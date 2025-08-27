2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Almaty, Kazakhstan - May 29, 2025: Chery car dealership. Chinese automobile manufacturing company
Autó

Új kínai autómárka tarolna Magyarországon: milliós árkedvezménnyel támad a Chery, minden borulhat

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 09:02

Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel. A gyártó turbóbenzines és plug-in hibrid változatokat kínál, utóbbi akár 90 kilométert is megtehet tisztán elektromosan. A forgalmazó 2 millió forintos bevezető kedvezménnyel és 7 év garanciával próbálja meghódítani a hazai piacot.

Bemutatták Magyarországon a Chery nevű kínai márka első két, itthon értékesített modelljét, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 SUV-kat. Előbbiből turbóbenzines és plug-in hibrid verzió érkezik, ez a gyártó szerint 90 kilométert is meg tud tenni teljesen elektromos üzemmódban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forgalmazó az összes modelljét 2 millió forintos bevezető árkedvezménnyel kínálja szeptember 1-ig, így a Tiggo 7 alapára 9,5 millió forint, a fullextrás pedig 11 millió forintba kerül a hvg.hu szerint. A plugin hibrid Tiggo 7 12,5-13,5 millió forintos kedvezményes listaárral  indít Magyarországon.

Kapcsolódó cikkeink:

A 7 üléses és 7 fokozatú duplakuplungos automata váltós Tiggo 8 hasonló hajtásláncokkal érkezik, benzines alapmodelljét 11-12 millió, plugin hibrid kivitelét pedig 13,5-14,7 millió forintos kedvezményes áron lehet most megrendelni. A gyártó 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciát vállal az autóira.

Címlapkép: Getty Images
