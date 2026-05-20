Rengeteg magyar munkahelye kerülhet bajba: ezzel a dologgal egyszerűen nem tudnak mit kezdeni, nagy ára lesz

A mesterséges intelligencia már a magyar munkahelyeken is jelen van, de a terjedése sok esetben lehagyja a szervezett keretek vagy szabályozás bevezetését. A dolgozók több mint fele már munkában is használja, miközben egyre nagyobb gondot jelentenek a megtévesztő online tartalmak. Az emberek 70%-a már nem tudja megkülönböztetni az AI-generált tartalmakat a valóságtól.

A fenti megállapítások a MI a baj? – Mesterséges intelligencia, IT-biztonság és mentális egészség című iparági riportból származnak, amely a világ egyik legnépszerűbb vírusvédelmi megoldásait fejlesztő ESET termékeit forgalmazó Sicontact Kft. megbízásából készült.

Az anyag a terület kiemelkedő szakértőinek tapasztalatai mellett a Medián által 2025 novemberében készített, a hazai munkavállalókra reprezentatív, 600 fős mintán készült kutatásának eredményeit is elemzi. A feldolgozott témák között szerepel a megkérdezettek mesterséges intelligenciához való viszonya, különösen a munkahelyi használat, az AI-val kapcsolatos bizalom és szorongás, valamint az IT-biztonsági kockázatok. A kutatás eredményeit nemrég mutatták be a készítők egy sajtónyilvános esemény során.

Magyarországon továbbra is tarol a ChatGPT

A felmérés szerint a válaszadók közel kétharmada használt már valamilyen AI-eszközt magán vagy munkahelyi célokra, több mint háromnegyedük továbbra is a 2022 őszén berobbant ChatGPT-vel azonosítja az AI-t.

A kutatás szerint ugyanakkor az AI sokszor nem szervezeti, hanem egyéni szinten jelenik meg. Az AI-t használók 65,3 százaléka saját kezdeményezésre veti be ezeket az eszközöket a munkájához, miközben csak 11 százalék mondta azt, hogy a munkáltatója által biztosított megoldást veszi igénybe. Ezzel szemben a teljes mintában 79,7 százalék állította, hogy a munkahelyén hivatalosan nincs szó az AI használatáról vagy bevezetéséről.

A válaszok alapján az AI-jal kapcsolatos magyar munkahelyi bizonytalanság egyik fő oka a kontroll hiánya. A megkérdezettek 77 százaléka teljes mértékben egyetértett azzal, hogy az AI által adott eredményeket embernek is ellenőriznie kell. 63,5 százalék szerint túlságosan megbízunk abban, amit az AI javasol, míg 91,3 százalék véli úgy, hogy vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez.

A kutatás a biztonsági aggodalmakat is erősen mutatja. A válaszadók 72,7 százaléka szerint az emberek nem elég óvatosak, amikor információkat osztanak meg az AI-val, és 51 százalék úgy gondolja, hogy az AI használata miatt támadhatóbbá válhatnak a munkahelyi informatikai rendszerek. A megkérdezettek jelentős része szerint az is előfordulhat, hogy a munkavállalók magánfeladatokra használják a munkahelyi AI-eszközöket, vagy munkahelyi ügyeket intéznek saját, privát AI-fiókjaikkal.

A kutatás szerint a hitelesség kérdése is központi probléma. A válaszadók több mint 70 százaléka szerint egyre nehezebb megkülönböztetni, mi valódi és mit készített mesterséges intelligencia. Közel minden második válaszadó úgy látja, hogy az AI használata valamilyen formában elbutítja az embereket.

Ahogy a kutatás megállapításaiból kitűnik, a magyar munkavállalók több mint 65%-a használ már valamilyen AI-eszközt, azonban a munkahelyeken alig 17,6% hallott bármit a technológia bevezetéséről, alkalmazásáról vagy szabályozásáról. Ez komoly kockázatot jelent, mivel 10-ből 7 ember ma már nem tudja megkülönböztetni az AI-jal készült tartalmakat, ami IT-biztonsági szempontból is jelentős rizikófaktornak számít.