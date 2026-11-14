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A munkások a nedves szövőszövőműhelyből szárított textíliákat viszik ki a napra száradni, Narshindhi, Banglades.
Világ

Súlyos sztrájkok bénítják Banglades textilüzemeit: ezt a globális ruhaipar is megérezheti, fast fashion márkák is érintettek lehetnek

MTI
2026. november 14. 14:58 1 perc

Legkevesebb 59 textilüzem működését függesztették fel szombaton Bangladesben, a textilipari munkások országszerte zajló tiltakozásai és sztrájkai miatt. Az emberek több bért és jobb munkakörülményeket követelnek.

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A rendőrség tájékoztatása szerint a leállások érintik a főváros, Dakka ipari körzeteit is. A szóban forgó üzemek közül néhányban határozatlan időre függesztették fel a munkát, egynél pedig a vezetőség 24 órás leállást jelentett be.

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A tiltakozások - amelyekben már legalább ketten meghaltak - október végén kezdődtek, amikor több ezer munkás követelte, hogy a jelenlegi, 12 500 taka (32 500 forint) havi bérüket legalább 30 000-re (78 ezer forint) emeljék, illetve a munkakörülmények javítását sürgették.

A Bangladesi Ruhagyártók és Forgalmazók Testülete szombatra rendkívüli ülést hívott össze. A textil- és a ruhaipar jelenti az ázsiai ország gazdasági növekedésének fő forrását. Bár az ország Kína után a világ második legnagyobb textilipari exportőre, a szektor dolgozóinak fizetését legutóbb öt évvel ezelőtt, 2018 decemberében emelték. A Bangladesben működő mintegy 3500 textilgyár nagyjából négymillió embernek - többségében nőknek - ad munkát.

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Címlapkép: Getty Images
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