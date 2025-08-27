A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
Új kínai autómárka tarolna Magyarországon: milliós árkedvezménnyel támad a Chery, minden borulhat
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel. A gyártó turbóbenzines és plug-in hibrid változatokat kínál, utóbbi akár 90 kilométert is megtehet tisztán elektromosan. A forgalmazó 2 millió forintos bevezető kedvezménnyel és 7 év garanciával próbálja meghódítani a hazai piacot.
Bemutatták Magyarországon a Chery nevű kínai márka első két, itthon értékesített modelljét, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 SUV-kat. Előbbiből turbóbenzines és plug-in hibrid verzió érkezik, ez a gyártó szerint 90 kilométert is meg tud tenni teljesen elektromos üzemmódban.
A forgalmazó az összes modelljét 2 millió forintos bevezető árkedvezménnyel kínálja szeptember 1-ig, így a Tiggo 7 alapára 9,5 millió forint, a fullextrás pedig 11 millió forintba kerül a hvg.hu szerint. A plugin hibrid Tiggo 7 12,5-13,5 millió forintos kedvezményes listaárral indít Magyarországon.
A 7 üléses és 7 fokozatú duplakuplungos automata váltós Tiggo 8 hasonló hajtásláncokkal érkezik, benzines alapmodelljét 11-12 millió, plugin hibrid kivitelét pedig 13,5-14,7 millió forintos kedvezményes áron lehet most megrendelni. A gyártó 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciát vállal az autóira.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak.
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Magyarországon idén július végéig közel 77 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ezeknek csaknem 70 százaléka céges kézbe került.
A globális BEV-eladások (Battery Electric Vehicle) 33%-kal emelkedtek 2025 második negyedévében az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest..
Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra.
A tavaly bevezetett inflációkövető szabály miatt 2026 januárjától literenként 8 forinttal drágulhat az üzemanyag.
Különleges digitális forgalomfigyelő rendszert tesztelnek, amely valós időben követi a járműveket.
A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben.
Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.
2025 júniusában is folytatódott a hazai használtautó-piac fokozatos átrendeződése.
Rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek.
Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.