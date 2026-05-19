Szigorítást tervez a kormány, rengeteg idős bukhatja a jogosítványát: itt a javaslat, nem lesz kibúvó
Az idősebb járművezetők számára kötelező látás- és kognitív alkalmassági tesztek bevezetését mérlegelik egy új brit közlekedésbiztonsági stratégia részeként, amely a vezetési képességek objektív felmérését erősítené. A jelenlegi, önbevalláson alapuló rendszert rendszeres vizsgálatok válthatnák fel, elsősorban a 70 év feletti sofőröknél, a jogosítvány-megújítási ciklusokhoz igazítva. A brit kormánypárti javaslatok szerint ugyanakkor a szigorítás akár szélesebb korosztályokra is kiterjedhet. A lépések célja a közúti balesetek számának csökkentése és a vezetési alkalmasság egységesebb ellenőrzése.
Az idősebb járművezetők hamarosan kötelező látás- és kognitív teszteken vehetnek részt az Egyesült Királyságban, egy a közlekedésbiztonsági stratégia frissítéséhez kapcsolódó tervezet részeként - írta a The Sun. A tervek egy országos keretrendszer bevezetését irányozzák elő, amely nagyobb hangsúlyt helyezne a látásromlás és a kognitív képességek szerepére a vezetési alkalmasság megítélésében. A jelenlegi rendszerben a 70 év feletti sofőröknek önbevallás alapján kell jelezniük egészségi állapotukat.
A javaslat szerint a 70 év feletti vezetők háromévente eshetnének át látás- és kognitív vizsgálatokon, a jogosítvány-megújítási ciklushoz igazítva. A kognitív tesztek célja annak felmérése lenne, hogy a vezetők képesek-e megőrizni önállóságukat és biztonságosan közlekedni, míg a látásvizsgálatok a jelenlegi önbevallásos rendszer helyett objektív ellenőrzést biztosítanának. Felmerült az is, hogy a rendszer ne csak az idősebb korosztályra vonatkozzon, tekintettel a közúti balesetek számára.
A szakmai szervezetek szerint a kötelező látásvizsgálat a jogosítvány-megújítás részeként kulcsfontosságú lépés lenne a közlekedésbiztonság modernizálásában. A jelenlegi önbevallásos rendszer helyett egységes, optometristák által végzett vizsgálatot vezetnének be, amely a látásélességet és a látóteret is ellenőrizné. Érvelésük szerint ez nemcsak a balesetek megelőzését segítené, hanem a látásproblémák és szembetegségek korai felismerését is.
A tervek végrehajtása még egyeztetés alatt áll, beleértve azt is, hogy ki végezze a vizsgálatokat, hogyan történjen az eredmények jelentése a hatóságok felé, és milyen finanszírozási modellben működjön a rendszer. Felmerült, hogy a költségeket részben az állam, részben a jogosítványtulajdonosok viselnék, míg a vizsgálatok elvégzésében optometristák, az NHS vagy külön vizsgálóközpontok is szerepet kaphatnának. A döntés várhatóan a közlekedésbiztonsági stratégia frissítésének részeként születik meg.
Már konzultáltak róla
A 2026 májusában a brit Közlekedési Minisztérium (DfT) konzultációjára adott közös válaszában az optometristák szakmai szervezete (AOP) és a College of Optometrists a kötelező látásvizsgálat bevezetését támogatja minden jogosítvány-megújításkor, nem csupán a 70 év feletti korosztályban.
A szakmai szervezetek szerint a jelenlegi rendszer egyik fő problémája, hogy a vezetők önbevallás alapján nyilatkoznak látásuk alkalmasságáról, amit egy egyszerű rendszámfelismerési teszt egészít ki. Ez azonban szerintük nem elégséges a valódi látásromlás kiszűrésére.
A javaslat szerint minden jogosítvány-megújításkor kötelezővé kellene tenni egy hivatalos, optometrista által végzett látásvizsgálat igazolását, amely objektív módon méri a látásélességet és egyéb alapvető látásfunkciókat.
A szervezetek elutasítják azt az elképzelést, hogy a kötelező vizsgálatot kizárólag 70 éves kortól kellene bevezetni. Álláspontjuk szerint a látásromlás bármely életkorban jelentkezhet, sokszor tünetek nélkül, ezért az életkor-alapú szűrés nem elég hatékony. Érvelésük szerint egy univerzális rendszer igazságosabb is lenne, mivel nem különíti el az idősebb vezetőket, ugyanakkor hatékonyabban szűri ki a rejtett látásproblémákat.
A javasolt rendszerben a látásvizsgálat a jogosítvány-megújítás kötelező része lenne. A vizsgálat többek között a látásélességet, a látóteret és a jogszabályi minimumkövetelmények teljesülését ellenőrizné, szükség esetén pedig további klinikai tesztek is elvégezhetők lennének.
