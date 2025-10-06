2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Upland, CA USA - 2023. június 19.: Az Uplandben található TESLA Delivery Center a Tesla által tervezett és gyártott elektromos járműveket támogatja egész Dél-Kaliforniában. A Tesla egy multinacionális autóipari és energetikai vállalat,
Autó

Nagy bejelentenivalója van a Teslának holnap: mire készül megint Elon Musk?

Pénzcentrum
2025. október 6. 15:42

A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat, ami a befektetők körében máris pozitív fogadtatásra talált - közölte a Reuters.

Az Elon Musk vezette autógyártó vasárnap egy kilenc másodperces videót tett közzé az X közösségi platformon, amelyen egy jármű látható bekapcsolt fényszórókkal, sötét környezetben. A vállalat egy másik videóban a "10/7" dátummal utalt a keddi eseményre, ami a részvények 2%-os emelkedését eredményezte a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tesla korábban elhalasztotta a Model Y olcsóbb változatának bevezetését az Egyesült Államokban. A vállalat júniusban közölte, hogy elkészültek az első példányok, de az értékesítést csak a negyedik negyedévben kezdik meg, és a tervezettnél lassabban futtatják fel a gyártást.

A leegyszerűsített változat előállítási költsége körülbelül 20%-kal alacsonyabb lehet a frissített Model Y-hoz képest, és a források szerint 2026-ra évi mintegy 250 000 darabos gyártási kapacitást érhet el az USA-ban.

A bejelentés a Tesla rekordot jelentő harmadik negyedéves szállítási adatait követi, amelyet az elektromos járművek iránti megnövekedett kereslet hajtott a szeptember 30-án lejárt 7 500 dolláros amerikai adókedvezmény előtt. Az elemzők azonban az ösztönző megszűnésével a következő hónapokban az eladások visszaesésére számítanak.

A Wall Street várakozásai szerint a Tesla szállításai jövőre 1,85 millió járműre ugranak, amelyből 2026-ban 155 610 darabot tehet ki az olcsóbb modell a Visible Alpha becslései alapján.

A Tesla elöregedő modellkínálattal küzd, mivel évek óta nem vezetett be új tömegpiaci járművet, és nagyrészt a Model 3 és Model Y fokozatos frissítéseire támaszkodik az eladások növeléséhez. Legutóbbi jelentős bevezetése, a Cybertruck értékesítése is nehézségekbe ütközik, a vállalat az elmúlt hónapokban több ezer dolláros kedvezményeket kínált a készleten lévő járművekre.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #tesla #tőzsde #bejelentés #részvény #autógyártás #elon musk #elektromos jármű

