Megint meghátráltak a vébé szervezői a szurkolók előtt: nagyon lecsapták a jegyárakat

A szurkolók tiltakozásának hatására csökkentették a new jersey-ben rendezett világbajnoki mérkőzésekre közlekedő vonatok és buszok jegyárait. Az eredetileg bejelentett összegek komoly felháborodást váltottak ki - írta meg a BBC Sport.

A MetLife Stadionba – amely a FIFA névhasználati szabályzata értelmében a torna idején New York/New Jersey Stadion néven fut majd – tartó vonatjegy ára 150 dollárról 98 dollárra mérséklődött. A transzferjáratok viteldíja eközben 80 dollárról 20 dollárra esett vissza. Érdemes megjegyezni, hogy a Manhattan Penn Station és a stadion közötti, körülbelül 30 kilométeres távolságra szóló retúrjegy normál esetben mindössze 12,90 dollárba kerül.

A helyszín nyolc mérkőzésnek ad otthont. Itt rendezik többek között a döntőt, illetve Anglia egyik L-csoportbeli meccsét is. A szurkolói szervezetek korábban "csillagászati" árakról beszéltek. Thomas Concannon, a Football Supporters' Association angol szurkolói szervezet vezetője szerint az árazás "teljesen eltért a megszokottól". Mikie Sherril, New Jersey kormányzója szintén bírálta a FIFA-t, amiért nem volt hajlandó támogatni a közlekedést. Kijelentette továbbá, hogy a helyi adófizetők nem fogják állni a számlát.

Az oroszországi és a katari világbajnokságon a tömegközlekedés ingyenes volt a szurkolók számára. Az Egyesült Államok a 2018-as pályázatában eredetileg ugyanezt vállalta. Egy 2023-as módosítás nyomán azonban már csak az önköltségi áron történő utaztatást garantálták. Az árcsökkentést végül vállalati szponzoráció tette lehetővé. Ahogy Sherril keddi közleményében fogalmazott, mindezt az adófizetők terhelése nélkül sikerült megoldani.

Kathy Hochul, New York kormányzója a buszjegyek 75 százalékos árcsökkentését jelentette be. Hozzátette, hogy a jegyek 20 százalékát a New York-i lakosok számára tartják fenn, elismerve ezzel a rendezésben vállalt szerepüket.

Máshol viszont nem ilyen kedvező a helyzet. A Foxborough-ban (Boston) rendezett meccsek esetében a közlekedési költségek több mint 300 százalékkal emelkedtek. A szokásos 20 dolláros retúrjegy helyett 80 dollárt kell fizetniük a szurkolóknak. Ez közvetlenül érinti az angol és a skót drukkereket is. Anglia június 23-án Ghána ellen lép pályára Foxborough-ban, majd június 27-én Panama ellen a MetLife Stadionban. Eközben Skócia két mérkőzését is Foxborough-ban játssza. A helyszínek közül Kansas City 15 dolláros retúr buszjegyet kínál, Philadelphia pedig a torna idejére is megtartotta a szokásos 2,90 dolláros árat.