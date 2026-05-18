2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
TOVÁBBI AUTÓSZERELŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KÉPEK
Autó

Jön az évenkénti műszaki vizsga a 10 évnél öregebb autóknak? Itt van Brüsszel válasza: erre készülhetnek a magyarok is

Pénzcentrum
2026. május 18. 12:30

Az Európai Unió egyelőre nem vezeti be az idősebb autókra vonatkozó éves műszaki vizsgát: az erről szóló bizottsági javaslatot az Európai Parlament közlekedési bizottsága elutasította, így a tervezett szigorítás lekerült a napirendről. A döntést az autós szervezetek üdvözölték, miközben a Bizottság továbbra is a közlekedésbiztonsági előnyökkel érvelt.

Az Európai Unió elvetette azt a javaslatot, amely kötelezővé tette volna az éves műszaki vizsgát a 10 évnél idősebb személyautók és könnyű haszongépjárművek számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Bizottság eredetileg a közúti balesetek számának csökkentésére és a közlekedésbiztonság javítására vezette volna be a szigorítást. A terv szerint az idősebb járműveknek a jelenlegi kétéves ciklus helyett évente kellett volna műszaki vizsgán megfelelniük. A Bizottság számításai szerint ez kis mértékben, körülbelül 1 százalékkal csökkenthette volna a közúti halálesetek és sérülések számát.

Kapcsolódó cikkeink:

A javaslatot azonban több uniós intézmény is elutasította. Az Európai Parlament közlekedési bizottsága is a tervezet ellen szavazott, miután korábban a tagállamokat képviselő Tanács is hasonló álláspontra helyezkedett. Így a szigorítás bevezetése egyelőre lekerült a napirendről, a végső döntésről még intézményközi egyeztetések zajlanak.

Az ADAC üdvözölte a döntést, és korábban is túlzónak tartotta az éves vizsga bevezetését. Szakmai álláspontok szerint a jelenlegi vizsgarendszer már most is kellően hatékony, a műszaki hibák pedig csak kis részben okoznak baleseteket. Egy kutatás arra is rámutatott, hogy a vizsgaidőszak lerövidítése nem hozna mérhető javulást a közlekedésbiztonságban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vitában ugyanakkor az Európai Bizottság azzal érvelt, hogy az idősebb járművek gyakrabban hibásodnak meg, és így nagyobb kockázatot jelenthetnek a közlekedésben. A kérdés végleges lezárása a későbbi uniós egyeztetéseken várható.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #európai parlament #műszaki vizsga #európai unió #közlekedési baleset #gépjármű #autók #bizottság #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:20
12:17
12:04
11:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
1 hónapja
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
4 napja
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
5
1 hónapja
Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 12:20
Most érkezett: megjelent a hantavírus egy Magyarországgal határos országban, nyolcan vannak karanténban
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 11:29
Alig ismert közlekedési szabály szedi áldozatait: egy rossz mozdulat, és jön is a több tízezres büntetés, per is lehet a vége
Agrárszektor  |  2026. május 18. 11:33
Meglepő dolog derült ki a jégkármérséklő rendszerről idén: ezt sokan nem tudták
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!