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Látkép egy lakóépületcsoportra napnyugtakor, áramszünet idején. A háttérben a horizonton halvány fény látható. Kijev, Ukrajna. Az orosz rakétatámadások következményei.
Világ

Sötétségbe borul az ukrán főváros: drasztikus lépésre kényszerültek az áramhiány miatt

Pénzcentrum
2026. november 11. 18:13 1 perc

Áramhiány miatt ideiglenesen lekapcsolják a közvilágítást Kijevben, hogy biztosítani tudják a legfontosabb városi létesítmények folyamatos energiaellátását. Az intézkedés alól kizárólag a légvédelmi riasztórendszereket is kiszolgáló hálózati elemek jelentenek kivételt.

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A teljes korlátozás a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és parkok világítását érinti, a végrehajtásért pedig a Kijivmiszkszvitlo önkormányzati vállalat felel. A lépésre azért volt szükség, hogy a szűkös energiakapacitások mellett a kritikus infrastruktúra élvezzen elsőbbséget - számolt be a Portfolio.

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A szigorú intézkedés alól csupán azok az elosztószekrények mentesülnek, amelyek egyúttal riasztórendszereket is ellátnak árammal. Ezeken a pontokon a közvilágítás csak akkor üzemel, ha az adott körzetben éppen nincs áramszünet, de a lámpák ilyenkor is legfeljebb este tíz óráig világíthatnak.

Az ellátási nehézségek kezelésével párhuzamosan az ukrán fővárosban a lakossági tájékoztatást is igyekeznek javítani. A helyi áramszolgáltató, a DTEK együttműködést indított a kormányzati ügyfélszolgálattal, így a kijeviek már közvetlenül telefonon is naprakész információkat kérhetnek a hálózat aktuális állapotáról.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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