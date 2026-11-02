Történelmi szakadék a gázpiacon: gigantikus összegeket spórol az Egyesült Államok, miközben a világ többi része sínylődik

Miközben az iráni háború miatt Európa és Ázsia extrém magas gázárakkal küzd, az Egyesült Államokban történelmi mélypont közelébe esett a földgáz jegyzése. A két piac közötti példátlan, tizenkétszeres árkülönbség hatalmas versenyelőnyt biztosít az amerikai gazdaságnak, amely egyszerre élvezi az olcsó hazai energia és a rendkívül drágán értékesített export előnyeit - közölte a Portfolio.

Az iráni háború energiapiaci következményei teljesen aszimmetrikusan érintik a világ különböző térségeit. Bár a drága benzin és gázolaj az amerikai fogyasztóknak is nehézséget okoz, a földgázpiacon az Egyesült Államok és Kanada sikeresen elkerülte az Európát és Ázsiát megbénító ársokkot. Míg az európai gázár jelenleg meghaladja a 30 dollárt egymillió brit hőegységenként (MMBtu), addig az amerikai piacon ugyanez mindössze 3 dollár körül mozog. Ez a tizenkétszeres árkülönbség történelmi léptékű, hiszen soha nem volt még ekkora szakadék a két kontinens között, sem a 2022-es energiaválság idején, sem a 2011-es fukusimai atomkatasztrófát követő időszakban.

Sőt, miközben Európában az egekbe szöktek az árak, az amerikai jegyzés a közelmúltban rövid időre 2,5 dollárig esett, ami nemcsak kétéves, hanem majdnem negyedszázados mélypontot is jelent. A jelenlegi helyzet markánsan eltér a 2022-es válságtól, amikor a világjárvány alatt visszafogott kitermelés miatt az amerikai gázár is 10 dollár közelébe ugrott. Mára a kínálat utolérte a keresletet, az amerikai gázkitermelés pedig az elmúlt húsz év palagázforradalmának köszönhetően több mint a kétszeresére nőtt.

Az olcsó amerikai gáz azonban nem tudja automatikusan letörni az európai árakat, a két piacot összekötő cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátási láncának kiépítése ugyanis rendkívül drága és lassú folyamat. A tengeri szállításhoz a gázt mínusz 162 Celsius-fokra kell lehűteni, hogy a térfogata a hatszázad részére csökkenjen, amihez speciális cseppfolyósító terminálokra és LNG-szállító hajókra van szükség. A meglévő amerikai LNG-exportkapacitás egyszerűen nem elegendő ahhoz, hogy a két piacot teljesen összekapcsolja és kiegyenlítse az árakat.

Ebből a piaci anomáliából az amerikai energiavállalatok óriási hasznot húznak, mivel a cseppfolyósítási és szállítási költségek levonása után is hatalmas profittal értékesítik a gázt a tengerentúlon. Az igazi nyertes azonban maga az amerikai gazdaság. Egy, a Berkeley Egyetemen készült kutatás szerint az olcsó hazai gáz 2007 és 2025 között nagyjából 4300 milliárd dollár megtakarítást jelentett az Egyesült Államoknak ahhoz képest, mintha az európai vagy a japán árakat kellett volna megfizetniük.

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Ez az árkülönbség behozhatatlan előnyt jelent az ipari versenyképességben is. Az európai és ázsiai energiaigényes vállalatok jelenleg nagyságrendekkel magasabb energiaköltségek mellett kénytelenek versenyezni amerikai riválisaikkal, így az Egyesült Államok gazdasága kettős győzelmet arat a mostani globális energiaválságban.