2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, 2025. március 20.Nikitscher Tamás (j) és a török Samet Akaydin a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Törökország-Magyarország elsõ mérkõzésen Isztambulban az Ali Sami Yen Sportkomplexumban 202
Sport

Visszaszólt Marco Rossinak a kihagyott magyar középpályás: "én mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról"

Pénzcentrum
2026. május 20. 13:43

Nikitscher Tamás elfogadja, hogy kimaradt a magyar válogatott keretéből, Marco Rossi szövetségi kapitány róla megfogalmazott nyilatkozatának stílusát azonban értetlenül és csalódottan fogadta. 

Marco Rossi a legutóbbi kerethirdetéskor nyíltan és meglehetősen keményen beszélt arról, miért hagyta ki a csapatból Nikitschert. A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy a közvélemény tévedett, amikor alapembernek hitte a középpályást. Hozzátette, posztján a hazai bajnokságban is vannak nála jobbak, ő pedig nem hívhat meg százötven játékost a keretbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A labdarúgó most reagált a történtekre: elmondta, hogy a hivatalos bejelentés előtt senki sem jelezte neki a döntést, holott ez korábban bevett szokás volt a szövetségnél. Magát a keretszűkítést profiként kezeli: teljes mértékben elfogadja, ha a kapitány más profilú, például alacsonyabb és mozgékonyabb futballistákkal képzeli el a válogatott jövőjét.

Magyarország
Hungary
Piaci érték: 210,30M €
Edző: Marco Rossi
Adatlap létrehozva: 2026.05.20.

Ami viszont mélyen érintette, az Rossi szavainak hangvétele volt.

Nikitscher a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy ő mindig maximális tisztelettel beszélt a kapitányról, és hálás a kapott lehetőségekért. Ugyanakkor úgy érzi, kilenc válogatott mérkőzésével bizonyította a rátermettségét. Kifejtette, nem érti, mivel érdemelte ki ezt a nyilvános stílust. Karrierje során semmit sem kapott ingyen. Két súlyos sérülés után is képes volt felállni, külföldre igazolt, és ott is megállta a helyét, emiatt pedig elvárja a kölcsönös tiszteletet.

A játékos elárulta, hogy a nyilatkozat sokként érte. Napokig rágódott rajta, és kereste, hogy esetleg elrontott-e valamit. Magyarázatot azonban nem talált, a kapitány pedig azóta sem lépett vele kapcsolatba. Hozzátette, úgy nevelték, hogy álljon ki magáért, ezért nem hagyhatta szó nélkül a szerinte őt ért igazságtalanságot.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A válogatottbeli csalódás ellenére klubcsapatában, a portugál Rio Avéban stabil a helyzete. A csapattal 2029-ig érvényes szerződése van, és folyamatosan játszik. Bár a portugál piacon egy jó ajánlat esetén bárki válthat, jelenleg nem számít átigazolásra. Most a pihenésre fókuszál, de hamarosan elkezdi az egyéni edzéseket. Célja, hogy a június végi csapattréningekre már kiváló formában és felkészülten térjen vissza.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
#karrier #foci #sport #magyar válogatott #sérülés #portugália #magyar foci #átigazolás #marco rossi #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
14:16
14:04
13:52
13:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
2026. május 20.
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
2026. május 19.
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
3 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
3 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
5 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
3 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 13:52
Gazdasági világháborút forral a Nyugat Moszkva ellen: így döntenék be a teljes orosz gazdaságot
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 12:56
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
Agrárszektor  |  2026. május 20. 14:27
Durva, ami a világ élelmezésével történhet: súlyos krízis fenyeget minket
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!