A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Nagy bejelentenivalója van a Teslának holnap: mire készül megint Elon Musk?
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat, ami a befektetők körében máris pozitív fogadtatásra talált - közölte a Reuters.
Az Elon Musk vezette autógyártó vasárnap egy kilenc másodperces videót tett közzé az X közösségi platformon, amelyen egy jármű látható bekapcsolt fényszórókkal, sötét környezetben. A vállalat egy másik videóban a "10/7" dátummal utalt a keddi eseményre, ami a részvények 2%-os emelkedését eredményezte a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
A Tesla korábban elhalasztotta a Model Y olcsóbb változatának bevezetését az Egyesült Államokban. A vállalat júniusban közölte, hogy elkészültek az első példányok, de az értékesítést csak a negyedik negyedévben kezdik meg, és a tervezettnél lassabban futtatják fel a gyártást.
A leegyszerűsített változat előállítási költsége körülbelül 20%-kal alacsonyabb lehet a frissített Model Y-hoz képest, és a források szerint 2026-ra évi mintegy 250 000 darabos gyártási kapacitást érhet el az USA-ban.
A bejelentés a Tesla rekordot jelentő harmadik negyedéves szállítási adatait követi, amelyet az elektromos járművek iránti megnövekedett kereslet hajtott a szeptember 30-án lejárt 7 500 dolláros amerikai adókedvezmény előtt. Az elemzők azonban az ösztönző megszűnésével a következő hónapokban az eladások visszaesésére számítanak.
A Wall Street várakozásai szerint a Tesla szállításai jövőre 1,85 millió járműre ugranak, amelyből 2026-ban 155 610 darabot tehet ki az olcsóbb modell a Visible Alpha becslései alapján.
A Tesla elöregedő modellkínálattal küzd, mivel évek óta nem vezetett be új tömegpiaci járművet, és nagyrészt a Model 3 és Model Y fokozatos frissítéseire támaszkodik az eladások növeléséhez. Legutóbbi jelentős bevezetése, a Cybertruck értékesítése is nehézségekbe ütközik, a vállalat az elmúlt hónapokban több ezer dolláros kedvezményeket kínált a készleten lévő járművekre.
A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model 3 és Model Y kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
Az autóipari középpontban továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiahatékonyság áll.
Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, mutatjuk, hol vannak még az országban.
A tüzet percek alatt eloltották, sérülés nem történt. A gyárat csak a napokban adták át hivatalosan.
Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból.
A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.
Bodrogi Gyula 91 évesen is gyakorta vezet, de tisztában van a korlátaival: legutóbbi fellépésére például taxival ment, mert nem akart bajlódni a parkolással.
Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik
Esős időben a balesetek kockázata kétszeresére nő a száraz útburkolathoz képest.
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik.
Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében - figyelmeztetett az Útinform a honlapján.
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában, mivel nem fogynak annyira az elektromos autók.
A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
