Grünheide, 2024. március 13.Elon Musk, a Tesla Motors vezérigazgatója a cég németországi, grünheidei gyárában 2024. március 13-án. Nyolc nappal korábban a baloldali szélsõséges Vulkán Csoport megtámadta a gyár áramellátó rendszeré
Világ

Felfoghatatlan, ami történt: Elon Musk átlépett egy határt, amit eddig egyik ember sem

Pénzcentrum
2026. február 4. 12:18

Újabb történelmi rekordot döntött Elon Musk: a Forbes szerint a világ leggazdagabb embere már 800 milliárd dollár feletti vagyonnal rendelkezik.

Elon Musk lett az első ember a történelemben, akinek a vagyona átlépte a 800 milliárd dolláros határt – írja a Forbes amerikai kiadása. A gazdasági lap becslése szerint Musk vagyona hétfőn elérhette a 852 milliárd dollárt, miután a SpaceX felvásárolta az xAI nevű mesterségesintelligencia- és közösségimédia-vállalatot, amely részben szintén Musk érdekeltsége.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tranzakcióval létrejött gigavállalat értékét a Forbes 1250 milliárd dollárra teszi. Az ügylet önmagában 84 milliárd dollárral növelte Musk vagyonát, aki az egyesült cég részvényeinek 43 százalékát birtokolja.

Az üzletember az elmúlt négy hónapban sorra döntötte meg a vagyonrekordokat: 2025 októberében elsőként lépte át az 500 milliárd dollárt, december közepén a 600-at, néhány nappal később pedig a 700 milliárdot is. Jelenleg 571 milliárd dollárral előzi meg a világ második leggazdagabb emberét, a Google társalapítóját, Larry Page-et.

Kapcsolódó cikkeink:

A példátlan vagyonosodás azonban nem botrányoktól mentes. Musk neve az utóbbi időben az Epstein-akták kapcsán is felmerült, miközben az xAI által fejlesztett Grok mesterséges intelligencia miatt is egyre nagyobb nyomás nehezedik rá. A rendszer ugyanis többször generált meztelen vagy erősen szexualizált képeket nőkről, beleegyezésük nélkül, sőt kiskorúakról is.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A vállalat magyarázkodásra kényszerült, és bár ígéretet tettek a problémák kezelésére, a vitatott tartalmak továbbra is megjelennek. A helyzet odáig fajult, hogy az Európai Unió eljárást indított Musk cége ellen a Grok működése miatt.

Címlapi kép: Filip Singer, MTI/MTVA