A szakértők szerint a rendszer nemcsak a közlekedésbiztonságot javítaná, hanem hozzájárulna a szembetegségek korai felismeréséhez is, például a glaukóma vagy makuladegeneráció esetében.
Aggályok az idősebb sofőrök részéről
A szervezetek ugyanakkor elismerik, hogy a szigorítás érzékenyen érintheti az idősebb vezetőket, akik számára a jogosítvány gyakran az önállóság és a társadalmi kapcsolatok fenntartásának kulcsa.
Ezért hangsúlyozzák, hogy az új rendszert nem büntető jelleggel, hanem támogató módon kell bevezetni. A közösségi optometrista hálózat erre szerintük alkalmas, mivel helyben elérhető és bizalmi környezetet biztosít. A szakmai szervezetek egy ennél is szélesebb javaslatot is megfogalmaztak: szerintük nem csak az idősebb sofőröknek kellene kötelező szemvizsgálatot előírni, hanem minden vezetőnek a jogosítvány megszerzésekor és megújításakor.
Érvelésük szerint ez a megoldás csökkentené a rendszer igazságtalanságát, és hatékonyabban szűrné ki a 70 év alatti, rejtett látásproblémákkal élő vezetőket is.
A brit kormány jelenleg több opciót vizsgál, beleértve a kötelező látásvizsgálat bevezetését, annak életkori küszöbét, illetve gyakoriságát. A döntés várhatóan jelentős hatással lehet a közlekedésbiztonsági szabályozás jövőjére az Egyesült Királyságban. A szakmai szervezetek szerint azonban a fő kérdés már nem az, hogy szükség van-e szigorításra, hanem az, hogy milyen formában lehet azt úgy bevezetni, hogy egyszerre javítsa a közlekedésbiztonságot és megőrizze a vezetők mobilitását.
Már az EU is lépett
Az Európai Unió az elmúlt időszakban átfogó reformot fogadott el a jogosítványszabályok modernizálására, amelynek célja a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság javítása. Az Európai Parlament 2025 októberében erősítette meg az új irányelvet, amely a „Vision Zero” célkitűzés részeként 2050-re a halálos közúti balesetek megszüntetését tűzi ki. Az EU útjain évente közel 20 ezer ember veszti életét, ami a reform indoklása szerint lassú, de nem kielégítő javulást mutat.
Az új szabályok a képzés és a vizsgáztatás tartalmát is jelentősen bővítik. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges ismeretek közé bekerülnek a holttér kockázatai, a vezetéstámogató rendszerek helyes használata, a mobiltelefon-használat okozta figyelemelterelés veszélyei, valamint a gyalogosok, kerékpárosok és más sérülékeny úthasználók fokozott védelme. Emellett a rendszer jobban igazodik a modern járműtechnológiákhoz és az automatizált vezetést segítő rendszerekhez is.
A reform része a jogosítványok egységesebb és hosszabb érvényességi rendszere is: személyautók és motorkerékpárok esetében 15 évig érvényesek a dokumentumok, míg teherautók és buszok esetében 5 év lesz az alapérvényesség. A tagállamok ugyanakkor csökkenthetik ezt az időt, különösen 65 éves kor felett, amikor gyakrabban írhatnak elő orvosi alkalmassági vizsgálatokat vagy frissítő képzéseket. A jogosítvány megszerzésekor és megújításakor orvosi vizsgálat is előírható, amely a látás és a szív- és érrendszeri állapot ellenőrzését is tartalmazhatja, bár ezt egyes tagállamok önbevallásos rendszerekkel is kiválthatják.
Az EU új szabályai a fiatal és kezdő vezetőkre is szigorításokat vezetnek be: legalább kétéves próbaidőszakot írnak elő, amely alatt szigorúbb szabályok és szankciók vonatkoznak az érintettekre. Emellett lehetővé válik a 17 évesek számára a vezetés kísérővel, valamint bizonyos feltételek mellett a hivatásos járművezetői engedélyek korábbi megszerzése is. A reform része a digitális jogosítvány bevezetése is, amely fokozatosan az EU-ban alapértelmezett formává válik, ugyanakkor a fizikai kártya továbbra is elérhető marad.
A szabályozás további eleme a tagállamok közötti szorosabb együttműködés a közlekedési szabálysértések esetén, beleértve a jogosítvány-eltiltások kölcsönös elismerését is. Ez azt jelenti, hogy a súlyos szabálysértések – például ittas vezetés vagy extrém gyorshajtás – következményei az egész EU-ban érvényesíthetők lesznek. A szabályok fokozatosan lépnek hatályba, a tagállamoknak több évük van az átültetésre és a végrehajtás előkészítésére.
