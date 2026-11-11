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Világ

NATO-harckocsikat vezényeltek az orosz határra: komoly erősítést küldött Washington Kelet-Európába

Pénzcentrum
2026. november 11. 11:44 2 perc

Az Atlantic Resolve művelet keretében amerikai M1A2 SEPv2 Abrams harckocsik érkeztek Litvániába. A páncélosok átcsoportosításának célja a NATO keleti szárnyának megerősítése és a szövetség elrettentő erejének növelése az elhúzódó orosz–ukrán háború árnyékában, a lépés emellett kiváló lehetőséget biztosít a szövetséges erőkkel való közös kiképzésre is - írta a Portfolio.

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A harckocsik az amerikai 1. gyalogoshadosztály 2. páncélosdandár-harccsoportjához tartoznak. A műveletet a kelet-európai amerikai szárazföldi erőket irányító V. hadtest felügyeli, a részleteket azonban nem hozták nyilvánosságra, így nem ismert a fogadó támaszpont neve, a páncélosok és a kísérő személyzet pontos száma, valamint a rotáció tervezett időtartama sem.

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A helyszínre vezényelt, közel 65 tonnás Abrams harckocsik 120 milliméteres löveggel, hőkamerás irányzékokkal és digitális vezetési-irányítási rendszerekkel vannak felszerelve. Harctéri hatékonyságukhoz elengedhetetlen a szoros összfegyvernemi támogatás, vagyis a felderítők, a gyalogság, a tüzérség és a légvédelem együttműködése. A nehéztechnika üzemeltetése emellett komoly logisztikai hátteret, megfelelő teherbírású infrastruktúrát és folyamatos karbantartási kapacitást követel meg a fogadó országtól.

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Az átcsoportosítás szerves része a V. hadtest modernizációs programjának, amely a pilóta nélküli rendszerek és a harctéri adathálózatok integrációjára épít a közös felkészülések során. Egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy a Litvániába érkezett járműveket ellátták-e már az ehhez kapcsolódó legújabb szenzorokkal vagy a drónok elleni védelmi eszközökkel.

Litvánia földrajzi és stratégiai helyzete a kalinyingrádi orosz exklávé, valamint a Fehéroroszországgal közös határ miatt kiemelten érzékeny. Az amerikai páncélosok jelenléte a Krím annektálása után elindított, majd a 2022-es ukrajnai inváziót követően kibővített kollektív védelmi intézkedések folytatása.

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A megerősített katonai jelenlétet a jelenlegi biztonsági környezet is indokolja. Jóllehet az európai uniós vezetők a múlt hónapban ismételten elítélték az ukrajnai civil és kritikus infrastruktúra elleni orosz támadásokat, és a NATO-tagállamoknak rendszeres légtérsértésekkel, valamint kibertámadásokkal kell szembenézniük, Mark Rutte NATO-főtitkár október közepén egyértelművé tette, hogy a szövetség nem lát közvetlen katonai fenyegetést egyetlen tagállamával szemben sem. A litvániai csapatmozgás tehát tisztán a megszokott védelmi és elrettentési célokat szolgálja.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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