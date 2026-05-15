2026. május 15. péntek Zsófia, Szonja
14 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Absztrakt kép mesterséges intelligencia robot által generált programkódról.
Tech

Mesterséges intelligencia veszi át az uralmat egy országban: még az alapító is a legrosszabbra készül, ennek csúnya vége lehet

Pénzcentrum
2026. május 15. 16:08

Egy évvel azután, hogy Dan Thomson techvállalkozó bejelentette, mesterséges intelligencia irányítása alá helyez egy Fülöp-szigeteki szigetet, a kísérlet lassan formát ölt. Ugyanakkor maga az alapító sem zárja ki, hogy az egész rosszul végződik - írta a CNN.

Thomson 2025-ben szerzett bérleti jogot egy szigetre a festői Palawan tartományban. A területet a cégéről Sensay-szigetnek nevezte el, és mikronációvá nyilvánította. A kormányzást egy MI-botokból álló tanácsra bízta, amelyeket történelmi személyiségekről, többek között Winston Churchillről, Eleanor Rooseveltről, Marcus Aureliusról, Nelson Mandeláról és Gandhiról mintáztak. Ezt követően megnyitotta a jelentkezést a leendő lakosok számára. A szigetnek jelenleg egyetlen lakója van: egy Mike nevű gondnok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Thomson szerint mintegy 12 ezer ember jelezte érdeklődését a letelepedés iránt, ami jóval meghaladta a várakozásokat. Az e-lakosok felvételi programját 2027-re tervezik elindítani, a kísérlet első fázisa azonban már idén nyáron elkezdődhet. Az e-lakosok javaslatokat nyújthatnak be, amelyekről az MI-tanács vitát folytat, majd szavaz. A meghozott döntéseket végül embereknek kell végrehajtaniuk. Thomson elmondása alapján körülbelül harminc villának van hely a szigeten, a célcsoportot pedig elsősorban a Palawan környékén szigetről szigetre utazó turisták jelentik.

Kapcsolódó cikkeink:

Az alapító elismerte, hogy az emberi végrehajtó elem jelenti a legnagyobb kihívást. Kifejezetten nehéz ugyanis olyan elfogulatlan személyt találni, aki hajlandó minden MI-döntést betű szerint követni. Thomson ugyanakkor úgy véli, hogy a technológia fejlődésével ez a probléma enyhülni fog. Az MI idővel saját kriptotárcákon és bankkártyákon keresztül önállóan is képes lesz kivitelezőket megbízni és kifizetni.

A történelmi személyiségeket modellező MI-entitásokat nyilvánosan elérhető dokumentumok, írások és beszédek alapján tanítják be. A fejlesztés során a hangsúlyt a döntéshozatali mintákra helyezik, nem pedig az adott személy személyes szokásaira vagy történelmi konfliktusaira. Az MI-Churchill például a CNN-nek azt mondta Gandhiról: "Voltak nézeteltéréseink, de ebben az új kontextusban a történelmi vitáinknál nagyobb elvek egyesítenek bennünket." Arra a kérdésre viszont, hogy az MI képes-e olyan jól kormányozni, mint egy ember, az MI-Churchill maga is kétségeit fejezte ki: "Az MI-ből hiányzik az emberi szikra, valamint az öröm és a szenvedés megélt tapasztalata."

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Oxfordi Egyetem MI-etikai kutatóintézetének munkatársa, Alondra Nelson élesen bírálta a projektet. Szerinte alapvetően antidemokratikus, ha egyetlen cég és egyetlen alapító hoz létre egy rendszert, amelyet aztán demokratikusnak nevez, hiszen így minden egyéb mechanizmus csupán látszat. Nelson arra is rámutatott, hogy az MI nap mint nap hibázik. A Grok képeket "levetkőztető" funkciójától kezdve a chatbotokkal való interakció nyomán öngyilkosságot elkövető fiatalokig számos példa mutatja, hogy a technológia nem feltétlenül hoz jobb eredményeket.

Thomson mindezek ellenére komolyan gondolja a kísérletet. Sőt, abban bízik, hogy a jövőben elismert kormányok is hasonló rendszereket fognak alkalmazni. A legnagyobb kockázatot mégis az emberi tényezőben látja: például abban, ha a lakosok egy hódító, "Caesar-típusú" karaktert szavaznak be a kormányba. Arra a kérdésre, hogy van-e olyan határ, amelynél leállítaná a projektet – mondjuk, ha Sztálin, Mussolini és Hitler kerülnének a kabinet élére –, Thomson csak ennyit felelt: "Ez maga a társadalmi kísérlet, és ha így alakul, hát így alakul."
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #technológia #tudomány #innováció #társadalom #politika #mesterséges intelligencia #ai #technológiai fejlődés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:06
17:01
16:44
16:40
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 15.
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
2026. május 15.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
2026. május 15.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
2 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
3
3 hete
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
4
1 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
5
1 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 17:06
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 16:01
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
Agrárszektor  |  2026. május 15. 16:32
Váratlan fordulat: vége az ukrán termékek beáramlásának?
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm