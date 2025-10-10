Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Ledobta a bombát a Tesla: magyar árat kapott az olcsósított Model Y, már meg is lehet rendelni
Magyarországon is bemutatkozott a legolcsóbb Tesla Model Y, a Standard változatot 16 669 900 forintért lehet megrendelni - így a gyártó jóárasított SUV-ja jelenleg ugyanannyiba kerül, mint a legolcsóbb Model 3.
Már Magyarországon is kapható a Tesla Model Y olcsósított változata - közölte a gyártó a Pénzcentrummal. Mint írták, a Model Y Standard változat bevezetésével a márka tovább javítja az olyan elektromos autók hozzáférhetőségét, amelyek teljes mértékben képesek kielégíteni a háztartási igényeket.
Az olcsósított változat is alapfelszereltségként tartalmazza az Autopilot rendszert, a vezeték nélküli szoftverfrissítéseket és a Teljes önvezetéshez szükséges hardvert. A jármű távoli mobilalkalmazás-használatot kínál, útvonaltervezője valós időben mutatja a Supercharger-töltők elérhetőségét, mint minden más Tesla. Ott van benne a telefonkulcs, a klímatávvezérlés, a Sentry mód, a Dog mód, valamint több beépített játék- és szórakoztató funkció.
Viszont az első fényszórók között nincs ott a LED-csík, amely az "alap" Model Y egyik markáns eleme. És panoráma üvegtető sincs a Standardban.
Az utastér öt személy számára biztosít helyet, új, puha tapintású és tartós textil ülésekkel - eddig csak bőrülések voltak elérhetőek. A csomagtér 835 literes, a hátsó ülések lehajtásával pedig 2118 literre bővíthető. A modell új első és hátsó burkolatelemeket kapott, amelyek megkülönböztetik a többi Model Y változattól.
Azt írták, ez "minden idők leghatékonyabb" Model Y-ja, a WLTP szerinti fogyasztása 13,1 kWh/100 km, és a gyártó szerint a hatótávja 534 km. Az új, 18"-os Aperture felnik is az olcsósított modell sajátjai, ezekre olcsóbban lehet gumikat venni - eddig csak nagyobb kerekekkel volt elérhető az Y. A autó Európa számára a Gigafactory Berlin-Brandenburg gyárban készül.
Mennyibe kerül az olcsó Tesla Model Y Magyarországon?
Mától a Model Y alábbi kínálata érhető el Magyarországon területén:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- Model Y Standard -16 669 900 Ft
- Model Y Premium - Long Range hátsókerék-hajtás – 20 569 900 Ft
- Model Y Premium - Long Range összkerékhajtás – 21 681 900 Ft
- Model Y Performance – 25 369 900 Ft
A Standard modellek átadása novemberben kezdődik majd. A Standard modellhez háromféle fényezés választható, az alap fehér mellett a fekete és a szürke 500 ezer forintba kerül pluszban. Csak 18-as felnivel és fekete felnivel lehet megrendelni, vonóhorgot 515 ezer forintért lehet rá kérni, valamint kiegészítőként "négyévszakos belső burkolatok" is kérhetőek 95 ezer forintért.
Az olcsóbb Model Y mellett a Model 3 Standard értékesítése is megkezdődött a napokban az Egyesült államokban, ezt egyelőre nem hozzák Európába. Így viszont a legolcsóbb Y és a Magyarországon jelenleg elérhető, legolcsóbb Model 3 ugyanannyiba kerül.
Címlapkép: Tesla
Megszólalt a BYD: a présüzem és a fényezőcsarnok nem készül el időre, de elindul idén a gyártás Szegeden
A BYD továbbra is tartja magát az eredeti ütemtervhez, és 2025 végére tervezi elindítani a gyártást szegedi üzemében.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, hogy véleménye szerint az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, de 60 dollárs szint alá...
Megérkezett Magyarországra a Kia új elektromos SUV-ja, az EV5, amely akár 630 kilométeres hatótávot is kínál.
20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott.
Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.
A hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.
Az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre.
A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. A
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model 3 és Model Y kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
Az autóipari középpontban továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiahatékonyság áll.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát