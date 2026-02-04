Felfoghatatlan, ami történt: Elon Musk átlépett egy határt, amit eddig egyik ember sem

Újabb történelmi rekordot döntött Elon Musk: a Forbes szerint a világ leggazdagabb embere már 800 milliárd dollár feletti vagyonnal rendelkezik.

Elon Musk lett az első ember a történelemben, akinek a vagyona átlépte a 800 milliárd dolláros határt – írja a Forbes amerikai kiadása. A gazdasági lap becslése szerint Musk vagyona hétfőn elérhette a 852 milliárd dollárt, miután a SpaceX felvásárolta az xAI nevű mesterségesintelligencia- és közösségimédia-vállalatot, amely részben szintén Musk érdekeltsége.

A tranzakcióval létrejött gigavállalat értékét a Forbes 1250 milliárd dollárra teszi. Az ügylet önmagában 84 milliárd dollárral növelte Musk vagyonát, aki az egyesült cég részvényeinek 43 százalékát birtokolja.

Az üzletember az elmúlt négy hónapban sorra döntötte meg a vagyonrekordokat: 2025 októberében elsőként lépte át az 500 milliárd dollárt, december közepén a 600-at, néhány nappal később pedig a 700 milliárdot is. Jelenleg 571 milliárd dollárral előzi meg a világ második leggazdagabb emberét, a Google társalapítóját, Larry Page-et.

A példátlan vagyonosodás azonban nem botrányoktól mentes. Musk neve az utóbbi időben az Epstein-akták kapcsán is felmerült, miközben az xAI által fejlesztett Grok mesterséges intelligencia miatt is egyre nagyobb nyomás nehezedik rá. A rendszer ugyanis többször generált meztelen vagy erősen szexualizált képeket nőkről, beleegyezésük nélkül, sőt kiskorúakról is.

A vállalat magyarázkodásra kényszerült, és bár ígéretet tettek a problémák kezelésére, a vitatott tartalmak továbbra is megjelennek. A helyzet odáig fajult, hogy az Európai Unió eljárást indított Musk cége ellen a Grok működése miatt.

Címlapi kép: Filip Singer, MTI/MTVA