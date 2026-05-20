Visszaszólt Marco Rossinak a kihagyott magyar középpályás: "én mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról"

Nikitscher Tamás elfogadja, hogy kimaradt a magyar válogatott keretéből, Marco Rossi szövetségi kapitány róla megfogalmazott nyilatkozatának stílusát azonban értetlenül és csalódottan fogadta.

Marco Rossi a legutóbbi kerethirdetéskor nyíltan és meglehetősen keményen beszélt arról, miért hagyta ki a csapatból Nikitschert. A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy a közvélemény tévedett, amikor alapembernek hitte a középpályást. Hozzátette, posztján a hazai bajnokságban is vannak nála jobbak, ő pedig nem hívhat meg százötven játékost a keretbe.

A labdarúgó most reagált a történtekre: elmondta, hogy a hivatalos bejelentés előtt senki sem jelezte neki a döntést, holott ez korábban bevett szokás volt a szövetségnél. Magát a keretszűkítést profiként kezeli: teljes mértékben elfogadja, ha a kapitány más profilú, például alacsonyabb és mozgékonyabb futballistákkal képzeli el a válogatott jövőjét.

Ami viszont mélyen érintette, az Rossi szavainak hangvétele volt.

Nikitscher a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy ő mindig maximális tisztelettel beszélt a kapitányról, és hálás a kapott lehetőségekért. Ugyanakkor úgy érzi, kilenc válogatott mérkőzésével bizonyította a rátermettségét. Kifejtette, nem érti, mivel érdemelte ki ezt a nyilvános stílust. Karrierje során semmit sem kapott ingyen. Két súlyos sérülés után is képes volt felállni, külföldre igazolt, és ott is megállta a helyét, emiatt pedig elvárja a kölcsönös tiszteletet.

A játékos elárulta, hogy a nyilatkozat sokként érte. Napokig rágódott rajta, és kereste, hogy esetleg elrontott-e valamit. Magyarázatot azonban nem talált, a kapitány pedig azóta sem lépett vele kapcsolatba. Hozzátette, úgy nevelték, hogy álljon ki magáért, ezért nem hagyhatta szó nélkül a szerinte őt ért igazságtalanságot.

A válogatottbeli csalódás ellenére klubcsapatában, a portugál Rio Avéban stabil a helyzete. A csapattal 2029-ig érvényes szerződése van, és folyamatosan játszik. Bár a portugál piacon egy jó ajánlat esetén bárki válthat, jelenleg nem számít átigazolásra. Most a pihenésre fókuszál, de hamarosan elkezdi az egyéni edzéseket. Célja, hogy a június végi csapattréningekre már kiváló formában és felkészülten térjen vissza.

