Az akcióban 14 ország bűnüldöző szervei vettek részt, közös céljuk a dark webes piactereken működő kábítószer-hálózatok felszámolása volt.
Súlyos sztrájkok bénítják Banglades textilüzemeit: ezt a globális ruhaipar is megérezheti, fast fashion márkák is érintettek lehetnek
Legkevesebb 59 textilüzem működését függesztették fel szombaton Bangladesben, a textilipari munkások országszerte zajló tiltakozásai és sztrájkai miatt. Az emberek több bért és jobb munkakörülményeket követelnek.
A rendőrség tájékoztatása szerint a leállások érintik a főváros, Dakka ipari körzeteit is. A szóban forgó üzemek közül néhányban határozatlan időre függesztették fel a munkát, egynél pedig a vezetőség 24 órás leállást jelentett be.
A tiltakozások - amelyekben már legalább ketten meghaltak - október végén kezdődtek, amikor több ezer munkás követelte, hogy a jelenlegi, 12 500 taka (32 500 forint) havi bérüket legalább 30 000-re (78 ezer forint) emeljék, illetve a munkakörülmények javítását sürgették.
A Bangladesi Ruhagyártók és Forgalmazók Testülete szombatra rendkívüli ülést hívott össze. A textil- és a ruhaipar jelenti az ázsiai ország gazdasági növekedésének fő forrását. Bár az ország Kína után a világ második legnagyobb textilipari exportőre, a szektor dolgozóinak fizetését legutóbb öt évvel ezelőtt, 2018 decemberében emelték. A Bangladesben működő mintegy 3500 textilgyár nagyjából négymillió embernek - többségében nőknek - ad munkát.
Több mint ezer elszabadult szarvasmarha okoz károkat és akadályozza a közlekedést: válsághelyzet kihirdetését kérte Kriva Palanka polgármestere
A válsághelyzet kihirdetésére azért van szükség, mert a helyi hatóságok nem rendelkeznek elegendő eszközzel és kapacitással az állatok befogásához és elhelyezéséhez.
Legalább hárman meghaltak, több mint tízen pedig megsebesültek az orosz hadsereg péntekre virradóra végrehajtott légicsapásaiban.
Lakóházakat, óvodát és egészségügyi intézményt is elértek az orosz drónok, gyerekek is megsérültek.
Bár szerdán lezárult az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalások első fordulója, a diplomáciai lépéseket kiterjedt, orosz területeket célzó ukrán dróntámadások kísérték.
A szerzők az elmúlt két évezred népességi adatait vizsgálták, majd matematikai modellt állítottak fel a növekedési folyamat előrejelzésére.
A kínai elnök csütörtökön, Pekingben, a kínai forradalmi vezető, Szun Jat-szen születésének 160. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen beszélt Tajvan jövőjéről.
Az Euronews elemzése szerint akár az egész mesterségesintelligencia-ipar számára komoly következményekkel járhat, ha Jensen Huangnak távoznia kell az Nvidia éléről.
Ismét súlyos orosz támadás érte Ukrajnát: több mint 160 település maradt áram nélkül, halálos áldozat is van
Rakétákkal és drónokkal támadta az orosz hadsereg Ukrajnát, az ország északnyugati részén fekvő Rivne megyében több mint 160 településen megszűnt az áramszolgáltatás.
Újabb hatalmas vereség Trumpéknak: olyan államban is elbuktak a republikánusok, ahol évtizedek óta nem történt ilyen
Történelmi fordulat Mississippiben: közel 44 év után ismét demokrata szenátora lehet az államnak.
Új korszak jöhet a Hormuzi-szorosban: Irán olyan változásokat követel, amelyek a világ olajkereskedelmét érinthetik
Teherán és Omán közösen veszi át a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést, a stratégiai fontosságú vízi út státusza ugyanis véglegesen megváltozott.
A dolgozók a viharos időjárás ellenére vonultak utcára, hogy a súlyos lakhatási válság, az elszálló bérleti díjak és a kilakoltatások ellen tiltakozzanak.
Az amerikai és izraeli légicsapások ellenére Irán továbbra is havonta mintegy ötven ballisztikus rakétát képes előállítani,
Az amerikai másodlagos szankciók hatására Oroszország kénytelen volt feladni azt a tervét, hogy a nemzetközi kereskedelemben a kínai jüannal váltsa ki a dollárt
Áramhiány miatt ideiglenesen lekapcsolják a közvilágítást Kijevben, hogy biztosítani tudják a legfontosabb városi létesítmények folyamatos energiaellátását.
Oroszország új, kis méretű és olcsó robotrepülőgépek tömeggyártásába kezdett, amelyek alacsony repülési magasságuk és nagy sebességük miatt komoly kihívást jelentenek az ukrán légvédelem számára.
Egyiptom már hónapokkal a parlamenti felhatalmazás megszerzése előtt jelentős katonai erőt telepített Szaúd-Arábiába.
Bár a piacok az iráni háború enyhülésére számítanak, és a kőolaj ára kéthavi mélypontra esett, a közel-keleti régióban továbbra is folyamatosak a támadások.
Nagyszabású fogolycseréről és az egyeztetések folytatásáról állapodott meg Oroszország és Ukrajna az Abu-Dzabiban tartott béketárgyalásokon.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.