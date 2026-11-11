Sötétségbe borul az ukrán főváros: drasztikus lépésre kényszerültek az áramhiány miatt

Áramhiány miatt ideiglenesen lekapcsolják a közvilágítást Kijevben, hogy biztosítani tudják a legfontosabb városi létesítmények folyamatos energiaellátását. Az intézkedés alól kizárólag a légvédelmi riasztórendszereket is kiszolgáló hálózati elemek jelentenek kivételt.

A teljes korlátozás a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és parkok világítását érinti, a végrehajtásért pedig a Kijivmiszkszvitlo önkormányzati vállalat felel. A lépésre azért volt szükség, hogy a szűkös energiakapacitások mellett a kritikus infrastruktúra élvezzen elsőbbséget - számolt be a Portfolio.

A szigorú intézkedés alól csupán azok az elosztószekrények mentesülnek, amelyek egyúttal riasztórendszereket is ellátnak árammal. Ezeken a pontokon a közvilágítás csak akkor üzemel, ha az adott körzetben éppen nincs áramszünet, de a lámpák ilyenkor is legfeljebb este tíz óráig világíthatnak.

Az ellátási nehézségek kezelésével párhuzamosan az ukrán fővárosban a lakossági tájékoztatást is igyekeznek javítani. A helyi áramszolgáltató, a DTEK együttműködést indított a kormányzati ügyfélszolgálattal, így a kijeviek már közvetlenül telefonon is naprakész információkat kérhetnek a hálózat aktuális állapotáról.