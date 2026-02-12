Elképesztő, mi történik a magyar autópiacon: rengetegen válnának meg ilyen kocsijuktól

Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal januári közös elemzése, amely alapján a hazai használtautó-piac súlypontja egyértelműen a középkategóriára tolódott.

2026 januárjában a kínálat 28,9 százaléka a 2,5–5 millió, 23,4 százaléka az 5–10 millió forintos sávba tartozott. Vagyis a meghirdetett autók több mint fele már ebben a két árkategóriában koncentrálódik. A 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 12,3 százalékkal csökkent, miközben a 2,5–5 milliós sáv 7, az 5–10 milliós kategória közel 16 százalékkal bővült. A kínálati átlagár 5,6 millió forint volt, ami 1,8 százalékos éves emelkedést jelent.

A kínálat közel fele, mintegy 50 ezer autó benzines volt, a dízelek aránya 41 százalékot tett ki. Az alternatív hajtású modellek aránya még mindig alacsonyabb, az elektromos autók 5,4, a hibridek 4,8 százalékon állnak. Ugyanakkor az elektromos kínálat egy év alatt 23,3 százalékkal, a hibrideké 15,5 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzines autók száma 1,9, a dízeleké 5,1 százalékkal csökkent.

Árban a hibridek vezetnek 11,4 millió forintos átlaggal, az elektromos modellek átlagára 10,9 millió forintra mérséklődött. Éves alapon a hibridek 6,7, az elektromosok 11,2 százalékkal lettek olcsóbbak.

A benzines autók átlagosan 152 ezer, a dízelek 218 ezer kilométerrel szerepelnek a kínálatban, vagyis a dízelek közel 43 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel kerülnek piacra. A benzinesek átlagéletkora 13,3 év, a dízeleké 12,1 év. Az éves adatok szerint a dízelek futása alig csökkent, a benzineseké mérsékeltebben esett vissza.

A statisztikai modell alapján egy autó évente 6,9–7,7 százalékot veszít az értékéből, minden ezer kilométer további 0,2 százalékos árcsökkenést jelent. Az állapot kulcstényező: az újszerű autók több mint 20 százalékkal drágábbak, míg a sérültek ára átlagosan 60 százalékkal alacsonyabb.

Modell és márka: nagy különbségek

A legnépszerűbb modellek közül az Audi A6 volt a legdrágább 7,3 millió forintos átlaggal, míg a Suzuki Swift maradt a legolcsóbb 1,9 millió forinttal. A Swift ára egy év alatt 28,7 százalékkal nőtt, ami a legnagyobb drágulás a toplistán.

A prémiumszegmensben a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi 8,2–10,2 millió forintos átlagárral vezetik a listát. A középső sávban a Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen 4,8–5,3 millió forint körül mozognak. Az alsóbb árkategóriát a Renault és az Opel képviseli 3 millió forint alatti átlaggal. Az adatok alapján a piac egyre inkább a 2,5–10 millió forintos tartományra épül, miközben a dízelek visszaszorulnak, az alternatív hajtások pedig gyorsan erősödnek.