Jön az évenkénti műszaki vizsga a 10 évnél öregebb autóknak? Itt van Brüsszel válasza: erre készülhetnek a magyarok is

Az Európai Unió egyelőre nem vezeti be az idősebb autókra vonatkozó éves műszaki vizsgát: az erről szóló bizottsági javaslatot az Európai Parlament közlekedési bizottsága elutasította, így a tervezett szigorítás lekerült a napirendről. A döntést az autós szervezetek üdvözölték, miközben a Bizottság továbbra is a közlekedésbiztonsági előnyökkel érvelt.

Az Európai Unió elvetette azt a javaslatot, amely kötelezővé tette volna az éves műszaki vizsgát a 10 évnél idősebb személyautók és könnyű haszongépjárművek számára.

Az Európai Bizottság eredetileg a közúti balesetek számának csökkentésére és a közlekedésbiztonság javítására vezette volna be a szigorítást. A terv szerint az idősebb járműveknek a jelenlegi kétéves ciklus helyett évente kellett volna műszaki vizsgán megfelelniük. A Bizottság számításai szerint ez kis mértékben, körülbelül 1 százalékkal csökkenthette volna a közúti halálesetek és sérülések számát.

A javaslatot azonban több uniós intézmény is elutasította. Az Európai Parlament közlekedési bizottsága is a tervezet ellen szavazott, miután korábban a tagállamokat képviselő Tanács is hasonló álláspontra helyezkedett. Így a szigorítás bevezetése egyelőre lekerült a napirendről, a végső döntésről még intézményközi egyeztetések zajlanak.

Az ADAC üdvözölte a döntést, és korábban is túlzónak tartotta az éves vizsga bevezetését. Szakmai álláspontok szerint a jelenlegi vizsgarendszer már most is kellően hatékony, a műszaki hibák pedig csak kis részben okoznak baleseteket. Egy kutatás arra is rámutatott, hogy a vizsgaidőszak lerövidítése nem hozna mérhető javulást a közlekedésbiztonságban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vitában ugyanakkor az Európai Bizottság azzal érvelt, hogy az idősebb járművek gyakrabban hibásodnak meg, és így nagyobb kockázatot jelenthetnek a közlekedésben. A kérdés végleges lezárása a későbbi uniós egyeztetéseken várható.