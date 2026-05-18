Jön az évenkénti műszaki vizsga a 10 évnél öregebb autóknak? Itt van Brüsszel válasza: erre készülhetnek a magyarok is
Az Európai Unió egyelőre nem vezeti be az idősebb autókra vonatkozó éves műszaki vizsgát: az erről szóló bizottsági javaslatot az Európai Parlament közlekedési bizottsága elutasította, így a tervezett szigorítás lekerült a napirendről. A döntést az autós szervezetek üdvözölték, miközben a Bizottság továbbra is a közlekedésbiztonsági előnyökkel érvelt.
Az Európai Unió elvetette azt a javaslatot, amely kötelezővé tette volna az éves műszaki vizsgát a 10 évnél idősebb személyautók és könnyű haszongépjárművek számára.
Az Európai Bizottság eredetileg a közúti balesetek számának csökkentésére és a közlekedésbiztonság javítására vezette volna be a szigorítást. A terv szerint az idősebb járműveknek a jelenlegi kétéves ciklus helyett évente kellett volna műszaki vizsgán megfelelniük. A Bizottság számításai szerint ez kis mértékben, körülbelül 1 százalékkal csökkenthette volna a közúti halálesetek és sérülések számát.
A javaslatot azonban több uniós intézmény is elutasította. Az Európai Parlament közlekedési bizottsága is a tervezet ellen szavazott, miután korábban a tagállamokat képviselő Tanács is hasonló álláspontra helyezkedett. Így a szigorítás bevezetése egyelőre lekerült a napirendről, a végső döntésről még intézményközi egyeztetések zajlanak.
Az ADAC üdvözölte a döntést, és korábban is túlzónak tartotta az éves vizsga bevezetését. Szakmai álláspontok szerint a jelenlegi vizsgarendszer már most is kellően hatékony, a műszaki hibák pedig csak kis részben okoznak baleseteket. Egy kutatás arra is rámutatott, hogy a vizsgaidőszak lerövidítése nem hozna mérhető javulást a közlekedésbiztonságban.
A vitában ugyanakkor az Európai Bizottság azzal érvelt, hogy az idősebb járművek gyakrabban hibásodnak meg, és így nagyobb kockázatot jelenthetnek a közlekedésben. A kérdés végleges lezárása a későbbi uniós egyeztetéseken várható.
