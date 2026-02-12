A német prémiumautó-gyártó szerint az idei évben a profitmarzs legjobb esetben is stagnálhat
Tovább folytatódik a kínai autóháború: sokkoló döntés született, vége a szuperolcsó járművek korának
A kínai hatóságok határozott lépéseket tettek az autóiparban dúló árháború megfékezésére, megtiltva a járművek önköltség alatti értékesítését, ami jelentős változásokat hozhat a világ legnagyobb autópiacán - írja a Bloomberg.
Kína piacfelügyeleti hatósága végleges iránymutatást adott ki, amely megtiltja az autógyártóknak, hogy termékeik teljes előállítási költsége alatt értékesítsék járműveiket - számolt be a Bloomberg. A szabályozás átfogóan értelmezi a költségeket, beleértve nemcsak a gyártási, hanem az adminisztratív, pénzügyi és értékesítési kiadásokat is, ezzel bezárva egy olyan kiskaput, amely eddig lehetővé tette az agresszív piaci terjeszkedést.
Az intézkedés egy szélesebb körű szabályozási csomag része, amely a világ legnagyobb autópiacán évek óta zajló árháború megfékezését célozza. A piaci verseny jelentősen átrendezte az ágazatot, megerősítve olyan nagyvállalatokat, mint a BYD és a Tesla, miközben számos kisebb gyártót a csőd szélére sodort. A versenyhelyzet következtében a gyártók gyakran árengedményekre kényszerítették beszállítóikat és kitolták a fizetési határidőket, ami az ellátási lánc egészében feszültséget generált.
Az új szabályozás tiltja az árkartellezést a gyártók és beszállítók között, valamint azt is, hogy a márkák különféle visszatérítési rendszerekkel veszteséges értékesítésre kényszerítsék kereskedőiket. A digitális autóértékesítési platformokat a hatóság valós idejű piaci megfigyelőként definiálja, és elvárja tőlük, hogy rendellenesen alacsony árak esetén kockázati figyelmeztetést küldjenek mind a fogyasztóknak, mind a felügyeleti szerveknek.
A szoftveralapú járművekre vonatkozó előírások is szigorodtak. A gyártók kötelesek előre jelezni az ingyenes szoftveres próbaidőszakok lejáratát, és nem tehetnek utólag fizetőssé olyan funkciókat, amelyeket a vásárláskor nem tüntettek fel egyértelműen. Bár Peking korábban is kilátásba helyezett súlyos szankciókat a szabályok megszegőivel szemben, az év elején újabb árcsökkentési hullám indult, jelezve, hogy az árverseny megfékezése továbbra is jelentős kihívást jelent a szabályozó hatóságok számára.
Az intézkedés célja, hogy a mobiltelefonos parkolás költsége megegyezzen a parkolóautomatás fizetés díjával.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2025-ben tovább romlott a budapesti közlekedés az egyik legnagyobb navigációs cég friss éves adatai szerint.
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet
Értékesítési tilalom és akár tömeges visszahívás is fenyegeti a Renault-t egy szabadalmi jogvita miatt. A cég fellebbez, miközben peren kívüli megállapodás is körvonalazódhat.
A kőolajvállalatok szerint ezek az üzemanyagok növelik a teljesítményt, csökkentik a fogyasztást és csendesebbé teszik a motort. De mi igaz ebből?
A BYD szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is a Dolphin Surf után.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium új KRESZ-tervezete két kategóriába sorolná a motoros rollereket
Több mint 22 milliárd eurós leírást jelentett be a Stellantis, miután visszafogja elektromosautó-ambícióit a gyengébb kereslet és a kedvezőtlen amerikai szabályozási környezet miatt.
A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán.
Egyre közelebb a zöld lámpa: kulcsfontosságú gyorsforgalmi út épülhet meg a magyar vidéken, erre sokan vártak már
A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzési eljárást indított egy mintegy 41 kilométer hosszú gyorsforgalmi út megépítésére és üzemeltetésére Vas vármegyében.
Figyelem! Tűzveszélyes autókat hív vissza a Ford: Magyarországon is kedvelt modell érintett, azonnal lépni kell
A Ford világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt, az 1,5 literes EcoBoost motor hibája okán.
A fővárosban telepített traffiboxok januárban összesen 437 gyorshajtót rögzítettek négy budapesti kerületben.
A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.
A budapesti utak állapota kritikusra romlott: a téli időjárás miatt naponta akár ezer új kátyú is keletkezhet.
Visszafogott forgalommal indult 2026 januárja a magyar autópiacon: a forgalomba helyezett személyautók száma elmaradt az egy évvel korábbitól.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Az iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a BMW már a 2026-os év végéig lekötötte a modell gyártókapacitását.
Szakértői becslések szerint a sebességhatár emelése akár meg is duplázhatja a halálesetek számát a gyorsforgalmi utakon.
Sokkoló bejelentés, eltűnt az egyik legolcsóbb üzemanyag az egyik kúthálózatnál: foghatják a fejüket az autósok
Kivezették a gázt a hálózatból, az LPG-vel közlekedőknek most új megoldást kell találniuk.
