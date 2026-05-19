Sürgős figyelmeztetést kaptak a magyar autósok: tömegével lepték el az utakat ezek a ritka állatok
A sok eső után tömegesen jelentek meg a foltos szalamandrák az erdei utakon, ezért fokozott óvatosságra figyelmezteti az autósokat az Ipoly Erdő Zrt.. A védett kétéltűek elsősorban a Kemence és Diósjenő közötti erdészeti útszakaszon bukkantak fel.
Az erdészet közösségi oldalán számolt be arról, hogy a csapadékos időjárás előcsalogatta a ritka állatokat, amelyek ilyenkor gyakran keresztezik az utakat is. A jogszerű úthasználókat arra kérik, hogy az érintett szakaszon lassabban közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozásokat, és különösen figyeljenek az úton áthaladó szalamandrákra.
Az erdészet azt is hangsúlyozta: ha megoldható, csapadékos napokon érdemes kerülni a völgyi út és más erdészeti utak autós használatát, mert a nedves időben aktívabbá váló kétéltűek könnyen az autók kerekei alá kerülhetnek.
A foltos szalamandra Magyarország egyik legismertebb védett kétéltűje. Elsősorban hűvös, nedves lombos erdőkben él, és leggyakrabban a hegyvidéki területeken fordul elő. Az Északi-középhegységben a Zempléntől egészen a Börzsönyig megtalálható, de él a Bakonyban, valamint a Soproni- és a Kőszegi-hegységben is.
A fekete alapon élénksárga mintázatú állat jellemzően árnyékos, vizes élőhelyeket kedvel, és többnyire 400–1000 méteres magasságban fordul elő. A szakemberek szerint az ilyen időszakok különösen veszélyesek a faj számára, ezért az autósok figyelme és óvatossága kulcsszerepet játszhat az állatok védelmében.
