A kormányfő a közelgő dublini EU-csúcs kapcsán a Nyugat-Balkán integrációjának fontosságáról, valamint a magyar energiaellátás diverzifikációjáról is beszélt.
Közeleg a döntő pillanat az orosz-ukrán háborúban: sürgető határidőt szabott Európának Zelenszkij
Sürgető határidőt szabott Európának Volodimir Zelenszkij az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalások kapcsán. Az ukrán elnök szerint november végéig meg kell nevezni azt a képviselőt, aki az európai országok nevében vehet részt a békefolyamatban. A döntésre ideális alkalom lehet a november 19-i berlini csúcstalálkozó, ahol a szövetségesek Ukrajna 2027-es támogatásáról is egyeztetnek. Zelenszkij szerint Európa részvétele elengedhetetlen a tárgyalásokon, hiszen a háború a kontinensen zajlik, írja az Ukrinform.
Fontos döntés előtt állnak az európai országok az orosz-ukrán háború lezárását célzó béketárgyalások ügyében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint november végéig ki kell jelölniük azt a képviselőt, aki Európa nevében vehet részt a tárgyalási folyamatban. Az államfő úgy véli, a döntést ideális esetben már a november 19-i berlini csúcstalálkozón meg kellene hozni.
Zelenszkij keddi dániai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az európai országoknak olyan küldöttet kell választaniuk, aki megfelelően erős felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy az egész kontinenst képviselje a tárgyalóasztalnál. A november 19-i találkozót Friedrich Merz német kancellár hirdette meg, a tettre készek koalíciójának vezetői pedig Ukrajna jövő évi támogatásáról, különösen a katonai segítségnyújtásról egyeztetnek majd.
Az ukrán elnök szerint Európa nem maradhat ki a békefolyamatból, hiszen a fegyveres konfliktus a kontinensen zajlik. Az európai részvétel különösen a jövőbeli biztonsági garanciák kidolgozása és Ukrajna újjáépítése szempontjából fontos. A tárgyalások során arról is dönteni kell, hogy pontosan kik vállalják majd a biztonsági garanciák biztosítását, illetve mely vállalatok kapcsolódhatnak be az ország helyreállításába.
A november 19-i berlini csúcstalálkozó így nemcsak Ukrajna 2027-es támogatásáról szólhat, hanem arról is, milyen szerepet kap Európa az esetleges béketárgyalásokban. Zelenszkij szerint a kontinensnek legkésőbb november végéig tisztáznia kell, ki képviseli majd az érdekeit a folyamatban.
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Címlapi kép: Ukrán elnöki sajtóhivatal, MTI/MTVA
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