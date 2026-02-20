2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
új Tesla autó Model Y Juniper 2025 a stúdióban, fekete Metallic elektromos jármű a bemutatóteremben, hátsó lámpabár, alternatív energia fejlesztési koncepció, Elon Musk cég, Frankfurt - február 3, 2025
Autó

Durva lépésre szánta el magát a Tesla: olcsó kocsival csábítják a vevőket

Pénzcentrum
2026. február 20. 14:14

A Tesla bemutatta a Cybertruck eddigi legolcsóbb változatát, ezzel egy időben pedig jelentősen csökkentette a csúcsmodell, a Cyberbeast árát. A lépés célja, hogy élénkítsék a lassuló keresletet az elektromos pickup iránt.

Az új, kétmotoros, összkerékhajtású Cybertruck az Egyesült Államokban 59 990 dolláros indulóáron mutatkozott be, míg a Cyberbeast ára 114 990 dollárról 99 990 dollárra mérséklődött. Ezzel párhuzamosan a Tesla kivezette a tavaly augusztusban bevezetett Luxe csomagot. Ez utóbbi magában foglalta a felügyeletet igénylő teljes önvezetést (FSD), valamint az ingyenes Supercharger-használatot - írja a reuters.

Az ármérséklés a Tesla 2026-os stratégiájának központi eleme. A vállalat a belépő árak csökkentésével igyekszik megszólítani az árérzékenyebb vásárlókat, anélkül, hogy megvárná egy új, tömegpiaci modell érkezését. Február elején a cég legkelendőbb típusából, a Model Y szabadidő-autóból is piacra dobott egy új, összkerékhajtású változatot 41 990 dolláros áron.

Az elektromos autók piacának szélesebb körű lassulása tavaly szeptemberben gyorsult fel, miután a Trump-kormányzat megszüntette a 7500 dolláros szövetségi adójóváírást. Ezenfelül a Tesla világszerte egyre élesebb versennyel kénytelen szembenézni.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az olcsóbb modellek növekvő aránya nyomás alá helyezheti a haszonkulcsot. Ez a hatás csak akkor ellensúlyozható, ha a Tesla képes csökkenteni a gyártási költségeket, vagy növelni a szoftverekből és szolgáltatásokból származó bevételeit.

Elon Musk a múlt hónapban közölte: a vállalat befejezi a Model X és a Model S gyártását. A kaliforniai üzemben felszabaduló kapacitást a jövőben humanoid robotok előállítására fordítják majd.

Címlapkép: Getty Images
