagolható tényező.

A különösen érzékeny csoportok (például kisgyermekek vagy várandósok) esetében a magas hőterhelés fokozottan kerülendő.

Mit lehet tenni a vegyszerszag ellen?

A kutatás gyakorlati tanulságai egyszerűek, de hatékonyak:

  • indulás előtt intenzív szellőztetés
  • menet közben frisslevegő-üzemmód használata
  • hosszabb parkolás után az autó átszellőztetése
  • erős szagforrások kerülése az utastérben
  • vásárlás előtt próbaút és szagérzékelés

Az ADAC vizsgálata összességében megnyugtató képet ad: az új autók utastere a legtöbb esetben nem jelent közvetlen veszélyt, ugyanakkor jól látható, hogy a hőmérséklet, a szellőztetés és az anyaghasználat jelentősen befolyásolja a levegő minőségét. A különbségek pedig nemcsak laboratóriumi adatokban, hanem a mindennapi használatban is érzékelhetők.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #autó #hőség #kutatás #volkswagen #új autó #adac #dacia #hyundai #BYD

