Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette

Bezárja hazai üzleteit a Devergo, a boltok helyét pedig egy görög fast fashion márka, a Pink Woman veszi át. A több mint négy évtizedes múltra visszatekintő divatmárka mögött álló, magyar–görög tulajdonosi hátterű vállalatcsoport nem vonul ki a piacról, de profilt vált, miután a háttércég a 2025-ös üzleti évet jelentős, 281 millió forintos veszteséggel zárta - írta a Világgazdaság.

A hazai, részben franchise-rendszerben működő Devergo-üzletek átalakítása már zajlik. A tervek szerint mind a kilenc magyarországi üzlethelyiségben a Pink Woman jelenik meg. Bár az online értékesítés jövőjéről egyelőre nincs pontos információ, a fizikai üzlethálózat megszűnése egyértelmű stratégiai irányváltást jelez. A cégcsoport a meglévő kereskedelmi és logisztikai infrastruktúráját egy gyorsabban növekvő, elsősorban a fiatal nőket célzó, megfizethető divatmárkára állítja át. A Pink Woman egyébként nem teljesen új szereplő, hiszen 2012 óta jelen van a magyar piacon.

A drasztikus lépés hátterében a márka jogaiért és nemzetközi működtetéséért felelős Flas Kft. 2025-ös pénzügyi adatai állhatnak. A cég beszámolója szerint egyetlen év alatt több mint 334 millió forintos eredményromlás következett be, mivel a korábbi 52,9 millió forintos nyereség 2025-re 281,1 millió forintos veszteségbe fordult át.

Mindez nem az árbevétel visszaesésének tudható be, hiszen a vállalat forgalma kismértékben nőtt, és elérte a 2,846 milliárd forintot. A negatív eredményt a működési költségek – különösen az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások – ugrásszerű emelkedése okozta. Bár a veszteség önmagában nem feltétlenül kényszerítette volna ki a hálózat átalakítását, a számok egyértelműen jelentős költségoldali problémákra és a szerkezeti váltás szükségességére mutattak rá.

A pénzügyi nehézségek és a stratégiai átállás azért is figyelemre méltók, mert a tulajdonosi körben tavaly ősszel jelentős változás történt, amikor Görög Zita modell és műsorvezető 20 százalékos részesedést vásárolt a Flas Kft.-ben. A többségi tulajdon ugyanakkor az alapító Thomas Psarogiannis és családja kezében maradt.

A Devergo az 1980-as években indult Olaszországból, majd az 1992-es hazai megjelenését követően a magyar divatpiac egyik meghatározó, nyugatias hangzású márkájává vált. Később a magyar vállalkozás szerezte meg a márka nemzetközi védjegyjogait is. Bár globálisan a gyártás és a forgalmazás továbbra is folytatódik, a magyarországi üzletek bezárásával egy korszak zárul le a hazai piacon. A vállalatcsoport a jövőben egyértelműen a Pink Woman terjeszkedésére épít itthon, a márkaváltás pontos részleteiről pedig későbbre ígért tájékoztatást a cég.