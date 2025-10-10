Ledobta a bombát a Tesla: magyar árat kapott az olcsósított Model Y, már meg is lehet rendelni

Magyarországon is bemutatkozott a legolcsóbb Tesla Model Y, a Standard változatot 16 669 900 forintért lehet megrendelni - így a gyártó jóárasított SUV-ja jelenleg ugyanannyiba kerül, mint a legolcsóbb Model 3.

Már Magyarországon is kapható a Tesla Model Y olcsósított változata - közölte a gyártó a Pénzcentrummal. Mint írták, a Model Y Standard változat bevezetésével a márka tovább javítja az olyan elektromos autók hozzáférhetőségét, amelyek teljes mértékben képesek kielégíteni a háztartási igényeket.

Az olcsósított változat is alapfelszereltségként tartalmazza az Autopilot rendszert, a vezeték nélküli szoftverfrissítéseket és a Teljes önvezetéshez szükséges hardvert. A jármű távoli mobilalkalmazás-használatot kínál, útvonaltervezője valós időben mutatja a Supercharger-töltők elérhetőségét, mint minden más Tesla. Ott van benne a telefonkulcs, a klímatávvezérlés, a Sentry mód, a Dog mód, valamint több beépített játék- és szórakoztató funkció.

Viszont az első fényszórók között nincs ott a LED-csík, amely az "alap" Model Y egyik markáns eleme. És panoráma üvegtető sincs a Standardban.

Az utastér öt személy számára biztosít helyet, új, puha tapintású és tartós textil ülésekkel - eddig csak bőrülések voltak elérhetőek. A csomagtér 835 literes, a hátsó ülések lehajtásával pedig 2118 literre bővíthető. A modell új első és hátsó burkolatelemeket kapott, amelyek megkülönböztetik a többi Model Y változattól.

Azt írták, ez "minden idők leghatékonyabb" Model Y-ja, a WLTP szerinti fogyasztása 13,1 kWh/100 km, és a gyártó szerint a hatótávja 534 km. Az új, 18"-os Aperture felnik is az olcsósított modell sajátjai, ezekre olcsóbban lehet gumikat venni - eddig csak nagyobb kerekekkel volt elérhető az Y. A autó Európa számára a Gigafactory Berlin-Brandenburg gyárban készül.

Mennyibe kerül az olcsó Tesla Model Y Magyarországon?

Mától a Model Y alábbi kínálata érhető el Magyarországon területén:

Model Y Standard -16 669 900 Ft

Model Y Premium - Long Range hátsókerék-hajtás – 20 569 900 Ft

Model Y Premium - Long Range összkerékhajtás – 21 681 900 Ft

Model Y Performance – 25 369 900 Ft

A Standard modellek átadása novemberben kezdődik majd. A Standard modellhez háromféle fényezés választható, az alap fehér mellett a fekete és a szürke 500 ezer forintba kerül pluszban. Csak 18-as felnivel és fekete felnivel lehet megrendelni, vonóhorgot 515 ezer forintért lehet rá kérni, valamint kiegészítőként "négyévszakos belső burkolatok" is kérhetőek 95 ezer forintért.

Az olcsóbb Model Y mellett a Model 3 Standard értékesítése is megkezdődött a napokban az Egyesült államokban, ezt egyelőre nem hozzák Európába. Így viszont a legolcsóbb Y és a Magyarországon jelenleg elérhető, legolcsóbb Model 3 ugyanannyiba kerül.

Címlapkép: Tesla