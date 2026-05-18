A büntetések összege 10 ezer forinttól indul, de súlyos esetekben akár több millió forintra is rúghat.
Alig ismert közlekedési szabály szedi áldozatait: egy rossz mozdulat, és jön is a több tízezres büntetés, per is lehet a vége
Elég egy rossz helyen végrehajtott megfordulás vagy néhány perces megállás, és máris ügyvédi levél érkezhet Ausztriából. Az elmúlt években sok autós futott bele az úgynevezett „parkolási csapdákba”, amikor nehezen felismerhető magánterületeken kamerák rögzítették a szabálytalanságot. Az osztrák hatóságok 2026-tól új szabályokkal próbálják visszaszorítani a visszaéléseket, de a büntetések továbbra is komoly kellemetlenséget okozhatnak a külföldi autósoknak is.
Ausztriában akár egy rövid megállás vagy megfordulás is több tízezer forintos büntetést eredményezhet, ha valaki akaratlanul magánterületre hajt. Az elmúlt években sok autós került kellemetlen helyzetbe az úgynevezett birtokháborítási ügyek miatt, amelyekből egyes helyeken jövedelmező üzleti modell alakult ki. Az osztrák törvényhozás ezért 2026 elejétől új szabályokkal próbálta visszaszorítani a „parkolási csapdákat”.
Az ADAC hívta fel a figyelmet arra, hogy Ausztriában birtokháborításnak minősülhet, ha valaki engedély nélkül használ egy magánterületet. Ez nemcsak az ott parkoló autósokra vonatkozik, hanem azokra is, akik például egy magánparkolóban fordulnak meg, rövid időre megállnak, vagy átvágnak egy benzinkút területén.
A szabályozás egyik sajátossága, hogy nem feltétlenül szükséges tiltótábla a büntetéshez. Elég, ha felismerhető, hogy magánterületről van szó – például eltérő burkolat, kerítés vagy sövény alapján.
Sokan éppen ezért kerülnek csapdába: a kívülről közterületnek tűnő parkolókat vagy beállókat gyakran kamerákkal figyelik, és az autósok később ügyvédi felszólítást kapnak.
Ügyvédi levél és több száz eurós követelés
Az elmúlt időszakban Ausztriában tömegesen fordult elő, hogy autósok ügyvédi levelet kaptak egy rövid megállás vagy megfordulás miatt. A felszólítások általában tartalmazták a jövőbeni használattól való eltiltást, valamint több száz eurós költségkövetelést.
Korábban nem volt ritka a 400–600 eurós (kb 140 ezer és 215 ezer forint közötti összegű) fizetési igény sem. A gyakorlatot sok kritika érte, mert több esetben nehezen felismerhető magánterületekről volt szó, ahol kamerás megfigyeléssel dokumentálták az autósok mozgását.
Az ügyvédek ráadásul gyakran nagyon rövid határidőt szabtak a fizetésre. Ennek oka, hogy a birtokháborítási keresetet az osztrák szabályok szerint 30 napon belül kell benyújtani attól számítva, hogy ismertté válik a jármű tulajdonosa.
Új szabályok 2026-tól
Az osztrák jogalkotó 2026. január 1-jétől korlátozta az ilyen ügyekben követelhető összegeket. Az új szabályozás célja, hogy megszüntesse a visszaélésszerű pénzszerzést.
Peren kívüli ügyvédi felszólítás esetén így már csak körülbelül 100 euró (kb. 36 ezer forint) követelhető. Ebbe beletartozik:
- a tulajdonosi adatlekérés költsége,
- az adminisztrációs díj,
- a postaköltség,
- valamint az ügyvédi munkadíj.
További kártérítés csak akkor kérhető, ha tényleges kár bizonyítható. Ilyen lehet például, ha a telektulajdonos nem tudott saját helyére parkolni, vagy taxit kellett hívnia az akadályoztatás miatt, mert például nem tudott kiállni az autójával. Nem számolhatók fel viszont megfigyelési költségek, általános ügykezelési díjak vagy bizonyíték nélküli átalány-kártérítések.
Nem érdemes figyelmen kívül hagyni
Az ADAC jogászai szerint a jogos, 200 euró (kb. 72 ezer forint) alatti követeléseket általában célszerű rendezni, mert így az ügy gyorsan lezárható. Ha azonban a követelés túlzónak vagy vitathatónak tűnik, érdemes jogi segítséget kérni.
Az ügyvédi levél ignorálása perhez vezethet, amely további költségeket okozhat. Az osztrák bírósági döntések ráadásul más országokban is végrehajthatók, így a külföldi autósok sem számíthatnak arra, hogy következmények nélkül elkerülhetik a fizetést. Az esetek tanulsága egyszerű: Ausztriában még egy megfordulás előtt is érdemes meggyőződni arról, hogy valóban közterületen járunk.
