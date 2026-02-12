Tovább folytatódik a kínai autóháború: sokkoló döntés született, vége a szuperolcsó járművek korának

A kínai hatóságok határozott lépéseket tettek az autóiparban dúló árháború megfékezésére, megtiltva a járművek önköltség alatti értékesítését, ami jelentős változásokat hozhat a világ legnagyobb autópiacán - írja a Bloomberg.

Kína piacfelügyeleti hatósága végleges iránymutatást adott ki, amely megtiltja az autógyártóknak, hogy termékeik teljes előállítási költsége alatt értékesítsék járműveiket - számolt be a Bloomberg. A szabályozás átfogóan értelmezi a költségeket, beleértve nemcsak a gyártási, hanem az adminisztratív, pénzügyi és értékesítési kiadásokat is, ezzel bezárva egy olyan kiskaput, amely eddig lehetővé tette az agresszív piaci terjeszkedést.

Az intézkedés egy szélesebb körű szabályozási csomag része, amely a világ legnagyobb autópiacán évek óta zajló árháború megfékezését célozza. A piaci verseny jelentősen átrendezte az ágazatot, megerősítve olyan nagyvállalatokat, mint a BYD és a Tesla, miközben számos kisebb gyártót a csőd szélére sodort. A versenyhelyzet következtében a gyártók gyakran árengedményekre kényszerítették beszállítóikat és kitolták a fizetési határidőket, ami az ellátási lánc egészében feszültséget generált.

Az új szabályozás tiltja az árkartellezést a gyártók és beszállítók között, valamint azt is, hogy a márkák különféle visszatérítési rendszerekkel veszteséges értékesítésre kényszerítsék kereskedőiket. A digitális autóértékesítési platformokat a hatóság valós idejű piaci megfigyelőként definiálja, és elvárja tőlük, hogy rendellenesen alacsony árak esetén kockázati figyelmeztetést küldjenek mind a fogyasztóknak, mind a felügyeleti szerveknek.

A szoftveralapú járművekre vonatkozó előírások is szigorodtak. A gyártók kötelesek előre jelezni az ingyenes szoftveres próbaidőszakok lejáratát, és nem tehetnek utólag fizetőssé olyan funkciókat, amelyeket a vásárláskor nem tüntettek fel egyértelműen. Bár Peking korábban is kilátásba helyezett súlyos szankciókat a szabályok megszegőivel szemben, az év elején újabb árcsökkentési hullám indult, jelezve, hogy az árverseny megfékezése továbbra is jelentős kihívást jelent a szabályozó hatóságok számára.